Το μαύρο κουτί του αεροσκάφους που συνετρίβη την Τρίτη το βράδυ κοντά στην Άγκυρα, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν όλοι οι επιβαίνοντες σε αυτό, συμπεριλαμβανομένου του αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων της Λιβύης και συμβούλων του, θα αναλυθεί σε ουδέτερη χώρα, ανακοίνωσε την Τετάρτη η τουρκική κυβέρνηση.

«Η ανάλυση του καταγραφέα συνομιλιών στον θάλαμο διακυβέρνησης και του μαύρου κουτιού του αεροσκάφους, που θα βοηθήσει στον προσδιορισμό των αιτιών της συντριβής, θα πραγματοποιηθεί σε ουδέτερη χώρα», δήλωσε ο Τούρκος υπουργός Μεταφορών Αμπτουλκαντίρ Ουράλογλου με ανάρτηση στο X.

Dün akşam saatlerinde Ankara Esenboğa Havalimanı’ndan Libya Trablus Mitiga Havalimanı’na gitmek üzere lokal saat 20.17’de havalanan 9H-DFS kuyruk numaralı Malta Sivil Havacılığı’na kayıtlı Falcon 50 tipi özel uçak maalesef kaza kırıma uğramıştır.



Uçağın kaza kırıma uğramasından… — Abdulkadir URALOĞLU (@a_uraloglu) December 24, 2025

Το ιδιωτικό αεροσκάφος τύπου Falcon 50 συνετρίβη έξω από την Άγκυρα την Τρίτη το βράδυ.

Σύμφωνα με τις τουρκικές αρχές, σε αυτό επέβαινε υψηλόβαθμη στρατιωτική αποστολή από τη Λιβύη. Μεταξύ των επιβαινόντων ήταν ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων της κυβέρνησης της Τρίπολης, ο αντιστράτηγος Μοχάμεντ Αλί Άχμεντ αλ Χαντάντ.

Τραγικός είναι ο απολογισμός της συντριβής ιδιωτικού τζετ, την Τρίτη στην Τουρκία, στο οποίο επέβαινε ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού της Λιβύης, Μοχάμεντ Αλί Αλ Χαντάντ. Και οι οκτώ επιβαίνοντες, συμπεριλαμβανομένου του αρχηγού του στρατού της Λιβύης, έχασαν τη ζωή τους, με τα τουρκικά μέσα να αναφέρουν, δίχως ακόμη να έχει επιβεβαιωθεί, ότι ανάμεσα στα θύματα είναι και ένα ελληνικό όνομα, πιθανότατα μίας αεροσυνοδού, που ήταν μέλος του πληρώματος.

Το αεροσκάφος ανέφερε ηλεκτρική βλάβη και ζήτησε επείγουσα προσγείωση, λίγο μετά την απογείωσή του από την Άγκυρα. Η ηγεσία των λιβυκών ενόπλων δυνάμεων επέστρεφε στην Τρίπολη, μετά από επίσκεψη στην τουρκική πρωτεύουσα. Το ιδιωτικό τζετ τύπου Falcon, στο οποίο επέβαινε αρχηγός του Γενικού Επιτελείου της Λιβύης, Μοχάμεντ Αλί Αλ Χαντάντ και η συνοδεία του, χάθηκε από τα ραντάρ λίγο μετά την απογείωσή του.

H Υπηρεσία αντιμετώπισης καταστροφών της Τουρκίας βρίσκεται στο σημείο όπου διεξάγονται έρευνες. Έρευνα έχει διατάξει και η εισαγγελία της Άγκυρας για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος. Το αεροσκάφος μετέφερε πέντε επιβάτες και τριμελές πλήρωμα. Το ιδιωτικό αεροσκάφος ήταν ναυλωμένο από εταιρεία της Μάλτας.

🎥 Video footage shows the moment the Libya-bound Falcon 50 jet crashes in the Haymana area after contact is lost shortly after departing Türkiye’s Ankara Esenboga Airport



✈️ The aircraft sends an emergency landing signal before communication cuts off, with five people on board,… pic.twitter.com/VIWnKAnbsg — Anadolu English (@anadoluagency) December 23, 2025

Βίντεο που δημοσίευσε το πρακτορείο ειδήσεων Anadolu, διακρίνεται η στιγμή που το αεροσκάφος συνετρίβη και φαίνεται να σημειώνεται έκρηξη που πιθανώς οφείλεται στα καύσιμά του. Στις 20:52 χθες,τοπική ώρα χάθηκε η επαφή του αεροσκάφους με τον πύργο ελέγχου και ακολούθησε η αεροπορική τραγωδία.

🇱🇾🇹🇷 Libya’s Chief of General Staff Gen. Muhammad Ali Ahmed al-Haddad and four other members of the Libyan delegation have died in the crash of a Falcon 50 business jet in the vicinity of the capital of Turkey, Ankara, on Tuesday evening.



The contact with Al-Haddad's plane had… pic.twitter.com/TqgkiAmXY0 — Status-6 (Military & Conflict News) (@Archer83Able) December 23, 2025

Σε βίντεο που έχει δημοσιευθεί σε τουρκικά μέσα ακούστηκε ένας δυνατός κρότος που φαίνεται να είναι από τη συντριβή του αεροσκάφους.