Ουγγαρία: Σταθερό προβάδισμα 10 μονάδων στις δημοσκοπήσεις για το αντιπολιτευτικό Tisza

Το κεντροδεξιό κόμμα της αντιπολίτευσης της Ουγγαρίας, Tisza, διατήρησε το προβάδισμα 10 ποσοστιαίων μονάδων που είχε τον Ιανουάριο στις δημοσκοπήσεις έναντι του Fidesz του πρωθυπουργού Βίκτορ Όρμπαν, σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση που δημοσιεύθηκε αργά τη Δευτέρα.

Το Fidesz έχει ισχυρότερη υποστήριξη μόνο μεταξύ των ψηφοφόρων άνω των 59 ετών που ζουν σε χωριά και μικρές πόλεις, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση.

Ο Όρμπαν, που βρίσκεται στην εξουσία από το 2010, αντιμετωπίζει για πρώτη φορά εδώ και 16 χρόνια μια ισχυρή πρόκληση στις κοινοβουλευτικές εκλογές που θα διεξαχθούν στις 12 Απριλίου. Στο Tisza ηγείται ο πρώην κυβερνητικός αξιωματούχος Πέτερ Μαγκιάρ.

Η νέα δημοσκόπηση, που διεξήχθη μεταξύ 19 και 24 Ιανουαρίου από την Zavecz Research και δημοσιεύθηκε στην ειδησεογραφική ιστοσελίδα Telex, έδειξε ότι μεταξύ των αποφασισμένων ψηφοφόρων το Tisza έχει 49% υποστήριξη, από 47% τον Νοέμβριο, ενώ το Fidesz συγκεντρώνει 39%, από 38% τον Νοέμβριο. Το ακροδεξιό κόμμα Mi Hazank (Η Πατρίδα μας) υποστηρίχθηκε από το 5% των αποφασισμένων ψηφοφόρων.

Σύμφωνα με την έρευνα, ο Τίσζα είχε συντριπτική υποστήριξη με 41% έναντι 22% για το Fidesz μεταξύ των ψηφοφόρων ηλικίας κάτω των 39 ετών, αλλά το Fidesz προηγούνταν με 38% έναντι 35% στην ομάδα των ψηφοφόρων ηλικίας άνω των 59 ετών. Μεταξύ εκείνων με μόνο πρωτοβάθμια εκπαίδευση, το Fidesz προηγούνταν με 38% έναντι 27% για τον Τίσζα.

Οι περισσότερες δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι το Fidesz υστερεί έναντι του Tisza, παρά τα μέτρα που ευνοούν τους ψηφοφόρους μετά από τρία χρόνια οικονομικής στασιμότητας στην Ουγγαρία. Οι δημοσκοπήσεις που ευνοούν την κυβέρνηση δείχνουν προβάδισμα του Fidesz.

Το Tisza που μπήκε στην πολιτική το 2024, έχει δηλώσει ότι θα περιορίσει τη διαφθορά, θα αποδεσμεύσει δισεκατομμύρια ευρώ από παγωμένα κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να τονώσει την οικονομία και θα εδραιώσει σταθερά την Ουγγαρία στην ΕΕ.