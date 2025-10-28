«Παράθυρο» από τον Ντόναλντ Τραμπ για συνάντηση με τον Κιμ Γιονγκ Ουν της Βόρειας Κορέας

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επανειλημμένα προσκάλεσε τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν να συναντηθούν, καθώς προετοιμαζόταν να επισκεφθεί τη Νότια Κορέα αυτή την εβδομάδα, με αξιωματούχους στη Σεούλ να τον υποστηρίζουν.

Δημοσίως, μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει καμία αντίδραση από τη Βόρεια Κορέα, ενώ αξιωματούχοι των ΗΠΑ και της Νότιας Κορέας έχουν δηλώσει ότι δεν υπάρχουν συγκεκριμένες προετοιμασίες σε εξέλιξη. Πριν από την αναχώρηση του Τραμπ από τις ΗΠΑ, η Βόρεια Κορέα πραγματοποίησε δοκιμαστική εκτόξευση ενός νέου υπερηχητικού βαλλιστικού πυραύλου.

Ωστόσο, ο Τραμπ χρησιμοποίησε την περιοδεία του στην Ασία για να υπογραμμίσει την προθυμία του να συναντήσει τον δικτάτορα της Βόρειας Κορέας, ελπίζοντας να αναβιώσει τη σειρά των συνόδων κορυφής που πραγματοποίησαν οι δύο ηγέτες κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του προέδρου.

«Είχα απλά μια καλή σχέση μαζί του», δήλωσε ο Τραμπ τη Δευτέρα. «Θα ήθελα πολύ να τον δω, αν το θέλει, αν λάβει αυτό το μήνυμα. Δεν έχουμε αναφέρει τίποτα, αλλά ξέρει ότι πηγαίνω εκεί. Αν θέλει να συναντηθούμε, θα ήθελα πολύ να τον συναντήσω».

Όταν ρωτήθηκε τι θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει για να φέρει τον Κιμ στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, ο Τραμπ απάντησε: «Τις κυρώσεις».

Οι δύο ηγέτες πραγματοποίησαν συνόδους κορυφής το 2018 και το 2019, πριν οι διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό οπλοστάσιο της Πιονγιάνγκ να διακοπούν. Η Βόρεια Κορέα υπόκειται σε βαριές διεθνείς κυρώσεις λόγω αυτών των όπλων, καθώς και των βαλλιστικών πυραύλων της.

Τον περασμένο μήνα, ο Κιμ έδειξε ανοιχτός στο να συναντήσει τον Τραμπ, αν οι ΗΠΑ αποσύρουν τις απαιτήσεις τους να εγκαταλείψει το πυρηνικό του οπλοστάσιο, ενώ απέρριψε οποιαδήποτε συνομιλία με τη Νότια Κορέα.

«Προσωπικά, εξακολουθώ να έχω καλές αναμνήσεις από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Τραμπ», είπε σε ομιλία του. «Αν οι Ηνωμένες Πολιτείες εγκαταλείψουν την παράλογη εμμονή τους με την αποπυρηνικοποίηση της χώρας μας και αποδεχθούν την πραγματικότητα, και επιθυμούν μια πραγματική ειρηνική συνύπαρξη, δεν υπάρχει λόγος να μην καθίσουμε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες».

Ωστόσο, δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι θα πραγματοποιηθούν συνομιλίες. Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε ότι εξέτασαν το ενδεχόμενο, αλλά δεν προγραμμάτισαν ποτέ επίσκεψη στη αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη στα σύνορα μεταξύ Νότιας και Βόρειας Κορέας.

Ο πρόεδρος της Νότιας Κορέας Λι Τζε Μιουνγκ, ο οποίος ανέλαβε τα καθήκοντά του τον Ιούνιο και έχει επιδιώξει την αποκλιμάκωση των εντάσεων με τη Βόρεια Κορέα, πρότεινε στον Τραμπ να αξιοποιήσει την επίσκεψή του στη Νότια Κορέα για να έρθει σε επαφή με τον Κιμ.

Ο υπουργός Ενοποίησης Τσουνγκ Ντονγκ-γιουνγκ, ο οποίος είναι αρμόδιος για τις σχέσεις με τη Βόρεια Κορέα, δήλωσε ότι η Πιονγιάνγκ πιθανότατα θα εκδώσει δήλωση σχετικά με την πρόταση του Τραμπ για συνομιλίες ήδη από την Τρίτη ή την Τετάρτη.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Νότιας Κορέας Τσο Χιουν δήλωσε την Τρίτη στο κοινοβούλιο ότι ο χαρακτηρισμός της Βόρειας Κορέας ως «πυρηνικής δύναμης» από τον Τραμπ και η πιθανότητα χαλάρωσης των κυρώσεων θα μπορούσαν να αποτελέσουν κίνητρο για τον Κιμ να καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

«Ωστόσο, σε σύγκριση με το 2017 και το 2018, η Βόρεια Κορέα έχει συνάψει στρατιωτική συμμαχία με τη Ρωσία και έχει ενισχύσει τις σχέσεις της με την Κίνα», είπε.

Τη Δευτέρα, ο υπουργός Εξωτερικών της Βόρειας Κορέας συναντήθηκε με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν.

Ο Πούτιν και ο Κιμ υπέγραψαν πέρυσι μια συνθήκη στρατηγικής συνεργασίας, η οποία περιελάμβανε μια αμοιβαία αμυντική συμφωνία, και η Βόρεια Κορέα έχει στείλει στρατιώτες, πυροβολικό, πυρομαχικά και πυραύλους στη Ρωσία για να υποστηρίξει τον πόλεμο της Μόσχας στην Ουκρανία.