Παρά τις εξαιρέσεις Τραμπ, το 22% των εξαγωγών της Βραζιλίας παραμένει υπό βαριά δασμολόγηση

Η κυβέρνηση της Βραζιλίας δήλωσε την Παρασκευή ότι το 22% των εξαγωγών της προς τις Ηνωμένες Πολιτείες εξακολουθούν να υπόκεινται σε έναν επιπλέον δασμό 40%, αφού ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επέκτεινε τη λίστα των εξαιρέσεων ώστε να περιλαμβάνει προϊόντα όπως ο καφές, το κρέας και τα φρούτα.

Τα προϊόντα αυτά επιβαρύνονται επίσης με τον βασικό αμερικανικό δασμό 10%, ανέφερε το υπουργείο Ανάπτυξης, Βιομηχανίας, Εμπορίου και Υπηρεσιών, επικαλούμενο τις αξίες εξαγωγών του 2024.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους, ο Αντιπρόεδρος Ζεράλντο Άλκμιν δήλωσε ότι πριν από την απόφαση της Ουάσινγκτον την Πέμπτη, το ποσοστό των προϊόντων που αντιμετώπιζαν τον πλήρη δασμό 50% ανερχόταν σε 36%.

Ο Άλκμιν είπε ότι 238 προϊόντα αφαιρέθηκαν από τη λίστα του πρόσθετου δασμού, χαρακτηρίζοντάς το ως τη μεγαλύτερη πρόοδο στις εμπορικές συνομιλίες μέχρι στιγμής.

Ωστόσο, σημείωσε ότι προϊόντα όπως ψάρια, μέλι, σταφύλια, μηχανήματα, κινητήρες και υποδήματα εξακολουθούν να υπόκεινται στην προσαύξηση.

Στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν από το υπουργείο την Παρασκευή δείχνουν ότι περίπου το 51% των εξαγωγών της Βραζιλίας απαλλάχθηκαν από τον επιπλέον δασμό 40%, με το 15% αυτών να εξακολουθούν να υπόκεινται σε δασμό 10% και το υπόλοιπο 36% να μην αντιμετωπίζει καμία πρόσθετη επιβάρυνση.

Στο μεταξύ, περίπου το 27% των βραζιλιάνικων εξαγωγών προς τις ΗΠΑ υπόκεινται σε επιβαρύνσεις στο πλαίσιο των ερευνών του Section 232, οι οποίες επιβάλλουν δασμούς σε τομείς όπως ο χάλυβας, το αλουμίνιο, το ξύλο, ο χαλκός και τα έπιπλα.

Οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται σε εξέλιξη, καθώς ο πρόεδρος Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα έχει δηλώσει ότι είναι πρόθυμος να συναντηθεί σύντομα αυτοπροσώπως με τον Τραμπ, αν και δεν έχει προγραμματιστεί κάποια συνάντηση, είπε ο Άλκμιν.

«Ήμασταν αισιόδοξοι, και θέλουμε να επαναλάβουμε ότι παραμένουμε αισιόδοξοι. Η δουλειά δεν έχει τελειώσει», είπε.