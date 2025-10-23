Ζελένσκι: Καμία ανταλλαγή εδαφών με τη Ρωσία - Πρώτα κατάπαυση του πυρός και ύστερα διαπραγματεύσεις

Ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι από τη Σύνοδο στις Βρυξέλλες επανέλαβε ότι απορρίπτει οποιαδήποτε ανταλλαγή εδαφών με τη Ρωσία στο περιθώριο μιας ειρηνευτικής συμφωνίας.

Παράλληλα, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε ότι τα παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία δεν θα πρέπει να αξιοποιούνται μόνο για ανθρωπιστικούς σκοπούς, αλλά και για την ενίσχυση της αμυντικής ικανότητας της Ουκρανίας.

Μάλιστα, σημείωσε ότι οι σημερινές συνομιλίες με τους Ευρωπαίους ηγέτες ήταν καλές, αλλά τόνισε ότι το ζήτημα της χρήσης των χρημάτων από τα δεσμευμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία «δεν είναι κάτι απλό».

Σύμφωνα με τον ίδιο, η Ουκρανία θα πρέπει να μπορεί να χρησιμοποιήσει μέρος αυτών των κεφαλαίων για την εγχώρια παραγωγή όπλων, καθώς και για την αγορά ευρωπαϊκών και αμερικανικών οπλικών συστημάτων, σύμφωνα με το Reuters.

«Η Ρωσία πρέπει να πληρώσει για τον πόλεμο. Αυτοί τον έφεραν στα εδάφη μας» είπε, ενώ όσον αφορά τους πυραύλους Tomahawk, πρόσθεσε πως «ίσως τους αποκτήσουμε στο μέλλον, θα δούμε. Κάθε ημέρα φέρνει κάτι καινούργιο. Ίσως να τους έχουμε αύριο»

Ο Ζελένσκι αποκάλυψε επίσης ότι η Ουκρανία έχει αναπτύξει εγχώριας παραγωγής μακράς εμβέλειας οπλικά συστήματα, με εμβέλεια έως και 3.000 χιλιομέτρων, ενώ στη συνέχεια δήλωσε επίσης ότι οι ανταλλαγές εδαφών με τη Ρωσία είναι «μη αποδεκτές».