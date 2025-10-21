Deutsche Welle

Ολοένα περισσότερες διαρροές για τα όσα διημείφθησαν στην τελευταία επίσκεψη του Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο, ενισχύουν τις ανησυχίες των Ευρωπαίων συμμάχων, που πρέπει να έχουν ήδη ενημερωθεί από πρώτο χέρι, για το κακό κλίμα της συζήτησης με τον Τραμπ. Σύμφωνα με τους Financial Times, ο διάλογος θύμιζε περισσότερο «καβγά με φωνές», παρά συζήτηση συντονισμού των επόμενων κινήσεων απέναντι στη Μόσχα.

Δεν είναι μόνο ότι ο Αμερικανός πρόεδρος αρνήθηκε τους πυραύλους Τomahawk στο Κίεβο. Αυτό που προκαλεί προβληματισμό είναι η άποψη που εκφράζει πλέον και δημοσίως ο πρόεδρος των ΗΠΑ, ότι μια κατάπαυση του πυρός μπορεί να γίνει μόνο αν σταματήσουν και οι δύο πλευρές με τις δυνάμεις τους εκεί που βρίσκονται σήμερα, κάτι που θα ήταν δύσκολο να αποδεχτεί η Ουκρανία.

Σύμφωνα με τα όσα διέρρευσαν το Σαββατοκύριακο, κυρίως από τη Washington Post, ο Πούτιν θα μπορούσε να συμφωνήσει να αποχωρήσει από τις περιοχές της Χερσώνας και της Ζαπορίζια, αν η Ουκρανία δεχόταν από τη μεριά της να αποχωρήσει από το Ντονμπάς (δηλαδή Ντονέτσκ και Λουχάνσκ). Γνωρίζοντας τη δυσκολία αποδοχής αυτής της «πρότασης», ο Τραμπ προτείνει στα δύο εμπόλεμα μέρη να αφήσουν το Ντονμπάς διαιρεμένο, σταματώντας τις εχθροπραξίες, με τα στρατεύματα εκεί που βρίσκονται σήμερα. Οποιαδήποτε άλλη διαπραγμάτευση θα ήταν πολύ δύσκολη, όπως λέει.

Ουσιαστικά, ο Αμερικανός πρόεδρος επιλέγει και πάλι μια λογική ίσων αποστάσεων και με τον τρόπο αυτό κάνει και πάλι στροφή από τη διαφαινόμενη μέχρι πρότινος πιο θερμή υποστήριξη προς την Ουκρανία που είχε εκφράσει τον Σεπτέμβριο. Πάντως, ο Τραμπ διέψευσε την πληροφορία ότι πρότεινε στον Ζελένσκι την πλήρη παράδοση της περιοχής του Ντονμπάς, που θα μπορούσε άλλωστε να ερμηνευτεί ως νίκη, έστω στα σημεία, για τον Πούτιν.



Πηγή: DW