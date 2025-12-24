Συντριβή αεροσκάφους στην Τουρκία: Ελληνίδα αεροσυνοδός ανάμεσα στα θύματα

Αεροσυνοδός με το όνομα Maria Pappa συγκαταλέγεται μεταξύ των θυμάτων από τη συντριβή του αεροσκάφους από τη Λιβύη στην Τουρκία, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Το δυστύχημα, σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης, όταν το αεροσκάφος τύπου Dassault Falcon 50 απογειώθηκε από το αεροδρόμιο Εσενμπογκά της τουρκικής πρωτεύουσας με προορισμό την Τρίπολη. Σύμφωνα με τις τουρκικές αρχές, όλοι οι επιβαίνοντες σκοτώθηκαν, μεταξύ των οποίων ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού της Λιβύης, Αλ Χαντάντ, τέσσερις ακόμη ανώτατοι αξιωματικοί του λιβυκού στρατού και τρία μέλη του πληρώματος.

Τεχνική βλάβη - Αποκλείεται το ενδεχόμενο δολιοφθοράς

Όπως δήλωσαν Τούρκοι αξιωματούχοι στο Al Jazeera, τα πρώτα ευρήματα της έρευνας αποκλείουν το ενδεχόμενο σαμποτάζ, ενώ ως πιθανότερη αιτία του δυστυχήματος προσδιορίζεται τεχνική ή ηλεκτρική βλάβη.

Ο Τούρκος υπουργός Εσωτερικών, Αλί Γερλίκαγια, ανέφερε ότι το αεροσκάφος απογειώθηκε στις 20:10 τοπική ώρα (17:10 GMT) και περίπου 40 λεπτά αργότερα χάθηκε η επικοινωνία. Προηγουμένως, το πλήρωμα είχε ζητήσει έκτακτη προσγείωση λόγω τεχνικού προβλήματος, ενώ το αεροσκάφος είχε λάβει εντολή να επιστρέψει στο αεροδρόμιο της Άγκυρας. Ωστόσο, κατά την κάθοδο για την αναγκαστική προσγείωση, εξαφανίστηκε από τα ραντάρ.

Τα συντρίμμια εντοπίστηκαν κοντά στο χωριό Κεσικκαβάκ, στην περιοχή Χαϊμάνα της επαρχίας Άγκυρας. Πλάνα από κάμερες ασφαλείας που μεταδόθηκαν από τουρκικά τηλεοπτικά δίκτυα δείχνουν τον νυχτερινό ουρανό να φωτίζεται αιφνιδίως από ισχυρή έκρηξη.

Η τουρκική εισαγγελία της Άγκυρας ξεκίνησε επίσημη έρευνα, ενώ η λιβυκή κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι θα αποστείλει ειδική ομάδα στην Τουρκία για να συμμετάσχει στη διερεύνηση των αιτίων.