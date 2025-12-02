Ουκρανία: Η Ρωσία λέει πως κατέλαβε την κρίσιμη πόλη του Ποκρόβσκ - Διαψεύδει το Κίεβο 

Ο πρόεδρος της Ρωσίας, Βλαντίμιρ Πούτιν, υποστήριξε την Τρίτη πως οι δυνάμεις της Μόσχας κατέλαβαν το σύνολο της πόλης του Ποκρόβσκ, στην ανατολική Ουκρανία, ενόψει της κρίσιμης συνάντησης που θα έχει με τον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ, στο Κρεμλίνο.

Όπως μετέδωσε το Reuters, το Ποκρόβσκ ήταν στρατηγικός κόμβος logistics για τον ουκρανικό στρατό.

«Θέλω να σας ευχαριστήσω. Αυτή είναι μια σημαντική κατεύθυνση. Όλοι καταλαβαίνουμε πόσο σημαντική είναι», δήλωσε ο Πούτιν, ντυμένος με στρατιωτική στολή και καθισμένος σε ένα κέντρο διοίκησης, στους ανώτερους αξιωματικούς του στρατού σε ένα βίντεο που κυκλοφόρησε το Κρεμλίνο.

«Θα εξασφαλίσει λύσεις για τα καθήκοντα που θέσαμε αρχικά στην αρχή της ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης», πρόσθεσε, χρησιμοποιώντας τη φράση που χρησιμοποιεί η Μόσχα για να περιγράψει την σχεδόν τετραετή στρατιωτική εκστρατεία της στην Ουκρανία.

Σημειώνεται πάντως πως οι ουκρανικές δυνάμεις διέψευσαν τα περί πλήρης απώλειες της πόλης, λέγοντας πως το βράδυ της Δευτέρας πραγματοποίησαν επιθέσεις κατά των ρωσικών δυνάμεων στο νότιο τμήμα του Ποκρόβσκ.

Η πτώση της πόλης, αν επιβεβαιωθεί, δίνει στη Μόσχα μια πλατφόρμα για να προχωρήσει βόρεια προς τις δύο μεγαλύτερες πόλεις που παραμένουν υπό τον έλεγχο της Ουκρανίας στην περιοχή του Ντονέτσκ, το Κραματόρσκ και το Σλοβιάνσκ.

Η σημασία για τη Μόσχα

Ρώσοι αναλυτές έχουν υποδείξει ότι η κατάληψη του Ποκρόβσκ, η σημαντικότερη εδαφική κατάκτηση της Μόσχας στην Ουκρανία από την κατάληψη της κατεστραμμένης πόλης Αβντίβκα στις αρχές του 2024, θα μπορούσε να ενισχύσει τη διαπραγματευτική θέση της Μόσχας.

Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι καταδεικνύει σημαντική πρόοδο των δυνάμεων της Μόσχας στην περιοχή του Ντονέτσκ, σε μια στιγμή που ο Πούτιν ζητά από το Κίεβο να παραδώσει τα υπόλοιπα εδάφη.

Η περιοχή Ντνιπροπετρόφσκ της Ουκρανίας στα δυτικά, όπου οι ρωσικές δυνάμεις δηλώνουν ότι έχουν ήδη εδραιώσει τη θέση τους, θα είναι επίσης πιο ευάλωτη στις ρωσικές επιθέσεις

Η είδηση ήταν το κύριο θέμα των πρωινών ειδήσεων της κρατικής τηλεόρασης Channel One, η οποία έδειξε βίντεο με στρατιώτες να κρατούν ήρεμα ψηλά μια ρωσική σημαία σε κάτι που έμοιαζε με το κέντρο της πόλης, ενώ η κάμερα έδειχνε σε ευρύτερο πλάνο τις σοβαρές ζημιές που είχε υποστεί.

Η χρονολογική σήμανση στο βίντεο έδειξε ότι η δήλωση του Πούτιν και η επίσκεψή του στο κέντρο διοίκησης σε μια μη προσδιορισμένη τοποθεσία έγιναν την Κυριακή. Η δημοσίευσή της αργά τη Δευτέρα φαινόταν να έχει σχεδιαστεί ώστε να συμπέσει με την προετοιμασία των συνομιλιών του Πούτιν στη Μόσχα με τους Αμερικανούς διαπραγματευτές.

Ο Βαλέρι Σολόντσουκ, διοικητής της κεντρικής ομάδας δυνάμεων, είπε στον Πούτιν ότι τα ρωσικά στρατεύματα προχωρούσαν σε επιχειρήσεις καθαρισμού εναντίον των ουκρανικών δυνάμεων γύρω από το Ποκρόβσκ και την κοντινή πόλη Μυρνοχράντ, όπου, όπως είπε, είχαν παγιδευτεί έως και 2.000 Ουκρανοί στρατιώτες.

Οι στρατιωτικοί διοικητές ενημέρωσαν τον Πούτιν ότι οι ρωσικές δυνάμεις προωθούνται σε όλο το μήκος της γραμμής του μετώπου και έχουν επίσης καταλάβει την πόλη Βοβτσάνσκ στην περιοχή Χάρκοβο της Ουκρανίας, στο πλαίσιο των προσπαθειών για τη δημιουργία ζώνης ασφαλείας.