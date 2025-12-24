Τις σχεδόν λεπτό προς λεπτό επικοινωνίες μεταξύ του μοιραίου Falcon 50, που συνετρίβη την Τρίτη στα περίχωρα της Άγκυρας, και του πύργου ελέγχου, αποκάλυψε ο Τούρκος υπουργός Μεταφορών και Υποδομών Αμπτουλκαντίρ Ουράλογλου.

Στο αεροσκάφος επέβαινε η ηγεσία του λιβυκού στρατού της Τρίπολης, καθώς και η Ελληνίδα αεροσυνοδός Μαρία Παππά, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους οκτώ άνθρωποι. Οι τουρκικές αρχές επιβεβαίωσαν επισήμως την παρουσία της Ελληνίδας στο μοιραίο αεροσκάφος.

Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Ahmed AL-Haddad’ın da içinde bulunduğu uçakla Haymana civarında irtibat kesildi



Kaza anına ait olduğu değerlendirilen güvenlik kamerası görüntüsü ⤵️ https://t.co/xbUWyPI3oD pic.twitter.com/6qMzyDeCaW — Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) December 23, 2025

Η ανάλυση του μαύρου κουτιού θα πραγματοποιηθεί σε ουδέτερη χώρα, ενώ η τουρκική κυβέρνηση δεσμεύθηκε ότι τα αποτελέσματα των ερευνών θα δημοσιοποιηθούν με πλήρη διαφάνεια τόσο στην τουρκική όσο και στη διεθνή κοινή γνώμη.

A Dassault Falcon 50 model aircraft (Regd. number 9H-DFS) crashed in Ankara, carrying on board Libyan Chief of Staff Mohammed Ali Al-Haddad and several senior military officials earlier today.



The aircraft took off from Ankara Esenboğa Airport heading to Tripoli before crashing… pic.twitter.com/nrh8bO4YXS — FL360aero (@fl360aero) December 23, 2025

Όπως ανέφερε ο Ουράλογλου, τα τελευταία λεπτά επικοινωνίας του κυβερνήτη με τον Πύργο Ελέγχου είχε τα εξής:

«Χθες (Τρίτη) το βράδυ, ένα ιδιωτικό αεροσκάφος τύπου Falcon 50, με αριθμό ουράς 9H-DFS, εγγεγραμμένο στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας της Μάλτας, το οποίο απογειώθηκε στις 20:17 τοπική ώρα από το Αεροδρόμιο Εσενμπόγκα της Άγκυρας με προορισμό το Αεροδρόμιο Μιτίγκα της Τρίπολης στη Λιβύη, δυστυχώς υπέστη δυστύχημα/συντριβή. Πριν από τη συντριβή του αεροσκάφους, πραγματοποιήθηκαν οι ακόλουθες συνομιλίες μεταξύ του Κέντρου Ελέγχου Εναέριας Κυκλοφορίας Εσενμπόγκα και του κυβερνήτη και συγκυβερνήτη:

Σχετικά με το περιστατικό ατυχήματος/συντριβής του αεροσκάφους με κωδικό κλήσης HMJ185 την 23.12.2025:

Στις 20:17 τοπική ώρα (σ.σ 21:17 ώρα Ελλάδας), το αεροσκάφος HMJ185 απογειώθηκε από το Αεροδρόμιο Εσενμπόγκα σύμφωνα με τις τυπικές διαδικασίες. Μετά την απογείωση, ο Πύργος του Εσενμπογκά παρέδωσε τον έλεγχο στη Μονάδα Ελέγχου Προσέγγισης και στη συνέχεια στη Μονάδα Ελέγχου Περιοχής του Κέντρου μας, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες.

Επιτράπηκε στο αεροσκάφος η σταδιακή άνοδος στα ύψη που ζητήθηκαν.

Στις 20:25, δόθηκε άδεια για πλεύση στο ύψος των 34.000 ποδών.

Στις 20:31, ενώ το αεροσκάφος βρισκόταν σε ύψος περίπου 32.000 ποδών, εξέπεμψε PAN-PAN, PAN-PAN, PAN-PAN (το επίπεδο κάτω από το σήμα MAYDAY), ανέφερε γενική ηλεκτρική βλάβη και ζήτησε διανυσμάτωση ραντάρ (πορεία πτήσης) για επιστροφή στην Άγκυρα.

Στις 20:32, κατόπιν οδηγίας του ελεγκτή εναέριας κυκλοφορίας, δόθηκαν στο αεροσκάφος η πορεία και το επίπεδο καθόδου για την επιστροφή στο αεροδρόμιο Εσενμπόγκα.

Στις 20:33, ο πιλότος ενεργοποίησε τον κωδικό έκτακτης ανάγκης 7700. Μετά την επιβεβαίωση του προβλήματος από τον ελεγκτή, διαπιστώθηκε ότι οι πληροφορίες υψομέτρου του αεροσκάφους δεν ήταν πλέον ορατές στο ραντάρ.

Στις 20:34, λόγω παρεμβολών στις επικοινωνίες πιλότου-ελεγκτή, ο ελεγκτής επιβεβαίωσε το επίπεδο ήχου με τον πιλότο. Ταυτόχρονα, το αεροσκάφος παραδόθηκε στη Μονάδα Ελέγχου Προσέγγισης, αφού επιβεβαιώθηκε το ύψος του από τη Μονάδα Ελέγχου Περιοχής.

Στις 20:35, το αεροσκάφος εξέπεμψε ξανά PAN-PAN, επικοινώνησε με τη Μονάδα Ελέγχου Προσέγγισης για την επιστροφή και έλαβε οδηγίες για διανυσμάτωση και επίπεδα καθόδου.

Στις 20:36, η ευκρίνεια της επικοινωνίας χάθηκε και η φωνή του πιλότου έγινε δυσδιάκριτη. Παράλληλα, σημειώθηκαν μερικές απώλειες των στοιχείων πτήσης στην οθόνη του ραντάρ.

Στις 20:38, το αεροσκάφος χάθηκε εντελώς από την οθόνη του ραντάρ. Την ίδια ώρα, δεν υπήρξε απάντηση στις κλήσεις του ελεγκτή. Για περίπου 5 λεπτά έγιναν προσπάθειες επικοινωνίας μέσω διαφορετικών συχνοτήτων χωρίς αποτέλεσμα. Αμέσως ενημερώθηκαν οι αρμόδιες μονάδες για την έναρξη επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης.

Και συνεχίζει:

«Επιπλέον, δεδομένου ότι η τοποθεσία του αεροσκάφους δεν μπορούσε να προσδιοριστεί κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, οι προσγειώσεις και οι απογειώσεις στο αεροδρόμιο Εσενμπόγκα ανεστάλησαν προσωρινά, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια της αεροπλοΐας σε περίπτωση αναγκαστικής προσγείωσης του αεροσκάφους. Λήφθηκαν όλες οι απαραίτητες προφυλάξεις στο αεροδρόμιο, ενώ οι αρμόδιες αρχές ξεκίνησαν άμεσα επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης από αέρος και εδάφους, σε περίπτωση που το αεροσκάφος είχε συντριβεί.

Το Κέντρο Ειδοποιήσεων Αεροπορικής Άμυνας της Πολεμικής Αεροπορίας επιβεβαίωσε ότι το αεροσκάφος είχε συντριβεί κοντά στο χωριό Kesikkavak, στην περιοχή Haymana. Από την πρώτη στιγμή του συμβάντος, το Κέντρο Διερεύνησης Ασφάλειας Μεταφορών μεταβήκε στον τόπο του ατυχήματος σε συντονισμό με τους αρμόδιους φορείς.

Στην περιοχή των συντριμμιών βρέθηκαν ο καταγραφέας φωνής (CVR) του πιλοτηρίου και ο καταγραφέας δεδομένων πτήσης (FDR) του αεροσκάφους. Έχει ήδη ξεκινήσει προκαταρκτική εξέταση, και μετά την αρχική ανάλυση του CVR και του FDR, θα πραγματοποιηθεί περαιτέρω διερεύνηση σε ουδέτερη χώρα για τον προσδιορισμό της αιτίας της συντριβής. Μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης, οι λεπτομέρειες του συμβάντος θα κοινοποιηθούν στο κοινό της χώρας μας και διεθνώς, με πλήρη διαφάνεια.

Εκφράζουμε τα βαθιά μας συλλυπητήρια στις οικογένειες όσων έχασαν τη ζωή τους σε αυτό το τραγικό ατύχημα, καθώς και στο φιλικό και αδελφό έθνος της Λιβύης και τον λαό του».