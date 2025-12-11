Παραιτήθηκε ο πρωθυπουργός της Βουλγαρίας, Ρόζεν Ζελιάζκοφ

Ο πρωθυπουργός της Βουλγαρίας, Ρόζεν Ζελιάζκοφ ανακοίνωσε σήμερα την παραίτηση της κυβέρνησής του, έπειτα από εβδομάδες διαδηλώσεων κατά των οικονομικών πολιτικών της χώρας και την αποτυχία της κυβέρνησης - όπως καταγγέλλουν διαδηλωτές - να καταπολεμήσει τη διαφθορά.

Συγκεκριμένα, ο Ζελιαζκόφ ανακοίνωσε την παραίτησή του σε τηλεοπτικό διάγγελμα λίγα λεπτά προτού το κοινοβούλιο ψηφίσει επί πρότασης μομφής. «Σας ενημερώνω (...) ότι η κυβέρνηση σήμερα παραιτείται», δήλωσε χαρακτηριστικά.

«Ο συνασπισμός μας συναντήθηκε, συζητήσαμε την τρέχουσα κατάσταση, τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε και τις αποφάσεις που πρέπει να λάβουμε υπεύθυνα», δήλωσε ο Ζελιάζκοφ, αναφορικά με την απόφαση της κυβέρνησης να παραιτηθεί. «Επιθυμία μας είναι να είμαστε στο επίπεδο που αναμένει η κοινωνία», είπε. «Η εξουσία πηγάζει από τη φωνή του λαού», πρόσθεσε.

Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν χθες το βράδυ στη Σόφια και σε άλλες πόλεις της Βουλγαρίας, ζητώντας την παραίτηση της κυβέρνησης, η τελευταία σε μια σειρά συνεχόμενων διαδηλώσεων που υπογράμμισαν τη δυσφορία των πολιτών για την ενδημική διαφθορά και την αποτυχία των διαδοχικών κυβερνήσεων να την εξαλείψουν.

Δεκάδες χιλιάδες συγκεντρώθηκαν έξω από το κτίριο του κοινοβουλίου στη Σόφια. Οι διαδηλωτές φώναζαν «παραιτηθείτε» και κρατούσαν πινακίδες με τίτλο «Έχω βαρεθεί!» και διάφορες καρικατούρες πολιτικών.

Πηγή: AP Photo/Valentina Petrova

Άλλωστε, τις τελευταίες εβδομάδες, η Βουλγαρία συγκλονίζεται από ένα κύμα διαμαρτυριών κατά του σχεδίου προϋπολογισμού του 2026, το οποίο οι διαδηλωτές έχουν χαρακτηρίσει ως «προσπάθεια συγκάλυψης της αχαλίνωτης διαφθοράς».

🚨🇧🇬 BULGARIA ERUPTS IN MASS PROTESTS OVER CORRUPTION AND NEW BUDGET



Tens of thousands of Bulgarians poured into the streets Wednesday night, furious over what they call a corrupt and broken government.



Demonstrators filled Sofia’s city center, chanting “Resign” and waving… pic.twitter.com/pHZuhLcilk — Mario Nawfal (@MarioNawfal) December 11, 2025

Το κύμα δυσαρέσκειας άρχισε να διογκώνεται στα τέλη Νοεμβρίου, όταν η κυβέρνηση επιχείρησε να επισπεύσει την έγκριση του προϋπολογισμού για το 2026, καθώς η φτωχότερη χώρα στην ΕΕ ετοιμάζεται να υιοθετήσει το ευρώ από την 1η Ιανουαρίου.

Η βουλγαρική κυβέρνηση απέσυρε στις 3 Δεκεμβρίου το προσχέδιο του προϋπολογισμού, που περιελάμβανε αυξήσεις φόρων και ασφαλιστικών εισφορών. Οι αυξήσεις αυτές είχαν σχεδιαστεί για να συγκαλύψουν υπεξαίρεση δημόσιων πόρων, σύμφωνα με διαδηλωτές και την αντιπολίτευση.

Στην αρχή της εβδομάδας κατατέθηκε στη Βουλή νέο προσχέδιο προϋπολογισμού.

Παρά την υποχώρηση της κυβέρνησης σχετικά με το σχέδιο προϋπολογισμού, οι διαδηλώσεις συνεχίζονταν αμείωτες στη βαλκανική χώρα που έχει διεξάγει επτά βουλευτικές εκλογές τα τελευταία τέσσερα χρόνια, τελευταία τον Οκτώβριο του 2024.

Ο πρόεδρος της χώρας Ρούμεν Ράντεφ είχε καλέσει και ο ίδιος την κυβέρνηση νωρίτερα αυτή την εβδομάδα να παραιτηθεί.

Σε ανάρτησή του σήμερα στη σελίδα του στο Facebook απευθυνόμενος προς τους βουλευτές, ο Ράντεφ δήλωσε: «Ανάμεσα στη φωνή του λαού και τον φόβο της μαφίας. Ακούστε τις πλατείες!»

Ο Ράντεφ, ο οποίος έχει περιορισμένες εξουσίες βάσει του βουλγαρικού Συντάγματος, θα ζητήσει τώρα από τα κόμματα της Βουλής να προσπαθήσουν να σχηματίσουν νέα κυβέρνηση και αν - όπως φαίνεται πιθανό - δεν μπορέσουν να το πετύχουν, θα συγκροτήσει μια προσωρινή κυβέρνηση μέχρι να προκηρυχθούν νέες εκλογές.