Η δημοφιλία του Ντόναλντ Τραμπ ως πρόεδρου μειώθηκε τις τελευταίες ημέρες, φτάνοντας στο χαμηλότερο επίπεδο της θητείας του, καθώς ολοένα περισσότεροι Αμερικανοί εκφράζουν δυσαρέσκεια για τον τρόπο που χειρίζεται το κόστος ζωής, σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση Reuters/Ipsos.

Συγκεκριμένα, η πιο πρόσφατη δημοσκόπηση, που ολοκληρώθηκε την Κυριακή, έδειξε ότι το 40% των Αμερικανών εγκρίνει την απόδοση του Ρεπουμπλικανού ηγέτη στη δουλειά του, σε σύγκριση με 42% στην προηγούμενη δημοσκόπηση Reuters/Ipsos στις 15-20 Οκτωβρίου.

Η δημοφιλία του Τραμπ κινείται σε απόκλιση ενός ή δύο ποσοστιαίων μονάδων από το τρέχον επίπεδο σε κάθε δημοσκόπηση Reuters/Ipsos από τα μέσα Μαΐου.

Το ποσοστό όσων δηλώνουν ότι αποδοκιμάζουν την απόδοσή του αυξήθηκε από 52% στη δημοσκόπηση 16-18 Μαΐου σε 57% στην τελευταία έρευνα.

Ο πρόεδρος κέρδισε τις εκλογές πέρυσι υποσχόμενος να αντιμετωπίσει την άνοδο του πληθωρισμού που είχε πλήξει τον προκάτοχό του, τον Δημοκρατικό Τζο Μπάιντεν.

Ωστόσο, οι Αμερικανοί δίνουν στον Τραμπ εξαιρετικά χαμηλή βαθμολογία για τον τρόπο που διαχειρίζεται τα έξοδα που επιβαρύνουν τα νοικοκυριά στις ΗΠΑ, και οι διπλάσιοι Αμερικανοί αποδοκιμάζουν τη διαχείριση του κόστους ζωής απ’ ό,τι την εγκρίνουν.

Ο ρυθμός του πληθωρισμού έχει αυξηθεί ελαφρά από την ανάληψη της προεδρίας του Τραμπ τον Ιανουάριο, ακόμη και καθώς η αγορά εργασίας έχει αδυνατίσει, οδηγώντας την κεντρική τράπεζα της χώρας να μειώσει τα επιτόκια.

Τι λένε οι Αμερικανοί για το shutdown της κυβέρνησης

Τα αποτελέσματα της έρευνας υποδηλώνουν ότι πολλοί Αμερικανοί ανησυχούν λίγο για το συνεχιζόμενο shutdown της κυβέρνησης, το δεύτερο μεγαλύτερο στην ιστορία των ΗΠΑ, που έχει θέσει σε άδεια εκατοντάδες χιλιάδες ομοσπονδιακούς υπαλλήλους.

Περίπου το 29% δήλωσαν ότι είτε δεν τους ενδιαφέρει είτε χαίρονται για το κλείσιμο, ενώ 20% είπαν ότι είναι θυμωμένοι. Το 50% δήλωσε ότι είναι εκνευρισμένο. Οι περισσότεροι ερωτηθέντες ανέφεραν ότι το κλείσιμο είχε μικρή ή καμία επίδραση στη ζωή τους.

Παρά το γεγονός ότι οι Ρεπουμπλικάνοι του Τραμπ κατέχουν πλειοψηφίες και στις δύο Βουλές του Κογκρέσου, οι Δημοκρατικοί έχουν μπλοκάρει τα νομοσχέδια για τη χρηματοδότηση στη Γερουσία των ΗΠΑ, δεσμευόμενοι να παραμείνουν αμετακίνητοι μέχρι οι Ρεπουμπλικάνοι να συμφωνήσουν στην επέκταση των επιδοτήσεων υγειονομικής περίθαλψης που λήγουν στο τέλος του έτους.

Κατά βάση, η θέση του Δημοκρατικού Κόμματος φαίνεται να έχει σημαντική υποστήριξη. Περίπου το 73% των Αμερικανών που συμμετείχαν στη δημοσκόπηση θέλουν να συνεχιστούν οι επιδοτήσεις ασφάλισης, παρά τα επιχειρήματα ότι θα αυξήσουν το ομοσπονδιακό έλλειμμα, χωρίς σημαντική αλλαγή σε σχέση με τα αποτελέσματα προηγούμενης έρευνας νωρίτερα μέσα στον μήνα.

Η δημοσκόπηση, που διεξήχθη διαδικτυακά, κάλυψε 1.018 ενήλικες σε εθνικό επίπεδο και το περιθώριο σφάλματος για τις απόψεις όλων των Αμερικανών ήταν 3 ποσοστιαίες μονάδες. Το περιθώριο σφάλματος για τις απόψεις των Ρεπουμπλικανών και των Δημοκρατικών ήταν 6 ποσοστιαίες μονάδες