Ουκρανία: Επιδρομή της Ρωσίας στο Κίεβο κόβει την ηλεκτροδότηση και την υδροδότηση, ένας τραυματίας (vids)

Οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν συνδυασμένη επιδρομή με πυραύλους και μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα στην ουκρανική πρωτεύουσα, το Κίεβο, κατά τη διάρκεια της νύχτας της Δευτέρας προς Τρίτη, προκαλώντας διακοπές της ηλεκτροδότησης και της υδροδότησης σε τομείς της πόλης, ανέφερε τις πρώτες πρωινές ώρες ο δήμαρχος της ουκρανικής πρωτεύουσας Βιτάλι Κλίτσκο.

Συγκεκριμένα, ο κ. Κλίτσκο ανέφερε μέσω Telegram ότι πλήγμα στην ανατολική όχθη του Δνείπερου ποταμού, που διαρρέει την πόλη, είχαν αποτέλεσμα διακοπές της ηλεκτροδότησης και της ύδρευσης. Κτίριο χτυπήθηκε και ένας άνθρωπος τραυματίστηκε, σημείωσε.

📌 KYIV AIR DEFENSE ENGAGES ISKANDER STRIKES ON POWER INFRASTRUCTURE



🔶 Overnight footage confirms Patriot air defense activity over Kyiv against Iskander-M ballistic missiles. Approximately eleven missiles were intercepted; however, multiple impacts were recorded on CHP-4 and… pic.twitter.com/06k8A3U3Fx — Henri José (Gloria Finis 🇫🇷 The opinion 🇩🇰) (@ThetruthDW) January 20, 2026

Σε ανεπίσημους λογαριασμούς στον ίδιο ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης αναρτήθηκαν φωτογραφίες με πολυκατοικίες βυθισμένες στο σκοτάδι.

Russia attacked Kyiv overnight - a person was injured in Dnipro district reported mayor Vitali Klitschko. Non-residential buildings hit. Officials warn of power and water supply disruptions on the left bank. Attacks ongoing at 0500GMT. A swarm of drones also headed towards Odesa pic.twitter.com/FbKa1ceVlC — Michael Bociurkiw (@WorldAffairsPro) January 20, 2026

Ο Τιμούρ Τκατσένκο, επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης της ουκρανικής πρωτεύουσας, σημείωσε ότι αποθήκες υπέστησαν ζημιές και ότι αυτοκίνητα βρίσκονταν στις φλόγες.