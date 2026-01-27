Ουκρανία: Ρωσικό πλήγμα με 23 τραυματίες στην Οδησό – Χωρίς ρεύμα το 80% της περιοχής του Χαρκόβου

Ρωσικά drones και πύραυλοι χτύπησαν τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ουκρανίας, το Χάρκοβο, αργά το βράδυ της Δευτέρας, προκαλώντας διακοπή ρεύματος εν μέσω του παγωμένου χειμώνα, ενώ 23 άτομα τραυματίστηκαν σε μια νυχτερινή επίθεση στην Οδησό, σύμφωνα με αξιωματούχους.

Δύο άτομα τραυματίστηκαν και δύο σχολεία υπέστησαν ζημιές στην επίθεση στο Χάρκοβο, ανέφερε ο περιφερειάρχης Όλεχ Σινιεχούμποφ στο Telegram.

Φωτογραφίες σε ανεπίσημα κανάλια του Telegram έδειξαν την πόλη, συχνό στόχο των Ρώσων, 30 χιλιόμετρα από τα ρωσικά σύνορα, να είναι βυθισμένη στο σκοτάδι.

Η ουκρανική πολεμική αεροπορία ανακοίνωσε την Τρίτη ότι οι ρωσικές δυνάμεις είχαν εκτοξεύσει 165 drones, 135 από τα οποία εξουδετερώθηκαν από μονάδες αεροπορικής άμυνας.

«Το ενεργειακό μας σύστημα δέχτηκε επίθεση και υπέστη αρκετά σοβαρές ζημιές. Όλα τα συνεργεία εργάζονται για να εξαλείψουν γρήγορα όλες τις αρνητικές συνέπειες», δήλωσε ο Syniehubov σε ένα βίντεο που δημοσιεύτηκε στο Telegram.

«Περίπου το 80% της πόλης του Χάρκοβο και της περιοχής του Χάρκοβο είναι χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα», πρόσθεσε.

Η συνεχής απειλή περαιτέρω αεροπορικών επιδρομών περιπλέκει τις προσπάθειες επισκευής, είπε.

Η Ρωσία πραγματοποίησε επίσης μια «μαζική» επίθεση με drones στη νότια πόλη της Οδησσού κατά τη διάρκεια της νύχτας, δήλωσε ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης της πόλης, Σερχίι Λίσακ, στο Telegram.

Ο περιφερειάρχης Όλεχ Κίπερ είπε ότι μεταξύ των 23 τραυματιών, εννέα άτομα, συμπεριλαμβανομένων δύο παιδιών και μιας εγκύου γυναίκας, νοσηλεύτηκαν στο νοσοκομείο, ενώ ενδέχεται να υπάρχουν ακόμη άνθρωποι παγιδευμένοι κάτω από τα ερείπια, πρόσθεσε.

Δεκάδες πολυκατοικίες, μια εκκλησία, ένα νηπιαγωγείο και ένα γυμνάσιο υπέστησαν ζημιές από την επίθεση, η οποία προκάλεσε μεγάλες πυρκαγιές σε διάφορα σημεία, πρόσθεσε ο Κίπερ.

Η πόλη της Οδησσού και η γύρω περιοχή, όπου βρίσκονται τα λιμάνια της Ουκρανίας στη Μαύρη Θάλασσα, έχουν αποτελέσει συχνό στόχο ρωσικών επιθέσεων τις τελευταίες εβδομάδες.

Η ενεργειακή υποδομή ήταν ο κύριος στόχος μιας επίθεσης με drone στη γειτονική περιοχή Μυκόλαϊβ, ανέφερε ο περιφερειάρχης, προσθέτοντας ότι μια 59χρονη γυναίκα τραυματίστηκε.

Στο Λβιβ της δυτικής Ουκρανίας, που συνορεύει με την Πολωνία, μια υποδομή υπέστη επίσης ρωσική επίθεση, ανέφερε ο περιφερειάρχης.