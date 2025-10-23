Κυρ. Μητσοτάκης: Θετικό ότι περιλήφθηκε το πάγιο ελληνικό αίτημα για ευρωπαϊκή αμυντική θεώρηση 360 μοιρών

Την ικανοποίηση γιατί υπήρξε ανταπόκριση στις ελληνικές προτάσεις εξέφρασε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες.

Παράλληλα, στις δηλώσεις του αναφέρθηκε στα θέματα των ευρωπαϊκών παρεμβάσεων για να μην υπάρχουν διαφοροποιήσεις στις τιμές της ενέργειες και το στεγαστικό.

«Από τα πολλά ζητήματα που έχουμε στην ημερήσια διάταξη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, επιτρέψτε μου να ξεχωρίσω τρία με ιδιαίτερη σημασία. Το πρώτο αφορά τα ζητήματα της άμυνας. Είναι σαφές ότι έχει υπάρξει μια σημαντική πρόοδος στο ζήτημα της ανάληψης κοινών ευρωπαϊκών πρωτοβουλιών για έργα άμυνας για όλες τις χώρες της ΕΕ.

Εκφράζω, επίσης, την ικανοποίησή μου γιατί στα συμπεράσματα περιλαμβάνεται η αμυντική θεώρηση της Ευρώπης η οποία εκτείνεται σε έκταση 360 μοιρών που είναι πάγια ελληνική θέση. Είμαι ικανοποιημένος γιατί οι ελληνικές πρωτοβουλίες που είχαν παρουσιαστεί, όπως μια κοινή αντιπυραυλική θωράκιση της ΕΕ φέρεται να αποκτούν δυναμική και περιλαμβάνονται στον οδικό χάρτη της Κομισιόν

Το δεύτερο ζήτημα αφορά την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα, η οποία δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς χαμηλές τιμές ενέργειας. Είναι σαφές πως υπάρχουν μεγάλες διαφοροποιήσεις σε ευρωπαϊκές χώρες και χαίρομαι που αυτό αναγνωρίζεται και η Κομισιόν έχει αναλάβει δεσμεύσεις για το πώς μπορούμε να πετύχουμε συνολικά στην Ευρώπη χαμηλότερες τιμές ενέργειας, ώστε να μην υπάρχουν αυτές οι διαφοροποιήσεις που λειτουργούν εις βάρος κάποιων κρατών-μελών της ΕΕ.

Το τρίτο θέμα και χαίρομαι που συζητητείται σε επίπεδο Ευρωπαϊκού Συμβουλίου είναι το στεγαστικό. Η κυβέρνηση έχει αναλάβει μια σειρά από πρωτοβουλίες για το ακριβό κόστος της στέγης όπως την επιστροφή ενοικίου στις 30 Νοεμβρίου, όμως είναι σημαντικό να εξηγήσουμε ότι έχει μια ευρωπαϊκή διάσταση και να σκεφτούμε πώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν και ευρωπαϊκοί πόροι από τον νέο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, για να αντιμετωπιστεί το ζήτημα, ειδικά για τους συμπολίτες που είναι στο ενοίκιο. Πρέπει οι νέοι της Ευρώπης να αισθάνονται ότι η απόκτηση σπιτιού δεν είναι άπιαστο όνειρο».

Σε ερώτηση «Πώς σχολιάζετε τις κυρώσεις που επέβαλε η κυβέρνηση Τραμπ κατά ρωσικών πετρελαϊκών εταιρειών;», ο πρωθυπουργός τόνισε ότι «Καταρχάς να εκφράσω την ικανοποίησή μου για το γεγονός ότι συμφωνήθηκε το 19ο πακέτο κυρώσεων και προφανώς η Ελλάδα ήταν πάντα υπέρ της λογικής ότι οι κυρώσεις μπορούν να λειτουργήσουν ουσιαστικά και να αυξήσουν την πίεση στη Ρωσία, να μπορέσει επιτέλους να προσέλθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Ο συντονισμός μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ευρώπης είναι καλοδεχούμενος».

Σε ερώτηση για την πράσινη μετάβαση, ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι «Με χαροποιεί το γεγονός ότι τα ζητήματα της ανταγωνιστικότητας και των τιμών ενέργειας βρίσκονται στην ατζέντα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Είναι αδιανόητο να μιλάμε για την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα χωρίς να θίγουμε τα ζητήματα της ενέργειας. Η πράσινη μετάβαση έχει συμφωνηθεί όσον αφορά στους στόχους κλιματικής ουδετερότητας για το 2050, αλλά αυτή η πράσινη μετάβαση πρέπει να διασφαλίσει ότι δεν θα υπονομεύσει την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας και δεν θα υπονομεύσει την ευρωπαϊκή κοινωνική συνοχή.

Πιστεύω ότι η λέξη-κλειδί που πρέπει να κρατήσουμε είναι η λέξη «ευελιξία». Πρέπει να προχωρήσουμε γρήγορα ως προς τις τεχνολογίες που έχουν ήδη ωριμάσει και μπορούν να μειώσουν σημαντικά τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, και πρέπει να δώσουμε περισσότερο χρόνο στις τεχνολογίες που δεν έχουν ακόμα ωριμάσει ή που κοστίζουν πολλά χρήματα και να διασφαλίσουμε ότι δεν επιβάλλουμε περιττά βάρη στην ευρωπαϊκή βιομηχανία».

Σημειώνεται πως η Σύνοδος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες ξεκίνησε στις 11:00 (ώρα Ελλάδος) και αναμένεται να εστιάσει στην παρέμβασή του, στη δημιουργία μίας νέας ευρωπαϊκής αγοράς ενέργειας.