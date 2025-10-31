Όρμπαν: Θα ζητήσουμε από τις ΗΠΑ να εξαιρεθούμε από τις κυρώσεις στο ρωσικό πετρέλαιο

Ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας Βίκτορ Όρμπαν δήλωσε την Παρασκευή ότι ελπίζει να πείσει τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπνα εξαιρέσει τη χώρα από τις αμερικανικές κυρώσεις κατά του ρωσικού πετρελαίου, λόγω της μεγάλης εξάρτησής της από τα δίκτυα αγωγών για τον ενεργειακό της εφοδιασμό.

Ο Όρμπαν δήλωσε ότι θα συζητήσει τις αμερικανικές κυρώσεις κατά των ρωσικών πετρελαϊκών εταιρειών Rosneft και Lukoil με τον Τραμπ σε συνάντηση που έχει προγραμματιστεί για τις 7 Νοεμβρίου και στοχεύει στη σύναψη μιας ευρείας οικονομικής συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Η Ουγγαρία είναι μια χώρα χωρίς πρόσβαση στη θάλασσα... Εξαρτόμαστε από τις διαδρομές μεταφοράς μέσω των οποίων η ενέργεια μπορεί να φτάσει στην Ουγγαρία. Αυτές είναι κυρίως αγωγοί», δήλωσε ο Όρμπαν.

«Πρέπει να κάνουμε τους Αμερικανούς να κατανοήσουν αυτή την ιδιόμορφη κατάσταση... αν θέλουμε να μας επιτρέψουν εξαιρέσεις από τις αμερικανικές κυρώσεις κατά της Ρωσίας», πρόσθεσε.

Ο Όρμπαν δήλωσε ότι, παρά το γεγονός ότι έχει πρόσβαση στη θάλασσα, η Γερμανία ζήτησε εξαίρεση για ένα από τα διυλιστήριά της.

Ο υπουργός Οικονομίας της Γερμανίας δήλωσε την Τρίτη ότι έλαβε διαβεβαιώσεις από την Ουάσινγκτον ότι οι δραστηριότητες της Rosneft στη Γερμανία θα εξαιρούνται από τις κυρώσεις, επειδή τα περιουσιακά στοιχεία δεν βρίσκονται πλέον υπό ρωσικό έλεγχο. Ο γερμανικός κλάδος της Rosneft κατέχει το πλειοψηφικό μερίδιο στο διυλιστήριο πετρελαίου Schwedt.

Οι νέες αμερικανικές κυρώσεις, οι οποίες θέτουν σε κίνδυνο την εξάρτηση της Ουγγαρίας από τις εισαγωγές αργού πετρελαίου από τη Ρωσία, ανακοινώθηκαν λίγες ημέρες μετά την πυρκαγιά στο κύριο διυλιστήριο του ουγγρικού πετρελαϊκού ομίλου MOL στον Δούναβη, η οποία το ανάγκασε να λειτουργήσει με μειωμένη παραγωγική ικανότητα.

Την Πέμπτη, η ουγγρική κυβέρνηση δημοσίευσε σχέδιο νόμου για την τροποποίηση του νόμου περί αποθεματοποίησης εισαγόμενου αργού πετρελαίου και προϊόντων αργού πετρελαίου, ώστε να μπορεί να ορίσει τα λεγόμενα εφεδρικά πρατήρια καυσίμων για την παροχή καυσίμων σε κρίσιμους χρήστες σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης εφοδιασμού.