Νέο τεστ για την κούρσα της Wall Street την εβδομάδα που έρχεται θα είναι τα φρέσκα στοιχεία για τον πληθωρισμό, μια νέα ματιά στην υποκείμενη τάση, ενώ μερικοί επενδυτικοί οίκοι βλέπουν να έχουν ωριμάσει οι συνθήκες για μια διόρθωση.

Ο δείκτης αναφοράς S&P500 καταγράφει κέρδη άνω του 7% μέχρι στιγμής και βρίσκεται περίπου 1% κάτω από το ιστορικό υψηλό του Ιουλίου με τις μετοχές να έχουν ανακάμψει από την πτώση που προκάλεσαν τα αδύναμα στοιχεία από την αγορά εργασίας στις ΗΠΑ.

Πρόσφατα οι “στρατηγοί” στην Μorgan Stanley και την Deutsche Bank προειδοποίησαν ότι η αμερικανική χρηματιστηριακή αγορά μπορεί να είναι έτοιμη για διόρθωση μετά την άνοδο των τελευταίων τεσσάρων μηνών που ανέβασε τις αποτιμήσεις των μετοχών σε ιστορικά ακριβά επίπεδα.

Τα φρέσκα στοιχεία για τον πληθωρισμό που θα ανακοινωθούν την Τρίτη μπορεί να προκαλέσουν μεταβλητότητα. Αν είναι πάνω από τις προβλέψεις μπορεί να πλήξουν τις προσδοκίες της αγοράς για επερχόμενες μειώσεις επιτοκίων από τη Fed.

H JPMorgan εκτιμά πλέον ότι η κεντρική τράπεζα των ΗΠΑ θα μειώσει τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης στη συνεδρίαση νομισματικής πολιτικής τον Σεπτέμβριο.

Η προηγούμενη της πρόβλεψη ήταν ότι αυτό θα συνέβαινε τον Δεκέμβριο. Σήμερα θεωρεί ότι τα ρίσκα θα ωθήσουν τη Fed να κινηθεί νωρίτερα για να ακολουθήσουν τρεις πρόσθετες μειώσεις επιτοκίων πριν παύσει την χαλάρωση της νομισματικής της πολιτικής.

Πολλά θα κριθούν από τα νέα στοιχεία της αγοράς εργασίας στις 4 Αυγούστου. Κατά την άποψη της επενδυτικής τράπεζας, ένα ποσοστό ανεργίας 4,4% ή και υψηλότερο μπορεί να δικαιολογήσει πιθανώς μεγαλύτερη μείωση. Χαμηλότερο ποσοστό μπορεί να ενισχύσει τις αντιστάσεις των αξιωματούχων της Fed και να ενισχύσει την επικέντρωση τους στις πληθωριστικές πιέσεις.

Στο ίδιο μήκος κύματος και οι αναλυτές της Barclays.

Στην αγορά οι traders τιμολογούν 91% πιθανότητα μιας μείωσης επιτοκίων τον Σεπτέμβριο από 38% πριν.

Ο S&P500 έχει ανακάμψει πάνω από 20% από το χαμηλό της χρονιάς τον Απρίλιο με τον πολλαπλασιαστή κερδών (Ρ/E) στις 22,4 φορές τα προσδοκώμενα κέρδη του επόμενου 12μήνου, σημαντικά πάνω από το μέσο ιστορικό Ρ/E του 15,8.

Υπάρχουν και οι ανησυχίες που έχουν να κάνουν περισσότερο με ημερολογιακά ρίσκα. Τα τελευταία 35 χρόνια οι μήνες Αύγουστος και Σεπτέμβριος ήταν οι χειρότεροι για τον S&P500 από πλευράς αποδόσεων. Κατά μέσο όρο ο δείκτης τείνει να χάνει 0,6% τον Αύγουστο και 0,8% τον Σεπτέμβριο.

Οι εκτιμήσεις περιμένουν τον ετήσιο ρυθμό πληθωρισμού τον Ιούλιο στο 2,8%, σύμφωνα με σφυγμομέτρηση οικονομολόγων από το Reuters. H προσοχή της αγοράς θα είναι στραμμένη στο αν οι δασμοί του Τραμπ στις εισαγωγές έχουν αρχίσει να αποτυπώνονται σε υψηλότερες τιμές για τους καταναλωτές.

Γενικότερα, το αφήγημα ότι πλησιάζουν μειώσεις επιτοκίων τον Σεπτέμβριο μπορεί να δεχτεί πλήγμα αν ο πληθωρισμός Ιουλίου είναι υψηλότερος των προβλέψεων, κάτι που ενδεχομένως να κάνει τη Fed πιὀ διστακτική στο να χαμηλώσει το κόστος χρήματος.