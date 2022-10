Πώς η έκρηξη στη γέφυρα της Κριμαίας βάζει σε κίνδυνο τον ανεφοδιασμό των ρωσικών δυνάμεων

Η έκρηξη στη στρατηγικής σημασίας γέφυρα που συνδέει τη Ρωσία με τη χερσόνησο της Κριμαίας, θέτει σε κίνδυνο την κύρια οδό ανεφοδιασμού για τις ρωσικές δυνάμεις που πολεμούν στη νότια Ουκρανία.

Η φωτιά στη γέφυρα οφειλόταν στην ανατίναξη οχήματος παγιδευμένου με εκρηκτικά, ανακοίνωσε συγκεκριμένα η ρωσική αντιτρομοκρατική επιτροπή, σύμφωνα με πρακτορεία ειδήσεων της χώρας, προσθέτοντας πως το τμήμα της γέφυρας που χρησιμοποιείται από τα αυτοκίνητα έχει υποστεί ζημιά.

«Στις 06:07 (σ.σ. τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας) στο οδικό τμήμα της γέφυρας της Κριμαίας (...) σημειώθηκε έκρηξη οχήματος παγιδευμένου με εκρηκτικά, που προκάλεσε πυρκαγιά σε επτά βαγόνια τρένου που κατευθυνόταν προς την Κριμαία», ανέφερε η επιτροπή.

Νωρίτερα, οι ρωσικές αρχές έκαναν λόγο για πυρκαγιά πάνω στην τεράστια γέφυρα, στο Στενό του Κερτς, που προκάλεσε διακοπή της κυκλοφορίας.

«Δεξαμενή καυσίμων σιδηροδρομικού συρμού έπιασε φωτιά», ανέφερε ο οργανισμός σιδηροδρόμων της Κριμαίας.

Fire on the Crimean bridge A fuel tank allegedly caught fire on the bridge in the temporarily occupied Crimea. The movement of cars and trains on the bridge has stopped. Photo: @ukrpravda_news pic.twitter.com/Q8mhPorZhp

Ποιος ευθύνεται για την έκρηξη

Πολλές είναι οι θεωρίες που έχουν ήδη αναπτυχθεί για την έκρηξη στη γέφυρα της Κριμαίας. Κάποιοι υποστηρίζουν ότι επρόκειτο για επιχείρηση των ειδικών δυνάμεων της Ουκρανίας, κάποιοι άλλοι για δουλειά ανταρτών της Κριμαίας ή για πυραυλική επίθεση και κάποια για βομβιστή αυτοκτονίας.

Οι Ουκρανοί αξιωματούχοι δεν έχουν αποκαλύψει λεπτομέρειες όπως συνέβη και με τη «μυστηριώδη» επίθεση στη ρωσική αεροπορική βάση της Κριμαίας τον περασμένο Αύγουστο. Σύμφωνα με το BBC, τόσο η επίθεση στη βάση Σάκι όσο και αυτή στη γέφυρα στα στενά του Κερτς, αποτελούν τμήμα μιας ευρύτερης προσπάθειας: να πληγεί η δυνατότητα της Ρωσίας να χρησιμοποιεί την Κριμαία ως βάση για τις πολεμικές επιχειρήσεις στη Νότια Ουκρανία.

Η γέφυρα (πρόκειται ουσιαστικά για δύο γέφυρες, μία οδική και μία σιδηροδρομική) αποτελεί ζωτικής σημασίας για τον ανεφοδιασμό των ρωσικών δυνάμεων. Χωρίς αυτή, η Μόσχα θα δυσκολευτεί ακόμα περισσότερο να στείλει στρατεύματα και εξοπλισμό, προκειμένου να αποκρούσει την ουκρανική αντεπίθεση βόρεια της Χερσώνας.

BBC: Ντροπιαστικό για τη Μόσχα

Οι εικόνες είναι δραματικές και ντροπιαστικές για τη Μόσχα. Πλάνα από κάμερες ασφαλείας δείχνουν μια τεράστια έκρηξη, μια τεράστια πύρινα μπάλα και πυκνό μαύρο καπνό να υψώνεται πάνω από τη γέφυρα Κερτς που ενώνει τη Ρωσία με την Κριμαία.

Πλάνα από κινητά τηλέφωνα από το σημείο αποκαλύπτουν τμήματα της οδικής γέφυρας μέσα στο νερό, να έχουν καταρρεύσει.

Προς το παρόν, δεν είναι σαφές πώς θα αντιδράσει το Κρεμλίνο, αν και ήδη ακούγονται φωνές περί «σκληρής απάντησης» κατά του Κιέβου.

Σε πολλές περιπτώσεις, Ρώσοι αξιωματούχοι είχαν ισχυριστεί ότι η συγκεκριμένη γέφυρα ήταν καλά προστατευμένη από πιθανές απειλές, από εδάφους, αέρος ή θαλάσσης.

Και όλα αυτά την ώρα που η Ρωσία συνεχίζει να χάνει εδάφη στις περιοχές που προσάρτησε πρόσφατα, μετά τα αμφιλεγόμενης εγκυρότητας δημοψηφίσματα.

Κίεβο: Ήταν μόνο η αρχή

Ο Μιχαΐλο Ποντόλιακ, σύμβουλος της ουκρανικής προεδρίας, τόνισε μέσω Twitter, αναφερόμενος στις αντιφατικές πληροφορίες για έκρηξη ή πυρκαγιά σήμερα που προκάλεσε ζημιές στη γέφυρα η οποία συνδέει τη ρωσική ενδοχώρα με την κατεχόμενη ουκρανική χερσόνησο της Κριμαίας, ότι αυτή είναι μόνο «η αρχή», χωρίς ωστόσο να πει άμεσα πως η Ουκρανία αναλαμβάνει την ευθύνη.

Crimea, the bridge, the beginning. Everything illegal must be destroyed, everything stolen must be returned to Ukraine, everything occupied by Russia must be expelled. pic.twitter.com/yUiSwOLlDP