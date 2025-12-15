Ουκρανία - Δημοσκόπηση: Η πλειονότητα των Ουκρανών απορρίπτει μεγάλες ειρηνευτικές παραχωρήσεις

Τα 3/4 των Ουκρανών απορρίπτουν σημαντικές παραχωρήσεις στην όποια ειρηνευτική συμφωνία, σύμφωνα με ινστιτούτο δημοσκοπήσεων, γεγονός που αποτυπώνει την πρόκληση που αντιμετωπίζει ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, καθώς διαπραγματεύεται υπό την πίεση του Λευκού Οίκου για να τερματίσει τον πόλεμο στην Ρωσία.

Η Ουκρανία έχει προσπαθήσει να αποκρούσει το αρχικό, υποστηριζόμενο από τις ΗΠΑ σχέδιο το οποίο η ίδια και οι Ευρωπαίοι σύμμαχοί της θεωρούν ευνοϊκό προς τη Μόσχα και το οποίο ζητά το Κίεβο να παραχωρήσει ολόκληρη την ανατολική περιοχή του Ντονμπάς και να περιορίσει σημαντικά τις στρατιωτικές του δυνατότητες.

Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση, από το Διεθνές Ινστιτούτο Κοινωνιολογίας του Κιέβου (KIIS), το 72% των Ουκρανών είναι έτοιμοι για μια συμφωνία που θα 'παγώνει' τη σημερινή γραμμή του μετώπου και θα περιλαμβάνει κάποιους συμβιβασμούς.

Ωστόσο, το 75% των ερωτηθέντων πιστεύει ότι ένα φιλικό προς τη Ρωσία σχέδιο που περιλαμβάνει την παραχώρηση από την Ουκρανία εδαφών ή περιορισμούς στο μέγεθος του στρατού της χωρίς να λάβει ξεκάθαρες εγγυήσεις ασφαλείας είναι «εντελώς απαράδεκτο». Η έρευνα διενεργήθηκε από τα τέλη Νοεμβρίου έως τα μέσα Δεκεμβρίου, με τη συμμετοχή 547 ερωτηθέντων σε υπό ουκρανικό έλεγχο εδάφη.

Ο διευθύνων σύμβουλος του KIIS Άντον Χρουσέτσκι δήλωσε ότι η κοινή γνώμη για το θέμα αυτό παρέμεινε σταθερή τους τελευταίους μήνες εν μέσω αυξανόμενης πίεσης από τις ΗΠΑ.

Το 63% των Ουκρανών είναι έτοιμοι να συνεχίσουν να πολεμούν, και μόλις το 9% πιστεύουν ότι ο πόλεμος θα τελειώσει έως τις αρχές του 2026.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ πιέζει την Ουκρανία να εξασφαλίσει γρήγορα ειρήνη στον σχεδόν τετραετή πόλεμο, ενώ ο μεγαλύτερος και καλύτερα εξοπλισμένος ρωσικός στρατός προελαύνει σιγά-σιγά στο πεδίο των μαχών.

Το Κίεβο και οι Ευρωπαίοι του σύμμαχοι αναζητούν ζητούν εγγυήσεις ασφαλείας από την Ουάσινγκτον στο πλαίσιο της όποιας συμφωνίας, με τον Ζελένσκι να λέει χθες ότι ως αντάλλαγμα η Ουκρανία θα εγκαταλείψει τις φιλοδοξίες για το ΝΑΤΟ.

Ωστόσο, μόλις το 21% των Ουκρανών εμπιστεύεται την Ουάσινγκτον – συγκριτικά με 41% τον περασμένο Δεκέμβριο. Η εμπιστοσύνη στο ΝΑΤΟ επίσης μειώθηκε στο 34% από το 43% την ίδια την περίοδο.

«Εάν οι εγγυήσεις ασφαλείας δεν είναι ξεκάθαρες και δεσμευτικές… οι Ουκρανοί δεν θα τις εμπιστευτούν και αυτό θα επηρεάσει τη γενικότερη ετοιμότητα να εγκριθεί το σχετικό ειρηνευτικό πλαίσιο», έγραψε ο Χρουσέτσκι.

Ο Τραμπ επανέλαβε επίσης το αίτημά του για εκλογές στην Ουκρανία, κάτι που απαγορεύεται με βάση τον στρατιωτικό νόμο.

Ο Ζελένσκι, του οποίου η πρώτη θητεία έληξε πέρυσι, άφησε να εννοηθεί αυτόν τον μήνα ότι θα είναι ανοικτός σε νέες εκλογές εάν οι ΗΠΑ αναλάβουν ηγετικό ρόλο στο να εγγυηθεί η ασφάλεια.

Ωστόσο, μόνο το 9% των Ουκρανών θέλουν εκλογές πριν τελειώσουν οι εχθροπραξίες, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση του KIIS.

Η εμπιστοσύνη στον Ζελένσκι πιθανόν μειώθηκε ύστερα από σκάνδαλο διαφθοράς τον περασμένο μήνα αλλά τώρα επέστρεψε το 61% μετά την αποπομπή του βασικού του συμβούλου και τις νέες αμερικανικές πιέσεις, δήλωσε ο Χρουσέτσκι.

«Άρα, την επιμονή σε εκλογές στην Ουκρανία η κοινή γνώμη την αντιλαμβάνεται και τη θεωρεί απόπειρα αποδυνάμωσης της χώρας»,δήλωσε.