«Ευχαριστούμε την Ελλάδα για τη βοήθεια» τόνισε ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου από την Αντιόχεια, στο πλαίσιο των κοινών δηλώσεων με τον Έλληνα ομόλογό του Νίκο Δένδια επισημαίνοντας ότι οι σχέσεις καλής γειτονίας φαίνονται σε τέτοιες δύσκολες ημέρες, καθώς και ότι «δεν πρέπει να περιμένουμε ακόμα ένα σεισμό για να βελτιώσουμε τις διμερείς μας σχέσεις».

«Ελπίζω ότι θα καταβάλλουμε προσπάθεια για να επιλύσουμε τις μεταξύ μας διαφορές, μέσω διαλόγου», υπογράμμισε επίσης ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου.

«Η σημερινή παρουσία του Νίκου Δένδια δείχνει τη συμπαράσταση και την αλληλεγγύη του ελληνικού λαού προς τους Τούρκους. Η Ελλάδα ήταν μία από τις πρώτες χώρες που επικοινώνησαν αμέσως μετά τον σεισμό με τις τουρκικές αρχές για να ευχηθούν περαστικά και να δηλώσει ότι είναι έτοιμη για να βοηθήσει. Αμέσως, έστειλαν σωστικά συνεργεία και πολλά αεροσκάφη με ανθρωπιστική βοήθεια στις σεισμόπληκτες περιοχές», τόνισε ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, εκφράζοντας τις προσωπικές ευχαριστίες του στον Νίκο Δένδια για τη σημερινή επίσκεψη.

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στη συμβολή των μελών της ελληνικής αποστολής βοήθειας, η οποία επιχειρεί σε περιοχές που υπέστησαν τεράστια καταστροφή εξαιτίας του σεισμού 7,8 βαθμών της 6ης Φεβρουαρίου, αλλά και στην επίσκεψη του υπουργού Κλιματικής Αλλαγής και Πολιτικής Προστασίας στην Τουρκία, ο οποίος συνόδευσε την αποστολή του πρώτου κύματος ανθρωπιστικής βοήθειας από την Ελλάδα που έγινε με πέντε αεροσκάφη.

«Πριν από λίγο επισκεφτήκαμε και την αποστολή της ΕΜΑΚ. Επιχείρησαν 7 ημέρες, 24 ώρες και κατέβαλαν υπεράνθρωπες προσπάθειες και τους ευχαριστήσαμε για τις προσπάθειες αυτές. Είδαμε και παρακολουθήσαμε ότι μετά τη διάσωση της κάθε ζωής, του κάθε ανθρώπου, δεν χάρηκαν μόνοι οι Έλληνες που βρίσκονται στις ομάδες έρευνας και διάσωσης, αλλά είδαμε ότι χάρηκαν όλοι οι Έλληνες».

Υπενθυμίζοντας τους σεισμούς το 1999 σε Τουρκία και Ελλάδα, είπε: «Πρώτα έτρεξε να μας βοηθήσει η Ελλάδα την Τουρκία και μετά εμείς πήγαμε στην Ελλάδα για να βοηθήσουμε τους γείτονες. Θυμάμαι ότι εκείνο το διάστημα το περιοδικό TIME είχε κάνει μια πολύ καλή είδηση αναφορικά με το θέμα αυτό. Δεν ήμουν τότε πολιτικός, αλλά είχα στείλει μια επιστολή ως αναγνώστης προς το περιοδικό TIME και δημοσιεύθηκε. Είχα γράψει, είναι βέβαια πολύ σημαντικό να βοηθάνε ο ένας τον άλλο σε δύσκολες στιγμές και ημέρες, αλλά δεν πρέπει να περιμένουμε ακόμα ένα σεισμό για να βελτιώσουμε τις διμερείς μας σχέσεις. Εκείνη την εποχή είχα πει αυτό ως ένας απλός Τούρκος πολίτης. Το επαναλαμβάνω τώρα ως υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας».

Τέλος, εξέφρασε τις προσωπικές του ευχαριστίες και την ευγνωμοσύνη του προς «τον Νίκο Δένδια, τον φίλο μου, στην ελληνική κυβέρνηση και προς τον ελληνικό λαό για τη συμπαράσταση και την αλληλεγγύη του στις δύσκολες αυτές ημέρες».

Υπερηφάνεια για τους Έλληνες διασώστες που «βοήθησαν την τουρκική κοινωνία και τον τουρκικό λαό σε αυτή τη δύσκολη ώρα», δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας σε κοινές δηλώσεις με τον Τούρκο ομόλογό του Μεβλούτ Τσαβούσογλου από την Αντιόχεια.

Ο Νίκος Δένδιας διαβίβασε προς τον υπουργό Εξωτερικών της Τουρκίας, προς την τουρκική κυβέρνηση και προς τον τουρκικό λαό τα βαθύτατα συλλυπητήρια της κυβέρνησης Μητσοτάκη και του συνόλου του ελληνικού λαού για τις χιλιάδες απώλειες συνανθρώπων μας μετά τους δύο καταστροφικούς σεισμούς.

Παράλληλα, διαμήνυσε πως η προσπάθεια της Ελλάδας να βοηθήσει τον τουρκικό λαό και την τουρκική κοινωνία να ξεπεράσει αυτό το μεγάλο πλήγμα δεν σταματάει εδώ. «Έχω εντολή από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη να διαβεβαιώσω ότι η Ελλάδα θα κάνει ό,τι μπορεί για να στηρίξει την Τουρκία σε αυτή τη δύσκολη στιγμή, είτε διμερώς είτε στο πλαίσιο της συμμετοχής της στην ΕΕ» ανέφερε συγκεκριμένα.

Επίσης, ο Νίκος Δένδιας ευχαρίστησε τον Μεβλούτ Τσαβούσογλου για τα πολύ θερμά λόγια του για τις προσπάθειες των Ελλήνων διασωστών και για τη θερμή αναφορά του στην ελληνική παρουσία στην περιοχή.

Μάλιστα, ο υπουργός Εξωτερικών προσυπέγραψε απολύτως αυτό που ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου είπε προηγουμένως στη δήλωσή του, ότι δεν χρειάζεται να περιμένουμε φυσικές καταστροφές για να βελτιώσουμε τις σχέσεις μας.

Περαιτέρω, δήλωσε ιδιαίτερα ευτυχής για τις ανθρώπινες ζωές που σώθηκαν από τους Έλληνες διασώστες που επιχείρησαν εδώ στην Τουρκία, όπως επίσης και για τις πάρα πολλές ζωές που σώθηκαν και από τους Ευρωπαίους διασώστες. «Είχαμε την ευκαιρία μαζί με τον κ. Τσαβούσογλου να επισκεφτούμε και τους Αυστριακούς και τους Ολλανδούς και τους Ισλανδούς διασώστες. Απ' ό,τι μας είπαν 205 ζωές σώθηκαν από αυτούς, συμπεριλαμβανομένων και των Ελλήνων» σημείωσε.

Τέλος, ο Νίκος Δένδιας ευχαρίστησε τον Μεβλούτ Τσαβούσογλου και την τουρκική κυβέρνηση για τη θερμότητα της υποδοχής του σε αυτή την πολύ δύσκολη ώρα για την Τουρκία.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης στην Αντιόχεια, συνοδευόμενος από τον Τούρκο υπουργό Εξωτερικών, ο Νίκος Δένδιας συναντήθηκε με τα μέλη της ελληνικής αποστολής βοήθειας, η οποία επιχειρεί σε περιοχές που υπέστησαν τεράστια καταστροφή εξαιτίας του σεισμού 7,8 βαθμών της 6ης Φεβρουαρίου. Ακόμα, επισκέφτηκε το Κέντρο Επιχειρήσεων στην Αντιόχεια, όπου ενημερώθηκε για τις τελευταίες εξελίξεις στις προσπάθειες απεγκλωβισμού και διάσωσης, καθώς και για τις ανάγκες για ανθρωπιστική βοήθεια.

Λίγο πριν από την επίσκεψη των δύο υπουργών Εξωτερικών σε σημεία που έχουν καταρρεύσει κτίρια, υπήρξε μια συνάντηση μεταξύ Τούρκων αξιωματικών με τις δυνάμεις της ΕΜΑΚ.

Συγκεκριμένα, όπως μεταδίδει ο ΣΚΑΪ, Τούρκος στρατηγός της στρατοχωροφυλακής ευχαρίστησε τις ελληνικές δυνάμεις για τη βοήθεια που προσέφεραν από την πρώτη στιγμή λέγοντας: «Να ξέρουν οι Έλληνες φίλοι μας ότι οι Τούρκοι, τα αδέρφια τους, αν -θεός φυλάξοι- συμβεί κάτι, θα είμαστε οι πρώτοι που θα σπεύσουμε. Μόνο με αλληλοϋποστήριξη μπορεί να αντιμετωπιστούν τέτοιες καταστροφές. Ο σεισμός επηρέασε 10 πόλεις. Ευτυχώς που υπάρχετε» είπε.

Ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας επισκέπτεται σήμερα Κυριακή (12/2) την Τουρκία. Λίγο μετά τις 9 το πρωί της Κυριακής προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο των Αδάνων.

Εκεί βρισκόταν για να τον υποδεχθεί ο Τούρκος ομόλογός του, Μεβλούτ Τσαβούσογλου, με τον οποίο ο Νίκος Δένδιας είχε έναν θερμό εναγκαλισμό.

Οι δύο υπουργοί Εξωτερικών είχαν σύντομη συνάντηση σε αίθουσα του αεροδρομίου και αμέσως μετά επιβιβάστηκαν σε ελικόπτερο με προορισμό τις πληγείσες από τον σεισμό περιοχές, στην επαρχία Χατάι.

Greek Foreign Minister Nikos Dendias arrives in Türkiye's southern Adana province after powerful earthquakes struck the region, welcomed by Turkish Foreign Minister Mevlut Cavusoglu



🔴 LIVE updates here: https://t.co/rjJzOvo2mE pic.twitter.com/UiAbu9uZ92