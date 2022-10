Ουκρανός αξιωματούχος: Ο Πούτιν συλλαμβάνει στρατιωτικούς για την έκρηξη στη γέφυρα

Τη σύλληψη υψηλόβαθμων στρατιωτικών για την έκρηξη στη γέφυρα της Κριμαίας φέρεται να έχει διατάξει ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν, σύμφωνα με Ουκρανό αξιωματούχο.

«Άρχισαν στη Μόσχα συλλήψεις στρατιωτικών. Η κυκλοφορία έχει διακοπεί. Μονάδες της επίλεκτης μεραρχίας Φρουράς, Ντζερζίνσκι έχουν εισέλθει στην πόλη, σύμφωνα με τον διοικητή της υπηρεσίας πληροφοριών της Ουκρανίας. Πολλαπλές συλλήψεις, κρατήσεις και παρεμποδίσεις στρατιωτικών», αναφέρει σε ανάρτησή του στο Twitter, ο σύμβουλος του υπουργού Εσωτερικών της Ουκρανίας, Άντον Γκεραστσένκο.

⚡️ Arrests of the military began in Moscow.



Traffic in the city center was stopped.



Units of Russian Guards Elite, Dzerzhynskyi division, entered the city, - Chief Intelligence Service of Ukraine.



Multiple arrests, detainments and blockings of military are reported. — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) October 8, 2022

Νωρίτερα, είχε γνωστό ότι ο Ρώσος πρόεδρος ανέθεσε στην ομοσπονδιακή υπηρεσία ασφαλείας, τη διαβόητη FSB, την ενίσχυση των μέτρων ασφαλείας στη γέφυρα του Κερτς, που συνδέει την Κριμαία με τη Ρωσία και στην οποία σημειώθηκε έκρηξη το πρωί του Σαββάτου, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τρεις άνθρωποι και να προκληθούν σοβαρές ζημιές.

Με διάταγμα που εξέδωσε ο Πούτιν, η FSB αναλαμβάνει να ενισχύσει τα μέτρα προστασίας σε όλες τις υποδομές που εφοδιάζουν με ηλεκτρικό ρεύμα και φυσικό αέριο την κριμαϊκή χερσόνησο.

Παράλληλα, έγινε γνωστό ότι νέος διοικητής των ρωσικών δυνάμεων που επιχειρούν στην Ουκρανία αναλαμβάνει ο πτέραρχος Σεργκέι Σουροβίκιν.

Ο 55χρονος Σουροβίκιν ήταν αρχηγός της ρωσικής Αεροπορίας από το 2017. Σύμφωνα με την ιστοσελίδα του ρωσικού ΥΠΑΜ, διοίκησε μια μεραρχία Φρουράς στην Τσετσενία το 2004, ενώ του έχει απονεμηθεί παράσημο για την υπηρεσία του στη Συρία το 2017.

Η αλλαγή έρχεται σε συνέχεια της καθαίρεσης των δύο από τους πέντε στρατιωτικούς διοικητές της Ρωσίας νωρίτερα αυτή την εβδομάδα.

Η Ρωσία καθαίρεσε τον διοικητή της δυτικής στρατιωτικής της περιφέρειας, στρατηγό, Αλεξάντρ Ζουραβλιόφ, το περασμένο Σάββατο. Ενώ μόλις χθες, «ξήλωσε» τον διοικητή της ανατολικής στρατιωτικής περιφέρειας, στρατηγό Αλεξάντερ Τσάικο, τον τελευταίο από μια σειρά ανώτατων αξιωματούχων που απομακρύνθηκαν μετά από αλλεπάλληλες ήττες και ταπεινώσεις στον πόλεμο στην Ουκρανία.

Σύμφωνα με τη βρετανική στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών, ο στρατηγός Αλεξάντερ Ντβόρνικοφ είχε αναλάβει τον περασμένο Απρίλιο, επικεφαλής των ρωσικών δυνάμεων στην Ουκρανία, δύο μήνες μετά την έναρξη της «ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης».

Κατά το βρετανικό υπουργείο Άμυνας, ο Σουροβίκιν είναι «διαβόητα διεφθαρμένος και βάναυσος».

Russia's "special military operation" has yet another new senior commander: Sergei Surovikin, former commander of Russia's intervention in Syria.



He's a notoriously corrupt and brutal general even by the Russian army's standards, according to the UK MOD. https://t.co/B93Zln0iW2 — max seddon (@maxseddon) October 8, 2022

Αλληλοκατηγορίες Μόσχας-Κιέβου

Η Μόσχα, δια της εκπροσώπου του υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα, κατηγόρησε την Ουκρανία για τρομοκρατία.

Το Κίεβο πάντως, υπονόησε ότι η έκρηξη ήταν το αποτέλεσμα μιας «εσωτερικής» διαμάχης στους κύκλους της εξουσίας στη Μόσχα, διαβεβαιώνοντας ότι από πίσω κρύβεται «ρωσικός δάκτυλος».

«Σημειώνουμε ότι το φορτηγό που εξερράγη, σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, μπήκε στη γέφυρα από τη ρωσική πλευρά. Επομένως, στη Ρωσία θα πρέπει να αναζητηθούν οι απαντήσεις. Όλα αυτά υποδηλώνουν σαφέστατα ένα ρωσικό ίχνος», ανέφερε ο σύμβουλος του προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο Μιχαήλο Ποντόλιακ.

Ουκρανικά ΜΜΕ: Αυτός είναι ο οδηγός του φορτηγού που εξερράγη

Το ουκρανικό μέσο Tpyxa αναφέρει ότι ο άνδρας που οδηγούσε το φορτηγό το οποίο προκάλεσε την έκρηξη στη Γέφυρα της Κριμαίας ονομάζεται Μαχίρ Γιουσόμποφ και είναι 51 ετών.

They are also talking about the fact that it was an underwater explosion. Or an explosive device mounted on supports. Maybe by boat. That is, the truck version is not the only one. https://t.co/5ewe1MeYOP — ТРУХА⚡️English (@TpyxaNews) October 8, 2022

Ποια θα είναι η ρωσική απάντηση

Με μήκος 19 χιλιόμετρα και ύψος μεγαλύτερο από το Άγαλμα της Ελευθερίας, η γέφυρα του Κερτς στην Κριμαία ήταν το διαμάντι στο στέμμα των έργων υποδομής του Πούτιν και τα ρωσικά ΜΜΕ την περιέγραφαν ως την «κατασκευή του αιώνα».

Όταν ο Ρώσος πρόεδρος την εγκαινίασε τον Μάιο του 2018, καυχήθηκε για τη σημασία της. Τα νέα δεδομένα που έχουν διαμορφωθεί από το πρωί του Σαββάτου, φέρνουν ακόμα σε πιο δεινή θέση τον Πούτιν, ο οποίος βλέπει τις ρωσικές δυνάμεις να υποχωρούν και τον ουκρανικό στρατό να ανακαταλαμβάνει διαρκώς εδάφη στην ανατολική και νότια Ουκρανία.

Η γέφυρα του Κερτς αποτελεί βασική γραμμή εφοδιασμού, όχι μόνο για τις ρωσικές δυνάμεις που βρίσκονται στην κατεχόμενη Κριμαία, αλλά και για άλλες περιοχές της νότιας Ουκρανίας. Παρότι υπάρχουν και άλλοι τρόποι τροφοδοσίας της Κριμαίας, συμπεριλαμβανομένων των λιμανιών της, η έκρηξη και η ζημιά στη γέφυρα είναι εξαιρετικά σημαντική σε ένα μέρος που μέχρι πρόσφατα θεωρείτο από τη Ρωσία ότι οι Ουκρανοί δεν μπορούσαν να το πλησιάσουν.

Η Μόσχα, έστω κι αν δεν το έλεγε δημόσια, πάντα είχε στα σενάριά της, το ενδεχόμενο στοχοποίησης της γέφυρας. Γι' αυτό και από τις πρώτες μέρες της εισβολής, προειδοποίησε για αντίποινα.

«Το πώς απαντά η Μόσχα είναι το μεγάλο ερώτημα. Όμως ήταν ερώτημα που φαινόταν όλο και πιο δυναμικά, καθώς η Ουκρανία είχε ασκήσει πίεση με την επιτυχή αντεπίθεση τις τελευταίες εβδομάδες, εν μέσω αυξανόμενης ανησυχίας μεταξύ των ρωσικών ελίτ και σχολιαστών για τη διεξαγωγή του πολέμου του Πούτιν», σημειώνει ο «Guardian».

Το βέβαιο είναι πάντως ότι η έκρηξη στη γέφυρα, αποτελεί τεράστια προπαγανδιστική νίκη για το Κίεβο, που όπως επισημαίνει, η βρετανική εφημερίδα, «θα θεωρηθεί ένδειξη ότι όχι μόνο δεν φοβάται τις πυρηνικές απειλές του Πούτιν, αλλά και ότι πιστεύει ότι κερδίζει τον πόλεμο».

