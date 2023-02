Σεισμός στην Τουρκία: Άνδρας ανασύρθηκε ζωντανός από τα συντρίμμια έπειτα από 149 ώρες

Διασώστες ανέσυραν σήμερα ζωντανό από τα συντρίμμια έναν 35χρονο άνδρα στην τουρκική επαρχία Χατάι, έξι ημέρες μετά τον φονικό σεισμό της Δευτέρας, την ώρα που ο αριθμός των νεκρών στην Τουρκία και τη Συρία έχει ξεπεράσει τους 28.000 και αναμένεται να αυξηθεί και άλλο.

Ομάδα Ρουμάνων διασωστών κατάφερε να ανασύρει τον 35χρονο Μουσταφά από τα συντρίμμια κτιρίου, μετέδωσε το τουρκικό τηλεοπτικό δίκτυο CNN Turk, περίπου 149 ώρες μετά τον σεισμό.

A pregnant woman and her brother pulled from rubble of collapsed building by rescue teams after being trapped for 140 hours following quakes in southern Türkiye’s Hatay province

