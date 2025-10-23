Σύνοδος Κορυφής

Για σημαντική διπλωματική «νίκη» της Ελλάδας στη Σύνοδο Κορυφής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που διεξάγεται στις Βρυξέλλες έκανε λόγο η ΕΡΤ, υποστηρίζοντας πως δόθηκαν διαβεβαιώσεις για το ότι δεν θα υπάρξει συμμετοχή τρίτων χωρών, όπως η Τουρκία, στα ευρωπαϊκά αμυντικά προγράμματα.

Όπως ανέφερε το δημοσίευμα, στα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για την άμυνα και ασφάλεια της ΕΕ, οι ηγέτες τόνισαν μεταξύ άλλων την ανάγκη το σχέδιο να προχωρήσει γρήγορα και σε μεγάλη κλίμακα τον στόχο της ενίσχυση της αμυντικής ετοιμότητας της Ευρώπης έως το 2030, «ώστε η Ευρώπη να είναι καλύτερα εξοπλισμένη για να ενεργεί και να αντιμετωπίζει αυτόνομα, με συντονισμένο τρόπο και με μια προσέγγιση 360°, τις άμεσες και μελλοντικές προκλήσεις και απειλές», όπως τονίζεται και όπως είχε εκφραστεί και από την ελληνική πλευρά.

Αυτό είχε ζητηθεί από Αθήνα, Μαδρίτη και Ρώμη, ώστε να καταστεί σαφές ότι οι απειλές δεν προέρχονται μόνο από τα ανατολικά σύνορα της Ένωσης, αλλά και από τη νότια Μεσόγειο.

Παράλληλα, επιβεβαιώθηκε ότι δεν θα υπάρξει συμμετοχή τρίτων χωρών, όπως η Τουρκία, στα ευρωπαϊκά αμυντικά προγράμματα, εξέλιξη που θεωρείται επιτυχία για την ελληνική και κυπριακή διπλωματία. Επίσης, δόθηκε έμφαση στην κοινή ευρωπαϊκή χρηματοδότηση για τα εξοπλιστικά και αμυντικά έργα.

Την ίδια ώρα, τα κράτη μέλη, όπως τονίζεται στα συμπεράσματα του Συμβουλίου θα πρέπει «να αναλάβουν την πρωτοβουλία για την υλοποίηση όλων των τομέων προτεραιότητας που έχουν προσδιοριστεί σε επίπεδο ΕΕ», «αξιοποιώντας τον στρατηγικό προσανατολισμό, ώστε η Ευρώπη να αναπτύξει το πλήρες φάσμα των σύγχρονων δυνατοτήτων που απαιτούνται, σε πλήρη συνάφεια με το ΝΑΤΟ».

Επιπλέον, η ΕΕ καλεί τα κράτη μέλη να ολοκληρώσουν τη διαδικασία σύστασης συνασπισμών ικανοτήτων σε όλους τους τομείς προτεραιότητας έως το τέλος του έτους και να προχωρήσουν σε συγκεκριμένα έργα που θα ξεκινήσουν το πρώτο εξάμηνο του 2026.

Στόχος, η μείωση των στρατηγικών εξαρτήσεων και η κάλυψη των κρίσιμων βιομηχανικών κενών, αλλά και να είναι σε θέση να προμηθεύει καλύτερα τον εξοπλισμό στις ποσότητες και με τον ρυθμό που απαιτείται.

Παράλληλα το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καταδικάζει την παραβίαση του εναέριου χώρου πολλών κρατών μελών και «τονίζει τη σημασία της διασφάλισης της άμυνας όλων των χερσαίων, εναέριων και θαλάσσιων συνόρων της ΕΕ.

Οι άμεσες απειλές στην ανατολική πτέρυγα της ΕΕ και η παροχή συγκεκριμένης στήριξης στα κράτη μέλη πρέπει να αντιμετωπιστούν ως θέματα προτεραιότητας». Όπως τονίζεται δυο φορές στο κείμενο, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη «οι απειλές στα υπόλοιπα σύνορα της ΕΕ, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τονίζει τη σημασία της άμυνάς τους».

Νέες κυρώσεις στη Ρωσία

Σύμφωνα με το Reuters, η ΕΕ ενέκρινε την Πέμπτη το 19ο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας για τον πόλεμο στην Ουκρανία απαγορεύοντας τις εισαγωγές υγροποιημένου φυσικού αερίου από τη Ρωσία και στοχεύοντας οντότητες διαφορετικών κρατών.

Το συνολικό πακέτο θα δυσχεράνει όλο και περισσότερο τη χρηματοδότηση της εισβολής του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν στην Ουκρανία, δήλωσε η επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ, Κάγια Κάλλας, σε ανάρτησή της

«Στοχεύει, μεταξύ άλλων, ρωσικές τράπεζες, ανταλλακτήρια κρυπτονομισμάτων, οντότητες στην Ινδία και την Κίνα... Η ΕΕ περιορίζει τις κινήσεις των Ρώσων διπλωματών για να αντιμετωπίσει τις προσπάθειες αποσταθεροποίησης», πρόσθεσε.

Τα 27 κράτη μέλη ενέκριναν το πακέτο την Τετάρτη το βράδυ, αφού η Σλοβακία απέσυρε την αντίρρησή της.

Η απαγόρευση του υγροποιημένου φυσικού αερίου θα τεθεί σε ισχύ σε δύο στάδια: οι βραχυπρόθεσμες συμβάσεις θα λήξουν μετά από έξι μήνες και οι μακροπρόθεσμες συμβάσεις από την 1η Ιανουαρίου 2027. Η πλήρης απαγόρευση έρχεται ένα χρόνο νωρίτερα από τον προτεινόμενο χάρτη πορείας της Επιτροπής για τον τερματισμό της εξάρτησης της Ένωσης από τα ρωσικά ορυκτά καύσιμα.

Η απαγόρευση δεν ισχύει για το αέριο και το αργό πετρέλαιο που μεταφέρονται μέσω αγωγών.

Άλλα μέτρα περιλαμβάνουν έναν νέο μηχανισμό για τον περιορισμό της κυκλοφορίας των Ρώσων διπλωματών εντός της ΕΕ, την πρόσβαση σε διαστημικές υπηρεσίες και υπηρεσίες τεχνητής νοημοσύνης της ΕΕ, καθώς και την απαγόρευση των συναλλαγών με τους Ρώσους παραγωγούς πετρελαίου Rosneft και Gazpromneft.

Το πακέτο εισάγει επίσης απαγορεύσεις επενδύσεων σε ρωσικές οικονομικές ζώνες και νέα κριτήρια που θα επιτρέψουν στην ΕΕ να συμπεριλάβει λιμάνια τρίτων χωρών σε μελλοντικά πακέτα κυρώσεων.