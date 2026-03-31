Το Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων καταδικάζει τη στρατολόγηση παιδιών στο Ιράν

Το Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Human Rights Watch – HRW) καταδίκασε με έντονους όρους τη στρατολόγηση παιδιών από τους Φρουρούς της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν.

«Η στρατολόγηση και χρησιμοποίηση των παιδιών συνιστά σοβαρή παραβίαση των δικαιωμάτων τους και έγκλημα πολέμου όταν τα παιδιά είναι ηλικίας κάτω των 15 ετών», ανέφερε η εδρεύουσα στις ΗΠΑ οργάνωση.

«Αυτό δείχνει πως οι ιρανικές αρχές είναι προφανώς πρόθυμες να θέσουν σε κίνδυνο ζωές παιδιών για λίγο παραπάνω ανθρώπινο δυναμικό», δήλωσε από την οργάνωση ο Μπιλ Βαν Έσβελντ.

Οι δηλώσεις ακολουθούν καλέσματα από μία οργάνωση που υπάγεται στους Φρουρούς για κινητοποίηση εθελοντών στην Τεχεράνη. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εγγραφούν σε τεμένη και σε βάσεις, δήλωσε αξιωματούχος των Φρουρών, ο Ραχίμ Ναντάλι.

Η εκστρατεία στρατολόγησης, που φέρει τον τίτλο «Μαχητές που Υπερασπίζονται την Πατρίδα για το Ιράν» είναι ανοικτή σε όσους είναι 12 ετών και πάνω.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του πρακτορείου ειδήσεων Mehr, τα καθήκοντα των εθελοντών περιλαμβάνουν συμμετοχή σε αναγνωριστικές περιπόλους και επιχειρησιακές περιπόλους.

Οι συμμετέχοντες στην εκστρατεία παρέχουν επίσης υποστήριξη στον πόλεμο εναντίον των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ στους τομείς της επιμελητείας και του εφοδιασμού, για παράδειγμα στην κουζίνα και στη διανομή προϊόντων, Παραμένει ασαφές σε ποιους τομείς θα χρησιμοποιούνται παιδιά.

