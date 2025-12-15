Ουκρανία: Κούσνερ και Γουίτκοφ ζητούν από το Κίεβο να παραδώσει στην Μόσχα το Ντονμπάς

Οι Αμερικανοί διαπραγματευτές εξακολουθούν να ζητούν από την Ουκρανία να εγκαταλείψει το τμήμα της περιφέρειας του Ντονμπάς που βρίσκεται υπό τον έλεγχο των δυνάμεων του Κιέβου, δήλωσε ανώτατος αξιωματούχος της Ουκρανίας.

Δηλαδή, η Ουάσινγκτον πιέζει για να παραδοθούν στην Μόσχα εδάφη που οι ρωσικές δυνάμεις δεν έχουν κατορθώσει να καταλάβουν έπειτα από σχεδόν τέσσερα χρόνια πολέμου μετά την εισβολή του Φεβρουαρίου 2022.

«Ο Πούτιν θέλει εδάφη. ΟΙ Αμερικανοί λένε ότι η Ουκρανία "πρέπει να αποσυρθεί"», πράγμα που το Κίεβο αρνείται. «Είναι αρκετά περίεργο που οι Αμερικανοί υιοθετούν την θέση των Ρώσων στο θέμα αυτό», δήλωσε στο AFP ο Ουκρανός αξιωματούχος που γνωρίζει τα των διαπραγματεύσεων.

Στο μεταξύ, οι Ουκρανοί διαπραγματευτές ξεκίνησαν τον δεύτερο γύρο ειρηνευτικών συνομιλιών στο Βερολίνο με τους Αμερικανούς ομολόγους τους, με θέμα ένα σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία, σύμφωνα με πηγή που είναι εξοικειωμένη με το θέμα.

Η επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Κάγια Κάλας, δήλωσε ότι η κατάληψη της περιοχής του Ντονμπάς «δεν θα είναι το τελικό στάδιο του Πούτιν».

«Πρέπει να καταλάβουμε ότι αν καταλάβει το Ντονμπάς, τότε το φρούριο θα πέσει και σίγουρα θα προχωρήσουν στην κατάληψη ολόκληρης της Ουκρανίας», δήλωσε η Κάλλας στους δημοσιογράφους.

«Αν χαθεί η Ουκρανία, τότε και άλλες περιοχές θα βρίσκονται σε κίνδυνο», πρόσθεσε.