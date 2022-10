Η απόφαση του Πούτιν για τη γέφυρα και οι αλληλοκατηγορίες με το Κίεβο

Στην ομοσπονδιακή υπηρεσία ασφαλείας, τη διαβόητη FSB, ανέθεσε ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν την ενίσχυση των μέτρων ασφαλείας στη γέφυρα του Κερτς, που συνδέει την Κριμαία με τη Ρωσία και στην οποία σημειώθηκε έκρηξη το πρωί του Σαββάτου, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τρεις άνθρωποι και να προκληθούν σοβαρές ζημιές.

Με διάταγμα που εξέδωσε ο Πούτιν, η FSB αναλαμβάνει να ενισχύσει τα μέτρα προστασίας σε όλες τις υποδομές που εφοδιάζουν με ηλεκτρικό ρεύμα και φυσικό αέριο την κριμαϊκή χερσόνησο.

Η Μόσχα, δια της εκπροσώπου του υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα, κατηγόρησε την Ουκρανία για τρομοκρατία.

Το Κίεβο πάντως, υπονόησε ότι η έκρηξη ήταν το αποτέλεσμα μιας «εσωτερικής» διαμάχης στους κύκλους της εξουσίας στη Μόσχα, διαβεβαιώνοντας ότι από πίσω κρύβεται «ρωσικός δάκτυλος».

«Σημειώνουμε ότι το φορτηγό που εξερράγη, σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, μπήκε στη γέφυρα από τη ρωσική πλευρά. Επομένως, στη Ρωσία θα πρέπει να αναζητηθούν οι απαντήσεις. Όλα αυτά υποδηλώνουν σαφέστατα ένα ρωσικό ίχνος», ανέφερε ο σύμβουλος του προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο Μιχαήλο Ποντόλιακ.

Ουκρανικά ΜΜΕ: Αυτός είναι ο οδηγός του φορτηγού που εξερράγη

Το ουκρανικό μέσο Tpyxa αναφέρει ότι ο άνδρας που οδηγούσε το φορτηγό το οποίο προκάλεσε την έκρηξη στη Γέφυρα της Κριμαίας ονομάζεται Μαχίρ Γιουσόμποφ και είναι 51 ετών.

They are also talking about the fact that it was an underwater explosion. Or an explosive device mounted on supports. Maybe by boat. That is, the truck version is not the only one. https://t.co/5ewe1MeYOP