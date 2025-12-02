Πόλεμος στην Ουκρανία: Οι προβολείς στην κρίσιμη συνάντηση του Γουίτκοφ με τον Πούτιν στη Μόσχα

Ο ειδικός απεσταλμένος του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, και ο γαμπρός του Τζάρετ Κούσνερ θα συναντηθούν την Τρίτη με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν για να συζητήσουν τις πιθανότητες για τη λήξη του πολέμου της Μόσχας στην Ουκρανία, που μαίνεται από τον Φεβρουάριο του 2022.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι η συνάντηση του Γουίτκοφ με τον Πούτιν θα πραγματοποιηθεί το δεύτερο μισό της Τρίτης, αλλά αρνήθηκε να αναφερθεί στις κόκκινες γραμμές της Ρωσίας, λέγοντας ότι η διπλωματία του μεγαφώνου δεν είναι χρήσιμη.

Ένας αξιωματούχος του Λευκού Οίκου δήλωσε ότι ο Κούσνερ θα συνοδεύσει τον Γουίτκοφ στο ταξίδι του στη Ρωσία.

Όπως υπενθυμίζει το Reuters, o Τραμπ έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι θέλει να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία, τον οποίο η κυβέρνησή του χαρακτηρίζει ως «αιματοχυσία» και «έμμεσο πόλεμο», αλλά οι προσπάθειές του μέχρι στιγμής, συμπεριλαμβανομένης της συνάντησης κορυφής με τον Πούτιν στην Αλάσκα τον Αύγουστο, δεν έχουν ακόμη φέρει την ειρήνη.

Τα σχέδια του αμερικανικού σχεδίου 28 σημείων για ειρήνευσξη διέρρευσαν την περασμένη εβδομάδα, προκαλώντας ανησυχία στους Ουκρανούς και Ευρωπαίους αξιωματούχους, οι οποίοι θεώρησαν ότι υποκύπτουν στις βασικές απαιτήσεις της Μόσχας σχετικά με το ΝΑΤΟ, τον έλεγχο της Μόσχας στο ένα πέμπτο της Ουκρανίας και τους περιορισμούς στον ουκρανικό στρατό.

Οι ευρωπαϊκές δυνάμεις υπέβαλαν στη συνέχεια την αντίθεσή τους για την ειρήνη και, κατά τη διάρκεια συνομιλιών στη Γενεύη, οι ΗΠΑ και η Ουκρανία δήλωσαν ότι είχαν δημιουργήσει ένα «ενημερωμένο και βελτιωμένο πλαίσιο ειρήνης» για τον τερματισμό του πολέμου.

Ο Πούτιν δήλωσε ότι οι συζητήσεις μέχρι στιγμής δεν αφορούν ένα σχέδιο συμφωνίας, αλλά μια σειρά προτάσεων που, όπως είπε την περασμένη εβδομάδα, «θα μπορούσαν να αποτελέσουν τη βάση για μελλοντικές συμφωνίες».

Ακόμα, έχει υποστηρίξει ότι είναι έτοιμος να συζητήσει για την ειρήνη, αλλά ότι αν η Ουκρανία αρνηθεί να συνάψει συμφωνία, τότε οι ρωσικές δυνάμεις θα προχωρήσουν περαιτέρω και θα καταλάβουν περισσότερο ουκρανικό έδαφος.

Οι ρωσικές δυνάμεις ελέγχουν περισσότερο από το 19% της Ουκρανίας, ή 115.600 τετραγωνικά χιλιόμετρα, ένα ποσοστό 1% περισσότερο από πριν από δύο χρόνια, και έχουν προχωρήσει το 2025 με τον ταχύτερο ρυθμό από το 2022, σύμφωνα με χάρτες που υποστηρίζουν την Ουκρανία.

Ρώσοι στρατιωτικοί διοικητές ενημέρωσαν τον Πούτιν τη Δευτέρα ότι οι ρωσικές δυνάμεις κατέλαβαν τις ουκρανικές πόλεις Ποκρόβσκ και Βοβτσάνσκ, που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή.

Αμερικανοί αξιωματούχοι αναφέρουν ότι περισσότεροι από 1,2 εκατομμύρια άνδρες έχουν σκοτωθεί ή τραυματιστεί στον πόλεμο. Ούτε η Ουκρανία ούτε η Ρωσία αποκαλύπτουν τις απώλειες τους.

Οι δεσμεύσεις

Από τότε που εμφανίστηκαν τα προσχέδια των προτάσεων των ΗΠΑ στα τέλη του περασμένου μήνα, οι ευρωπαϊκές δυνάμεις προσπαθούν να ενισχύσουν την Ουκρανία ενάντια σε αυτό που θεωρούν ως τιμωρητική φιλορωσική ειρήνη, η οποία θα μπορούσε να ανοίξει τη Ρωσία στις αμερικανικές επενδύσεις σε πετρέλαιο, φυσικό αέριο και σπάνιες γαίες και να επαναφέρει τη Μόσχα στο G8.

Οι βασικές απαιτήσεις της Ρωσίας περιλαμβάνουν τη δέσμευση ότι η Ουκρανία δεν θα ενταχθεί ποτέ στο ΝΑΤΟ, την επιβολή ανώτατων ορίων στον ουκρανικό στρατό, τον ρωσικό έλεγχο ολόκληρου του Ντονμπάς, την αναγνώριση του ρωσικού ελέγχου της Κριμαίας, του Ντονμπάς, της Ζαπορίζια και της Χερσόνης, καθώς και την προστασία των ρωσόφωνων και των ρωσορθόδοξων πιστών στην Ουκρανία.

Η Ουκρανία υποστηρίζει ότι αυτά θα ισοδυναμούσαν με συνθηκολόγηση και θα την έκαναν ευάλωτη σε ενδεχόμενη κατάκτηση από τη Ρωσία, αν και οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν επίσης προτείνει μια δεκαετή εγγύηση ασφάλειας για το Κίεβο.

Ο Βίτκοφ, ο Κούσνερ και ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο συναντήθηκαν με τον Ρουστέμ Ουμέροφ, γραμματέα του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας της Ουκρανίας, για συνομιλίες την Κυριακή στο Μαϊάμι.

«Μοιραζόμαστε την άποψη ότι ο πόλεμος πρέπει να τερματιστεί με δίκαιο τρόπο», δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι μετά τις συνομιλίες στο Παρίσι.