Μερική αποκατάσταση της κυκλοφορίας - Τα σενάρια για την έκρηξη

Αποκαταστάθηκε η περιορισμένη κίνηση των οχημάτων στις λωρίδες που δεν καταστράφηκαν από την έκρηξη στη γέφυρα της Κριμαίας το πρωί του Σαββάτου, όπως ανακοίνωσε το ρωσικό υπουργείο Μεταφορών. Σύμφωνα με το οποίο, μέσα στην ημέρα θα αποκατασταθεί και η σιδηροδρομική κίνηση.

Όπως έκανε γνωστό η ρωσική ερευνητική επιτροπή, από την έκρηξη του παγιδευμένου με εκρηκτικά φορτηγού στη γέφυρα, έχασαν τη ζωή τους τρεις άνθρωποι.

«Εικάζεται ότι είναι επιβάτες αυτοκινήτου που βρισκόταν κοντά στο φορτηγό το οποίο εξερράγη. Τα πτώματα δύο θυμάτων, ενός άνδρα και μιας γυναίκας, έχουν ήδη ανασυρθεί από το νερό και οι ταυτότητές τους εξακριβώνονται», ανέφερε η επιτροπή σε ανακοίνωσή της.

Οι ερευνητές εντόπισαν επίσης στοιχεία σχετικά με το φορτηγό, καθώς και τον ιδιοκτήτη του, που είναι εγγεγραμμένοι στη νότια περιοχή Κρασνοντάρ της Ρωσίας, και άρχισαν να ερευνούν τον τόπο διαμονής του, όπως αναφέρεται στην ίδια ανακοίνωση.

Σύμφωνα με ρωσικά ΜΜΕ, πρόκειται για τον Μπόρις Γιουσούμποφ, ο οποίος πούλησε το όχημα σε άλλο άτομο, το οποίο δεν άλλαξε το όνομα του ιδιοκτήτη. Έτσι στα χαρτιά ιδιοκτήτης φαινόταν ακόμα ο Γιουσούμποφ.

Όπως μετέδωσε το ουκρανικό μέσο Tpyxa, ο οδηγός του φορτηγού ήταν ένας 51χρονος ονόματι Μαχίρ Γιουσόμποφ. Εργαζόταν ως οδηγός φορτηγών και κινούνταν συνεχώς μέσα στη ρωσική περιοχή του Κρασνοντάρ, ανατολικά από την Κριμαία.

And here is a photo of the driver who was reportedly behind the wheel of the exploded truck on the Crimean bridge pic.twitter.com/mT0dsGzFqd — ТРУХА⚡️English (@TpyxaNews) October 8, 2022

Όπως φαίνεται σε βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το φορτηγό φέρεται να υποβλήθηκε σε έλεγχο από τις ρωσικές αρχές, λίγο πριν την έκρηξη.

Footage of a truck allegedly blown up on the Crimean bridge in the video it crosses the traffic police post.



They looked into the trailer of the car, but did not see anything suspicious. A few minutes later, judging by the cameras, the truck was blown up in motion pic.twitter.com/usnSQo6vxQ — ТРУХА⚡️English (@TpyxaNews) October 8, 2022

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι οι ρωσικές στρατιωτικές δυνάμεις που μάχονται στις περιοχές Μικολάιβ, Κρίβι Ριχ και Ζαπορίζια στα νότια της Ουκρανίας θα μπορούν να λάβουν όλα τα εφόδια που χρειάζονται μέσω των χερσαίων και των ναυτικών διαδρόμων που υπάρχουν, μετά τη σοβαρή ζημιά που προκλήθηκε από την έκρηξη στη γέφυρα.

Τα σενάρια για την έκρηξη

Πολλές είναι οι θεωρίες που έχουν ήδη αναπτυχθεί για την έκρηξη στη γέφυρα της Κριμαίας. Κάποιοι υποστηρίζουν ότι επρόκειτο για επιχείρηση των ειδικών δυνάμεων της Ουκρανίας, κάποιοι άλλοι για δουλειά ανταρτών της Κριμαίας ή για πυραυλική επίθεση και κάποια για βομβιστή αυτοκτονίας.

Οι Ουκρανοί αξιωματούχοι δεν έχουν αποκαλύψει λεπτομέρειες όπως συνέβη και με τη «μυστηριώδη» επίθεση στη ρωσική αεροπορική βάση της Κριμαίας τον περασμένο Αύγουστο. Σύμφωνα με το BBC, τόσο η επίθεση στη βάση Σάκι όσο και αυτή στη γέφυρα στα στενά του Κερτς, αποτελούν τμήμα μιας ευρύτερης προσπάθειας: να πληγεί η δυνατότητα της Ρωσίας να χρησιμοποιεί την Κριμαία ως βάση για τις πολεμικές επιχειρήσεις στη Νότια Ουκρανία.

Η γέφυρα (πρόκειται ουσιαστικά για δύο γέφυρες, μία οδική και μία σιδηροδρομική) αποτελεί ζωτικής σημασίας για τον ανεφοδιασμό των ρωσικών δυνάμεων. Χωρίς αυτή, η Μόσχα θα δυσκολευτεί ακόμα περισσότερο να στείλει στρατεύματα και εξοπλισμό, προκειμένου να αποκρούσει την ουκρανική αντεπίθεση βόρεια της Χερσώνας.

BBC: Ντροπιαστικό για τη Μόσχα

Οι εικόνες είναι δραματικές και ντροπιαστικές για τη Μόσχα. Πλάνα από κάμερες ασφαλείας δείχνουν μια τεράστια έκρηξη, μια τεράστια πύρινα μπάλα και πυκνό μαύρο καπνό να υψώνεται πάνω από τη γέφυρα Κερτς που ενώνει τη Ρωσία με την Κριμαία.

Πλάνα από κινητά τηλέφωνα από το σημείο αποκαλύπτουν τμήματα της οδικής γέφυρας μέσα στο νερό, να έχουν καταρρεύσει.

Προς το παρόν, δεν είναι σαφές πώς θα αντιδράσει το Κρεμλίνο, αν και ήδη ακούγονται φωνές περί «σκληρής απάντησης» κατά του Κιέβου.

Σε πολλές περιπτώσεις, Ρώσοι αξιωματούχοι είχαν ισχυριστεί ότι η συγκεκριμένη γέφυρα ήταν καλά προστατευμένη από πιθανές απειλές, από εδάφους, αέρος ή θαλάσσης.

Και όλα αυτά την ώρα που η Ρωσία συνεχίζει να χάνει εδάφη στις περιοχές που προσάρτησε πρόσφατα, μετά τα αμφιλεγόμενης εγκυρότητας δημοψηφίσματα.

Κίεβο: Ήταν μόνο η αρχή

Ο Μιχαΐλο Ποντόλιακ, σύμβουλος της ουκρανικής προεδρίας, τόνισε μέσω Twitter, αναφερόμενος στις αντιφατικές πληροφορίες για έκρηξη ή πυρκαγιά σήμερα που προκάλεσε ζημιές στη γέφυρα η οποία συνδέει τη ρωσική ενδοχώρα με την κατεχόμενη ουκρανική χερσόνησο της Κριμαίας, ότι αυτή είναι μόνο «η αρχή», χωρίς ωστόσο να πει άμεσα πως η Ουκρανία αναλαμβάνει την ευθύνη.

Crimea, the bridge, the beginning. Everything illegal must be destroyed, everything stolen must be returned to Ukraine, everything occupied by Russia must be expelled. pic.twitter.com/yUiSwOLlDP — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) October 8, 2022

«Οτιδήποτε παράνομο πρέπει να καταστραφεί, οτιδήποτε κλεμμένο πρέπει να επιστραφεί στην Ουκρανία, η Ρωσία πρέπει να εκδιωχθεί από οτιδήποτε κατέχει», ανέφερε ο Μιχαΐλο Ποντόλιακ.

Ο επικεφαλής του ουκρανικού Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας και Άμυνας Ολέξι Ντανίλοφ ανήρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ένα βίντεο με την πυρκαγιά στη γέφυρα συνοδευόμενο από ένα βίντεο της Μέριλιν Μονρόε που τραγούδα «Happy birthday, Mr President» (Χρόνια πολλά κ. πρόεδρε). Ο Πούτιν έγινε χθες 70 ετών.

Αρχίζει έρευνα με εντολή Πούτιν

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν έδωσε εντολή για επίσημη έρευνα για τα αίτια της πυρκαγιάς στη γέφυρα της Κριμαίας δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Interfax.

Ο Βλαντίμιρ Κονστανίνοφ, επικεφαλής του κοινοβουλίου της Κριμαίας, δήλωσε, σύμφωνα με το Interfax, ότι «Ουκρανοί βάνδαλοι κατάφεραν να στραφούν προς τη γέφυρα της Κριμαίας με τα ματωμένα χέρια τους». «Τώρα έχουν κάτι για να περηφανεύονται».

«Στα 23 χρόνια οικονομικής δραστηριότητάς τους απέτυχαν να οικοδομήσουν κάτι αξιοπρόσεκτο στην Κριμαία, αλλά (τώρα) κατάφεραν να καταστρέψουν το οδικό κομμάτι της ρωσικής γέφυρας». Ο Κονσταντίνοφ δήλωσε ότι η ζημιά «δεν είναι σοβαρή» και θα αποκατασταθεί γρήγορα.

Οι ρωσικές αντιτρομοκρατικές αρχές ανακοίνωσαν, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS, ότι φορτηγό εξερράγη στο οδικό τμήμα της γέφυρας, προκαλώντας φωτιά σε δεξαμενές καυσίμων ενός τρένου που κατευθυνόταν προς τη χερσόνησο της Κριμαίας.

«Η αντίδραση του Κιέβου μαρτυρά την τρομοκρατική φύση του συμβάντος», δήλωσε η εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα.

Η γέφυρα εγκαινιάστηκε το 2018

Η γέφυρα, η οποία κατασκευάστηκε -με μεγάλο κόστος- κατ’ εντολή του Βλαντίμιρ Πούτιν, επιτρέπει τη μεταφορά ρωσικού στρατιωτικού υλικού στις δυνάμεις που επιχειρούν στην Ουκρανία. Την εγκαινίασε προσωπικά ο πρόεδρος Πούτιν το 2018, τέσσερα χρόνια μετά την προσάρτηση της χερσονήσου της Ουκρανίας από τη Ρωσία.

Μέσω αυτής διέρχονται τόσο τρένα όσο και οχήματα και έχει καίριο ρόλο ως προς τη μεταφορά προσώπων και αγαθών σ τη χερσόνησο. Από την άλλη, για το Κίεβο αποτελεί μισητό σύμβολο της προσάρτησης της Κριμαίας.

Η Ρωσία διαβεβαίωνε πρόσφατα πως η γέφυρα είναι ασφαλής, παρά τον πόλεμο, αλλά ταυτόχρονα είχε απειλήσει με αντίποινα την Ουκρανία αν οι δυνάμεις της αποπειραθούν να την καταστρέψουν.

Στην Κριμαία έχουν καταγραφεί αρκετές εκρήξεις τους τελευταίους μήνες, πιθανόν εξαιτίας ουκρανικών στρατιωτικών επιχειρήσεων, όπως η έκρηξη σε αποθήκη πυρομαχικών στη στρατιωτική βάση Τζάνκοϊ τον Αύγουστο, που προκάλεσε εκτεταμένες καταστροφές.