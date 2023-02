Και άλλους επιζώντες από τα χαλάσματα κατάφεραν να απεγκλωβίσουν οι διασώστες την Κυριακή, έξι ημέρες μετά τους χειρότερους σεισμούς που έπληξαν την Τουρκία και τη Συρία. Οι τουρκικές αρχές προσπαθούν να διατηρήσουν την τάξηη σε όλη τη ζώνη της καταστροφής και να αναλάβουν δικαστική δράση για τα αίτια της κατάρρευσης των κτιρίων.

Με τις πιθανότητες εντοπισμού περισσότερων επιζώντων ολοένα να μειώνονται, ο αριθμός των νεκρών στις δύο χώρες, από τον σεισμό των 7,8 Ρίχτερ και τους μεγάλους μετασεισμούς που ακολούθησαν, ξεπερνά τις 28.000 και φαίνεται ότι θα αυξηθεί περαιτέρω. Πρόκειται για τον πιο φονικό σεισμό στην Τουρκία από το 1939.

After deadly earthquakes hit southern Türkiye, rescue workers continue to remove the rubble of collapsed buildings to save lives

Πολίτες που έχουν μείνει άστεγοι στην πόλη Καχραμανμαράς, κοντά στο επίκεντρο της σεισμικής δόνησης, ανέφεραν ότι έστησαν τις σκηνές τους όσο το δυνατόν πιο κοντά στα κατεστραμμένα σπίτια τους, προσπαθώντας έτσι να τα προστατέψουν από το πλιάτσικο.

Αντιμετωπίζοντας ερωτήματα για την κρατική αντίδραση στον σεισμό και ενώ ετοιμάζεται για τις εκλογές, οι οποίες αναμένεται να είναι οι πιο δύσκολες γι' αυτόν στις δύο δεκαετίες που βρίσκεται στην εξουσία, ο πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν υποσχέθηκε την έναρξη της ανοικοδόμησης των σεισμόπληκτων περιοχών τις επόμενες εβδομάδες.

Στη Συρία, η καταστροφή χτύπησε σκληρά τις ελεγχόμενες από τους αντάρτες βορειοδυτικές περιοχές, αφήνοντας πολλούς άστεγους για δεύτερη φορά και ενώ είχαν ήδη εκτοπιστεί από τον εμφύλιο πόλεμο που διαρκεί πάνω από μια δεκαετία. Περιοχές, οι οποίες έχουν λάβει λιγότερη βοήθεια σε σύγκριση με αυτές που ελέγχονται από την κυβέρνηση.

Ο επιτετραμμένος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Συρία απηύθυνε έκκληση στη Δαμασκό να μην πολιτικοποιήσει το ζήτημα της ανθρωπιστικής βοήθειας και απέρριψε κατηγορίες ότι οι «27» απέτυχαν να προσφέρουν επαρκή βοήθεια στους Σύρους μετά την καταστροφή.

«Είναι απολύτως άδικο να κατηγορούμαστε ότι δεν παρέχουμε βοήθεια, όταν στην πραγματικότητα κάνουμε συνεχώς αυτό εδώ και μια δεκαετία και το κάνουμε ακόμα περισσότερο ακόμα και κατά τη διάρκεια της κρίσης του σεισμού», δήλωσε ο Νταν Στοενέσκου στο Reuters.

Στην επαρχία Χατάι στη νοτιοανατολική Τουρκία, η ομάδα των Ρουμάνων διασωστών απεγκλώβισε τον 39χρονο Μουσταφά από ένα σωρό συντριμμιών, 149 ώρες μετά τον σεισμό, όπως μετέδωσε το τηλεοπτικό δίκτυο CNN Turk. «Η υγεία του είναι καλή, μιλούσε. Έλεγε, "βγάλτε με γρήγορα από εδώ, έχω κλειστοφοβία"», δήλωσε ένας εκ των διασωστών.

Επίσης, στο Χατάι, ανασύρθηκε από τα συντρίμμια ένα κοριτσάκι.

There is always hope!



Footage shows a little girl being carried to an ambulance following her rescue from the quake rubble after 150 hours in debris in Hatay, southern Türkiye



🔴 LIVE updates here: https://t.co/rjJzOvo2mE pic.twitter.com/fxxmHAb8bb