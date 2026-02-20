Ουγγαρία: Η κυβέρνηση αποδεσμεύει 1.8 εκατ. βαρέλια αργού πετρελαίου από τα στρατηγικά της αποθέματα

Η ουγγρική κυβέρνηση θα αποδεσμεύσει περίπου 1.8 εκατ. βαρέλια αργού πετρελαίου από τα στρατηγικά της αποθέματα μετά την επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη στον αγωγό πετρελαίου Ντρούζμπα στα τέλη του περασμένου μήνα, που είχε ως αποτέλεσμα να σταματήσει η ροή πετρελαίου, σύμφωνα με κυβερνητικό διάταγμα που δημοσιεύθηκε αργά χθες το βράδυ της Πέμπτης.

Η Ουγγαρία και η Σλοβακία, οι οποίες διαθέτουν τα μόνα διυλιστήρια στην Ευρωπαϊκή Ένωση που χρησιμοποιούν ρωσικό πετρέλαιο που διοχετεύεται μέσω του αγωγού Ντρούζμπα, έχουν προσπαθήσει να διασφαλίσουν προμήθειες από τότε που οι ροές διακόπηκαν στις 27 Ιανουαρίου, όταν όπως λέει η Ουκρανία μια ρωσική επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη προκάλεσε ζημιές στις υποδομές του αγωγού.

Και οι δύο χώρες κατηγορούν την Ουκρανία , υποστηρίζοντας ότι καθυστερεί την επανέναρξη των ροών για πολιτικούς λόγους.

Η ουγγρική πετρελαϊκή εταιρεία MOL δικαιούται προτεραιότητας πρόσβασης στα αποδεσμευμένα αποθέματα αργού πετρελαίου και θα έχει πρόσβαση στα αποδεσμευμένα αποθέματα μέχρι τις 15 Απριλίου τα οποία πρέπει να επιστρέψει έως τις 24 Αυγούστου, αναφέρεται στο διάταγμα.

Στα τέλη Ιανουαρίου, η Ουγγαρία είχε αρκετά αποθέματα αργού πετρελαίου και προϊόντων πετρελαίου για να καλύψει 96 ημέρες, σύμφωνα με στοιχεία που αναρτήθηκαν στον ιστότοπο του Ουγγρικού Συνδέσμου Αποθεματοποίησης Υδρογονανθράκων.

Καθώς οι δύο χώρες προσπαθούν να εξασφαλίσουν τον εφοδιασμό, η MOL παρήγγειλε σε δεξαμενόπλοια να μεταφέρουν πετρέλαιο από τη Σαουδική Αραβία, τη Νορβηγία, το Καζακστάν, τη Λιβύη και τη Ρωσία για να εφοδιάσουν τα ουγγρικά και σλοβακικά διυλιστήρια της και σταμάτησε τις προμήθειες ντίζελ στην Ουκρανία νωρίτερα αυτή την εβδομάδα.

Η MOL δήλωσε ότι οι πρώτες αποστολές αναμένεται να φτάσουν στο λιμάνι του Όμισαλ στην Κροατία στις αρχές Μαρτίου. Στη συνέχεια, θα χρειαστούν άλλες 5-12 ημέρες για να φτάσει το αργό πετρέλαιο στα διυλιστήρια της.

Σήμερα η MOL αναφέρει σε ανακοίνωσή της ότι ο κροατικός φορέας εκμετάλλευσης του αγωγού JANAF πρέπει να επιτρέψει τη διαμετακόμιση ρωσικού πετρελαίου μέσω θαλάσσης προς την Ουγγαρία και τη Σλοβακία κατά τη διάρκεια της διακοπής του Ντρούζμπα, κάτι που συνάδει με τις ευρωπαϊκές και αμερικανικές κυρώσεις.

Η σλοβακική κυβέρνηση κήρυξε επίσης κατάσταση έκτακτης ανάγκης για το πετρέλαιο και δεσμεύτηκε να απελευθερώσει 1,825 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου μετά από αίτημα του διυλιστηρίου Slovnaft της Σλοβακίας, το οποίο ανήκει στην MOL.