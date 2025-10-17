Το Πακιστάν και το Αφγανιστάν προχώρησαν σε συμφωνία την Παρασκευή προκειμένου να επεκτείνουν την 48ωρη εκεχειρία τους έως την ολοκλήρωση των προγραμματισμένων συνομιλιών στην Ντόχα, σύμφωνα με τρεις Πακιστανούς αξιωματούχους ασφαλείας και μία πηγή από τους Ταλιμπάν του Αφγανιστάν.

Μια πακιστανική αντιπροσωπεία είχε ήδη φτάσει στην Ντόχα, ενώ αναμενόταν να φτάσει το Σάββατο και η αφγανική αποστολή στην πρωτεύουσα του Κατάρ, ανέφεραν οι πηγές, οι οποίες ζήτησαν να παραμείνουν ανώνυμες, καθώς δεν είχαν εξουσιοδότηση να μιλήσουν στα μέσα ενημέρωσης.

Η προσωρινή εκεχειρία μεταξύ των δύο γειτονικών χωρών την Τετάρτη σταμάτησε τις σφοδρές συγκρούσεις πολλών ημερών, που προκάλεσαν δεκάδες νεκρούς και εκατοντάδες τραυματίες.

Τουλάχιστον 18 νεκροί και 360 τραυματίες από τις συγκρούσεις μεταξύ Πακιστάν και Αφγανιστάν σε 6 μέρες

Υπενθυμίζεται ότι τουλάχιστον 18 άτομα έχουν σκοτωθεί και περισσότερα από 360 έχουν τραυματιστεί στο Αφγανιστάν σε στρατιωτικές συγκρούσεις μεταξύ Πακιστάν και Αφγανιστάν από την περασμένη εβδομάδα, ανέφερε η Αποστολή Βοήθειας των Ηνωμένων Εθνών στο Αφγανιστάν (UNAMA) σε δήλωση την Πέμπτη.

«Η UNAMA καλεί όλα τα μέρη να τερματίσουν οριστικά τις εχθροπραξίες για την προστασία των αμάχων», πρόσθεσε η δήλωση.

Αυτή ήταν η πιο αιματηρή κρίση ανάμεσα στους δύο γείτονες μετά το 2021, όταν οι Ταλιμπάν κατέλαβαν την εξουσία στο Αφγανιστάν έπειτα από την κατάρρευση της υποστηριζόμενης από τη Δύση κυβέρνησης.

Η διασυνοριακή βία έχει κλιμακωθεί από τις 10 Οκτωβρίου με την καθεμιά χώρα να υποστηρίζει ότι πρόκειται για αντίποινα στις ένοπλες προκλήσεις από την άλλη πλευρά.

Την Τετάρτη, οι δύο πλευρές συμφώνησαν σε εκεχειρία.

Η εκεχειρία ακολούθησε εκκλήσεις μεγάλων περιφερειακών δυνάμεων καθώς η βία απείλησε να αποσταθεροποιήσει μια περιοχή όπου οργανώσεις, περιλαμβανομένων του Ισλαμικού Κράτους και της αλ Κάιντα, προσπαθούν να επανεμφανιστούν.

Δεν αναφέρθηκαν συγκρούσεις στη διάρκεια της νύχτας, ενώ τα σημαντικά συνοριακά περάσματα παρέμειναν κλειστά την Πέμπτη.

Η UNAMA χαιρέτισε την εκεχειρία και ανακοίνωσε ότι εξακολουθεί να υπολογίζει τον αριθμό των νεκρών. Είπε ότι ο βαρύτερος απολογισμός καταγράφηκε στα νότια χθες.

«Οι παρούσες πληροφορίες κάνουν λόγο για τουλάχιστον 17 νεκρούς αμάχους και 346 τραυματίες στο Σπιν Μπόλντακ, στην αφγανική πλευρά του συνόρου», ανέφερε η υπηρεσία αυτή του ΟΗΕ.

Το Πακιστάν δεν έχει δώσει στοιχεία για τις απώλειες που έχει υποστεί από τη δική του πλευρά του συνόρου.

Έχει επανειλημμένως κατηγορήσει το Αφγανιστάν ότι υποθάλπει ενόπλους, μια κατηγορία την οποία απορρίπτουν οι Ταλιμπάν. Το Πακιστάν υφίσταται αυξανόμενες επιθέσεις από το 2021.

Οι δύο χώρες μοιράζονται ένα μακρύ σύνορο 2.611 χιλιομέτρων, γνωστό ως «Γραμμή Ντουράντ», το οποίο το Αφγανιστάν δεν έχει ποτέ αναγνωρίσει.