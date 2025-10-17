Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει προτείνει η Ουκρανία να χρησιμοποιήσει μέρος ενός προβλεπόμενου δανείου αποζημιώσεων ύψους 140 δισεκατομμυρίων ευρώ (163 δισ. δολαρίων), το οποίο θα χρηματοδοτηθεί από παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία, για να αγοράσει όπλα εκτός της ΕΕ, σύμφωνα με έγγραφο της Επιτροπής που εστάλη στα κράτη μέλη.

Το έγγραφο, το οποίο είδε το Reuters την Παρασκευή, περιγράφει το πιθανό σχέδιο που παρουσίασε το εκτελεστικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης τον περασμένο μήνα.

Η πρόταση θα διαιρούσε το δάνειο σε δύο μέρη, με το μεγαλύτερο μέρος να προορίζεται για την ανάπτυξη της αμυντικής βιομηχανίας της Ουκρανίας και την προμήθεια αμυντικού υλικού στην Ουκρανία και στην ΕΕ των 27.

Το δεύτερο μέρος θα συνίστατο σε δημοσιονομική στήριξη, η οποία θα επέτρεπε επίσης στην Ουκρανία να αγοράσει όπλα αλλού για να βοηθηθεί στον παρατεταμένο αγώνα της ενάντια στην πλήρους κλίμακας εισβολή της Ρωσίας και στις εντεινόμενες πυραυλικές και μη επανδρωμένες επιθέσεις.

Η δημοσιονομική στήριξη θα βοηθούσε επίσης το Κίεβο να προσφέρει οικονομικές εγγυήσεις που απαιτούνται για την εξασφάλιση περαιτέρω βοήθειας από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, ανέφερε το έγγραφο.

Ο Γερμανός Καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς δήλωσε την Πέμπτη ότι θα ζητήσει στην επερχόμενη σύνοδο κορυφής της ΕΕ η Ένωση να χρησιμοποιήσει τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία που έχουν παγώσει στη Δύση για την πολεμική προσπάθεια της Ουκρανίας.

Παρόλο που υπάρχει πολιτική υποστήριξη για την ιδέα κατ’ αρχήν, ορισμένες χώρες ζητούν περισσότερη σαφήνεια σχετικά με τους νομικούς και δημοσιονομικούς κινδύνους.

Το Κρεμλίνο έχει χαρακτηρίσει την πρόταση ως παράνομη κατάσχεση ρωσικής περιουσίας και προειδοποίησε ότι θα υπάρξει αντίποινα για οποιαδήποτε κλοπή ρωσικών περιουσιακών στοιχείων.

