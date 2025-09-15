Ουκρανία: Στο 18,4% το έλειμμα του Προϋπολογισμού του 2026

Η κυβέρνηση της Ουκρανίας έχει ετοιμάσει ένα σχέδιο προϋπολογισμού για το 2026, με στόχο ένα έλλειμμα 18,4% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος και την κατανομή περισσότερων κονδυλίων για τις αμυντικές της προσπάθειες, δήλωσε τη Δευτέρα η πρωθυπουργός Γιούλια Σβιρίντενκο.

Το σχέδιο προϋπολογισμού για το 2026 προβλέπει έσοδα 2,8 τρισεκατομμυρίων γρίβνα (67 δισεκατομμύρια δολάρια) και δαπάνες περίπου 4,8 τρισεκατομμυρίων γρίβνα, ανέφερε σε ανάρτησή της στην εφαρμογή Telegram.

«Τώρα όλη η Ουκρανία πρέπει να είναι στο στρατό ή για το στρατό. Αυτό αντικατοπτρίζεται στον κρατικό προϋπολογισμό του 2026», δήλωσε η Σβιριτένκο.

Η Ουκρανία σχεδιάζει να αυξήσει τα έσοδα του προϋπολογισμού της κατά περίπου 447 δισεκατομμύρια γρίβνα το επόμενο έτος, δήλωσε η Σβιριτένκο, χωρίς όμως να προσδιορίσει τα μέτρα που θα ληφθούν.

Το μεγαλύτερο μέρος των κρατικών εσόδων θα διατεθεί για την άμυνα. Οι προϋπολογισμένες δαπάνες για την άμυνα θα αυξηθούν κατά 168,6 δισεκατομμύρια γρίβνα, φτάνοντας τα 2,8 τρισεκατομμύρια γρίβνα, ή περίπου το 27,2% του ΑΕΠ του επόμενου έτους.

Η κυβέρνηση σχεδιάζει επίσης να διαθέσει 44,3 δισεκατομμύρια γρίβνα για την εγχώρια παραγωγή όπλων, σύμφωνα με αξιωματούχους.

Ο υπουργός Άμυνας Denys Shmyhal δήλωσε ότι η Ουκρανία θα χρειαστεί τουλάχιστον 120 δισεκατομμύρια δολάρια το επόμενο έτος για την άμυνά της, καθώς οι ενεργές μάχες σε μήκος άνω των 1.000 χιλιομέτρων της γραμμής του μετώπου θα συνεχιστούν μέχρι το 2026. Αυτό περιλαμβάνει τόσο τις δαπάνες για τον στρατό όσο και τις προμήθειες όπλων από τους δυτικούς συμμάχους της Ουκρανίας.

Καθώς ο πόλεμος με τη Ρωσία συνεχίζεται για τέταρτο έτος, το κόστος των μαχών αυξάνεται επίσης. Ουκρανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι ο πόλεμος κοστίζει περίπου 172 εκατομμύρια δολάρια την ημέρα, σε σύγκριση με περίπου 140 εκατομμύρια δολάρια πριν από ένα χρόνο.

Με το μεγαλύτερο μέρος των κρατικών εσόδων να προορίζεται για τον στρατό, η Ουκρανία παραμένει σε μεγάλο βαθμό εξαρτημένη από την ξένη οικονομική βοήθεια για να καλύψει τις κοινωνικές και ανθρωπιστικές δαπάνες της.

Ωστόσο, η Ουκρανία αντιμετωπίζει προκλήσεις στην κινητοποίηση οικονομικής βοήθειας από τους εταίρους της. Οι συνεισφορές από τις Ηνωμένες Πολιτείες, που κάποτε ήταν ο μεγαλύτερος δωρητής της Ουκρανίας, έχουν μειωθεί από τότε που ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επέστρεψε στον Λευκό Οίκο.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πλέον ο μεγαλύτερος χρηματοδότης της Ουκρανίας. Η κυβέρνηση ζητά επίσης ένα νέο πρόγραμμα δανεισμού από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο.

Το υπουργείο Οικονομικών δήλωσε ότι το σχέδιο προϋπολογισμού προβλέπει περίπου 2,1 τρισεκατομμύρια γρίβνα (50 δισεκατομμύρια δολάρια) σε ξένη χρηματοδότηση για το επόμενο έτος.

Η κυβέρνηση βρίσκεται σε συνομιλίες με την ΕΕ, τις χώρες της G7, το ΔΝΤ, την Παγκόσμια Τράπεζα και άλλους εταίρους σχετικά με τη χρηματοδότηση για το επόμενο έτος, σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών.

Ο υπουργός Οικονομικών Σεργκέι Μαρτσένκο εκτίμησε το χρηματοδοτικό κενό για τον προϋπολογισμό του 2026 σε 16 δισεκατομμύρια ευρώ.