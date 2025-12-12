Όρμπαν: Παράνομη η κίνηση της ΕΕ σχετικά με το πάγωμα ρωσικών περιουσιακών στοιχείων

Η Ουγγαρία διαμαρτύρεται κατά της «παράνομης» - όπως την χαρακτήρισε - κίνησης, που σχεδιάζουν οι κυβερνήσεις της ΕΕ για πάγωμα επ' αόριστον ρωσικών περιουσιακών στοιχείων με τη μέθοδο της ψηφοφορίας με ενισχυμένη πλειοψηφία, έγραψε σήμερα ο πρωθυπουργός Βίκτορ Ορμπάν στη σελίδα του στο Facebook.

«Οι Βρυξέλλες θα διαβούν σήμερα τον Ρουβίκωνα με την έναρξη της διαδικασίας γραπτής ψηφοφορίας, η οποία θα προκαλέσει ανεπανόρθωτη ζημιά στην ΕΕ. Η Ουγγαρία διαμαρτύρεται κατά της απόφασης και θα κάνει ό,τι μπορεί για να επαναφέρει μια νόμιμη κατάσταση».

Μια συμφωνία για το πάγωμα των ρωσικών περιουσιακών στοιχείων επ' αόριστον θα απομάκρυνε τους κινδύνους για το σχέδιο να χρησιμοποιηθούν αυτά για τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας, καθώς οι φίλα προσκείμενες στη Μόσχα Ουγγαρία και Σλοβακία δεν θα είχαν πλέον τη δυνατότητα να ασκούν κάθε έξι μήνες βέτο στην παράταση του παγώματος, όπως συμβαίνει σήμερα.

Ρωσία: Τα σχέδια της ΕΕ να χρησιμοποιήσει τα περιουσιακά στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας είναι παράνομα

Παράλληλα, η Κεντρική Τράπεζα της Ρωσίας δήλωσε σήμερα, ότι οι δημοσιοποιημένες προτάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης να χρησιμοποιήσει τα περιουσιακά στοιχεία της τράπεζας είναι παράνομες και προειδοποίησε ότι επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να χρησιμοποιήσει όλους τους διαθέσιμους μηχανισμούς για να προστατεύσει τα συμφέροντά της.

«Μηχανισμοί άμεσης ή έμμεσης χρήσης των περιουσιακών στοιχείων της Τράπεζας της Ρωσίας, καθώς και οποιαδήποτε άλλη μορφή μη εγκεκριμένης χρήσης των περιουσιακών στοιχείων της Τράπεζας της Ρωσίας, είναι παράνομοι και αντίθετοι στο διεθνές δίκαιο, καθώς παραβιάζουν, μεταξύ άλλων, τις αρχές της ασυλίας των κρατικών περιουσιακών στοιχείων», ανακοίνωσε η κεντρική τράπεζα.



Υπενθυμίζεται ότι η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα, δήλωσε χθες ότι η «χειραγώγηση» των χωρών της ΕΕ με τα παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία «δεν θα μείνουν χωρίς απάντηση».



Οι κυβερνήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ξεκίνησαν την Πέμπτη διαδικασία για να παγώσουν μακροπρόθεσμα τα δεσμευμένα περιουσιακά στοιχεία της ρωσικής κεντρικής τράπεζας στην Ευρώπη, ώστε να αποφευχθούν οι ψηφοφορίες κάθε έξι μήνες για την ανανέωση του παγώματος και να ανοίξει ο δρόμος για τη χρήση των χρημάτων στη χορήγηση δανείου προς την Ουκρανία.

Το Βέλγιο μπλοκάρει το «δάνειο αποζημίωσης» προς την Ουκρανία

Υπενθυμίζεται ότι η κυβέρνηση του Βελγίου εκφράζει φόβους για τις πολιτικές και νομικές συνέπειες που θα μπορούσε να έχει η κατάσχεση των ρωσικών περιουσιακών στοιχείων, καθώς μεγάλο μέρος αυτών είναι κατατεθειμένο στο Euroclear, έναν κεντρικό θεματοφύλακα στην πόλη των Βρυξελλών. Οι ανησυχίες αυτές καθυστερούν τη συμφωνία στην ΕΕ, παρά τη στήριξη της πλειονότητας των χωρών μελών για τη δημιουργία ενός «δανείου αποζημίωσης» προς την Ουκρανία.

Το Ηνωμένο Βασίλειο είναι έτοιμο να παραχωρήσει περίπου 8 δισ. λίρες από τα παγωμένα περιουσιακά στοιχεία του, αλλά επιθυμεί να το κάνει σε συνεργασία με άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Ζελένσκι: Δεν υπάρχει καμία περίπτωση να παραχωρηθούν εδάφη στη Ρωσία

Ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, εξέφρασε την ικανοποίησή του για την πρόοδο στις συνομιλίες και τόνισε ότι η Ουκρανία «δεν μπορεί να τα καταφέρει χωρίς την υποστήριξη της Ευρώπης και των ΗΠΑ». Σημείωσε ότι οι επόμενες μέρες είναι κρίσιμες για την Ουκρανία και ότι η χώρα του δεν έχει νομική ή ηθική υποχρέωση να παραχωρήσει εδάφη στη Ρωσία.