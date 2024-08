Πενταγώνο: Διαρροή πετρελαίου στο δεξαμενόπλοιο Sounion το οποίο φλέγεται μετά την επίθεση των Χούθι

Διαρροή πετρελαίου φαίνεται πως υπάρχει στο υπό ελληνική σημαία δεξαμενόπλοιο Sounion, που εξακολουθεί να φλέγεται κατόπιν επίθεσης που δέχθηκε από τους αντάρτες Χούθι της Υεμένης την προηγούμενη εβδομάδα στην Ερυθρά Θάλασσα. Τη διαρροή πετρελαίου έκανε γνωστή εκπρόσωπος του αμερικανικού Πενταγώνου, ο υποπτέραρχος της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ, Πάτρικ Ράιντερ.

Update on M/V SOUNION:



The MV SOUNION has been on fire since August 23rd.



An EUNAFOR ASPIDES 🇪🇺 unit transiting the area reported that there are fires on at least 5 locations observed on the main deck of the vessel. It is estimated that these are located around the hatches of… pic.twitter.com/ta0IuLhIoY