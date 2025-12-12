Ουκρανία: Ο στρατός δηλώνει ότι περικύκλωσε ρωσικά στρατεύματα και ανέκτησε τον έλεγχο τμημάτων του Κουπιάνσκ

Οι ουκρανικές δυνάμεις ανέκτησαν τον έλεγχο τμημάτων της βορειοανατολικής πόλης Κουπιάνσκ, καθώς και γύρω χωριών, στο πλαίσιο επιχείρησης που οδήγησε στην περικύκλωση ρωσικών στρατευμάτων, δήλωσε την Παρασκευή Ουκρανός στρατιωτικός διοικητής.

Τον Νοέμβριο, ο ρωσικός στρατός είχε ανακοινώσει ότι είχε καταλάβει πλήρως το Κουπιάνσκ. Η Ουκρανία είχε διαψεύσει τον ισχυρισμό, υποστηρίζοντας ότι η πόλη δεν είχε αλλάξει χέρια και ότι οι μάχες συνεχίζονταν.

«Σήμερα μπορούμε να πούμε ότι οι Ρώσοι μέσα στην πόλη έχουν αποκοπεί πλήρως. Για μεγάλο χρονικό διάστημα δεν είχαν καταλάβει τι ακριβώς συνέβαινε. Τώρα όμως γνωρίζουν ότι είναι περικυκλωμένοι», δήλωσε ο Ίχορ Ομπολιένσκι, διοικητής του Σώματος Khartiia της Εθνικής Φρουράς, σύμφωνα με την ουκρανική ενημερωτική ιστοσελίδα Ukrainska Pravda.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του σώματος Khartiia στην εφαρμογή Telegram, οι ρωσικές γραμμές ανεφοδιασμού έχουν κοπεί και αρκετές εκατοντάδες Ρώσοι στρατιώτες βρίσκονται περικυκλωμένοι.

Την ώρα που βρίσκονται σε εξέλιξη ειρηνευτικές προσπάθειες με τη στήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών, η Μόσχα υποστηρίζει ότι προελαύνει σε όλα τα μέτωπα. Η Ρωσία έχει επίσης ανακοινώσει ότι οι δυνάμεις της κατέλαβαν τη στρατηγικής σημασίας πόλη Ποκρόφσκ στην ανατολική Ουκρανία, ισχυρισμό τον οποίο το Κίεβο διαψεύδει, επιμένοντας ότι οι μάχες συνεχίζονται.

Την Πέμπτη, η Ρωσία ισχυρίστηκε ότι κατέλαβε την ανατολική πόλη Σίβερσκ. Η ουκρανική πλευρά απαντά ότι η πόλη παραμένει υπό ουκρανικό έλεγχο.

Σύμφωνα με το ουκρανικό πρότζεκτ χαρτογράφησης του πεδίου των μαχών Deep State, τουλάχιστον τρία χωριά βόρεια και δυτικά του Κουπιάνσκ εμφανίζονται πλέον υπό ουκρανικό έλεγχο.

Οι βόρειες συνοικίες του Κουπιάνσκ καταγράφονται επίσης ως ουκρανικές, ενώ ο χάρτης υποδεικνύει ότι ρωσικά στρατεύματα έχουν περικυκλωθεί στο κέντρο της πόλης.