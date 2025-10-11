Ουκρανικά drones έπληξαν διυλιστήριο πετρελαίου της Bashneft στη Ρωσία (pics&vids)

Oυκρανικά drones χτύπησαν το διυλιστήριο πετρελαίου της Bashneft στην Ούφα της Ρωσίας, προκαλώντας εκρήξεις και πυρκαγιά, όπως ανέφερε πηγή από την υπηρεσία ασφαλείας SBU της Ουκρανίας στο Reuters το Σάββατο.

«Αυτή είναι η τρίτη βαθιά επίθεση της SBU στο Μπασκορτοστάν τον τελευταίο μήνα - 1.400 χιλιόμετρα μακριά από την Ουκρανία. Τέτοιες επιθέσεις δείχνουν ότι δεν υπάρχουν ασφαλή μέρη στο βαθύ πίσω μέρος της Ρωσικής Ομοσπονδίας», δήλωσε η πηγή.

Επικοινωνία Ζελένσκι - Τραμπ

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι «συνομιλεί αυτήν τη στιγμή» σε μια τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αμερικανό ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε σήμερα στο Telegram ο προσωπάρχης του Ουκρανού προέδρου Αντρίι Γιέρμακ.

Η τηλεφωνική επικοινωνία διεξάγεται την επομένη μίας εκ των σφοδρότερων ρωσικών επιθέσεων εναντίον του ουκρανικού ενεργειακού δικτύου. Κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης Τύπου χθες στο Κίεβο, ο Ζελένσκι κάλεσε τον Ντόναλντ Τραμπ να «ασκήσει πιέσεις» στον Βλαντίμιρ Πούτιν προκειμένου να σταματήσει τις αεροπορικές επιδρομές εναντίον της Ουκρανίας.