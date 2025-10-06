Ουκρανία: Πλήγμα σε μεγάλο εργοστάσιο εκρηκτικών και σε τερματικό σταθμό πετρελαίου στη Ρωσία (pics&vids)

Ο στρατός της Ουκρανίας δήλωσε τη Δευτέρα ότι έπληξε ένα από τα κυριότερα εργοστάσια της Ρωσίας που παράγουν εκρηκτικά για μια ευρεία γκάμα πυρομαχικών για τον στρατό, καθώς και ένα τερματικό πετρελαίου στην κατεχόμενη Κριμαία που τροφοδοτεί την πολεμική προσπάθεια της Μόσχας.

Συγκεκριμένα, οι ουκρανικές δυνάμεις ενέτειναν τις επιθέσεις μεγάλης εμβέλειας σε στρατηγικούς ρωσικούς στόχους, ιδιαίτερα εγκαταστάσεις πετρελαίου, καθώς οι διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου που ξεκίνησε πριν από τρεισήμισι χρόνια με τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022 έχουν βαλτώσει.

Last night Ukrainian drones attacked the Sverdlov Explosives Plant in Dzerzhinsk, Nizhny Novgorod. Several explosions were recorded with Russian air defense being active. This is app 900km from Ukraine. Geolocated at 56.25881565552983, 43.391300137673085 pic.twitter.com/kfEODcL08P — raging545 (@raging545) October 6, 2025

Σε μια ανακοίνωση, το γενικό επιτελείο ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας ανέφερε πως «πολλές εκρήξεις» αναφέρθηκαν μετά το πλήγμα στο εργοστάσιο εκρηκτικών Y. M. Sverdlov στη δυτική Ρωσία, ενώ πυρκαγιά ξέσπασε μετά την επίθεση στον σταθμό πετρελαίου στην πόλη Φεοντοσίγια (Θεοδοσία) της ανατολικής Κριμαίας.

Ukrainian drones have struck the Sverdlov Plant in Dzerzhinsk. The plant is one of Russia’s largest producers of industrial explosives and munitions, including shaped charges for anti-tank missiles, warheads for air-defense systems, and components for aviation bombs. pic.twitter.com/toCF1LanvO — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) October 6, 2025

Πρόσθεσε πως ουκρανικές δυνάμεις έπληξαν επίσης αποθήκη πυρομαχικών στην κατεχόμενη Κριμαία.

Επίθεση ουκρανικών drones σε διυλιστήριο της Rosneft

Παράλληλα, το διυλιστήριο πετρελαίου Τουάπσε, που ελέγχεται από τη Rosneft και βρίσκεται στην περιοχή Κρασνοντάρ στη νότια Ρωσία, δέχθηκε επίθεση από ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη τη νύχτα, προκαλώντας πυρκαγιά σε κτήριο της υπηρεσίας ασφαλείας, η οποία κατασβέστηκε γρήγορα, όπως ανακοίνωσαν τη Δευτέρα οι τοπικές αρχές.

Η Ουκρανία έχει εντείνει δραστικά τις επιθέσεις με drones σε ρωσικά διυλιστήρια και αγωγούς πετρελαίου τους τελευταίους δύο μήνες, χαρακτηρίζοντάς τες αντίποινα για τις ρωσικές επιθέσεις στις δικές της ενεργειακές υποδομές.

🚨 Breaking: Locals in Tuapse, Krasnodar Krai report another attack — Russian air defenses seen trying to shoot down incoming targets.



Tuapse’s oil refinery has already been hit multiple times in recent months, highlighting its vulnerability within Russia’s southern energy… pic.twitter.com/wlrUDQnBWa — 🇺🇦 Ukraine Frontline_Daily (@ukraine_frontup) October 6, 2025

Ο ρωσικός στρατός ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι οι μονάδες αντιαεροπορικής άμυνας κατέρριψαν 251 ουκρανικά drones τη νύχτα, τα περισσότερα πάνω από τις νοτιοδυτικές περιοχές, εκ των οποίων 61 πάνω από τη Μαύρη Θάλασσα και ένα κατευθυνόταν προς τη Μόσχα.

«Τη νύχτα της 6ης Οκτωβρίου, συντρίμμια drone έπεσαν στον χώρο του διυλιστηρίου Τουάπσε. Ξέσπασε πυρκαγιά στο κτήριο ασφαλείας, η οποία κατασβέστηκε γρήγορα», ανέφεραν οι τοπικές αρχές της περιοχής Κρασνοντάρ στην πλατφόρμα Telegram.

«Δύο άτομα τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο», πρόσθεσαν.

Το διυλιστήριο Τουάπσε, που προσανατολίζεται στις εξαγωγές και διαθέτει δυναμικότητα επεξεργασίας 240.000 βαρελιών πετρελαίου ημερησίως, παράγει νάφθα, μαζούτ, κενό αέριο πετρέλαιο (vacuum gasoil) και πετρέλαιο υψηλής περιεκτικότητας σε θείο.

Κύριοι παραλήπτες των εξαγωγών του είναι η Κίνα, η Μαλαισία, η Σιγκαπούρη και η Τουρκία.