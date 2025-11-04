Ουκρανία: Ο Ζελένσκι ζητά από τις ΗΠΑ να διατηρήσουν «ανοιχτή» την αποστολή όπλων μεγάλου βεληνεκούς

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι προέτρεψε τις Ηνωμένες Πολιτείες την Τρίτη να παραμείνουν ανοιχτές στο ενδεχόμενο να προμηθεύσουν το Κίεβο με όπλα μεγάλου βεληνεκούς για τον πόλεμο του εναντίον της Ρωσίας.

Μιλώντας σε Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την περιοχή Ποκρόβσκ της ανατολικής Ουκρανίας, ο Ζελένσκι ζήτησε επίσης περισσότερες δυτικές κυρώσεις κατά της Ρωσίας - συμπεριλαμβανομένων των τομέων του φυσικού αερίου και της πυρηνικής ενέργειας της Ρωσίας - και δήλωσε ότι επιθυμεί η Ουκρανία να ενταχθεί στην ΕΕ πριν από το 2030.