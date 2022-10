Έκρηξη στη γέφυρα της Κριμαίας: Ήταν μόνο η αρχή, λέει το Κίεβο

Ο Μιχαΐλο Ποντόλιακ, σύμβουλος της ουκρανικής προεδρίας, τόνισε μέσω Twitter, αναφερόμενος στις αντιφατικές πληροφορίες για έκρηξη ή πυρκαγιά σήμερα που προκάλεσε ζημιές στη γέφυρα η οποία συνδέει τη ρωσική ενδοχώρα με την κατεχόμενη ουκρανική χερσόνησο της Κριμαίας, ότι αυτή είναι μόνο «η αρχή», χωρίς ωστόσο να πει άμεσα πως η Ουκρανία αναλαμβάνει την ευθύνη.

Crimea, the bridge, the beginning. Everything illegal must be destroyed, everything stolen must be returned to Ukraine, everything occupied by Russia must be expelled. pic.twitter.com/yUiSwOLlDP