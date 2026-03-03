Ομάν: Επίθεση με drone σε δεξαμενή καυσίμων στο λιμάνι του Ντουκμ

Μια δεξαμενή καυσίμων στο λιμάνι του Ντουκμ στο Ομάν επλήγη την Τρίτη, όταν η εγκατάσταση δέχθηκε επίθεση από πολλά μη επανδρωμένα αεροσκάφη, όπως ανέφερε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων, επικαλούμενο πηγή ασφαλείας, την τέταρτη ημέρα των αμερικανο-ισραηλινών επιθέσεων στο Ιράν, το οποίο αντέδρασε στοχεύοντας γειτονικές χώρες.

Η επίθεση έρχεται μια ημέρα αφότου το Κατάρ σταμάτησε την παραγωγή LNG - περίπου το 1/5 της παγκόσμιας προσφοράς - ενώ η Σαουδική Αραβία ανέστειλε την παραγωγή στο μεγαλύτερο εγχώριο διυλιστήριό της.

Μεγάλα ισραηλινά πεδία φυσικού αερίου, συμπεριλαμβανομένου του Λεβιάθαν, ήταν εκτός λειτουργίας και το μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής στην ιρακινή κουρδική περιοχή είχε κλείσει καθώς το Ιράν συνεχίζει να στοχεύει υποδομές, συμπεριλαμβανομένων ενεργειακών εγκαταστάσεων, λιμανιών και αεροδρομίων, τις τελευταίες ημέρες.

Το Ομάν ενεργούσε ως μεσολαβητής στις συνομιλίες μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης πριν από τις επιθέσεις στο Ιράν.

Οι ζημιές που προέκυψαν στο Ντουκμ περιορίστηκαν και δεν καταγράφηκαν θύματα, πρόσθεσε το πρακτορείο ειδήσεων του Ομάν. Το Ντουκμ είχε επίσης γίνει στόχος δύο drones την Κυριακή, τραυματίζοντας έναν εργάτη. Το Ομάν είχε γλιτώσει από επιθέσεις το Σάββατο, την ημέρα που οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εξαπέλυσαν την επίθεσή τους.

Το γραφείο Τύπου της κυβέρνησης του Άμπου Ντάμπι δήλωσε τη Δευτέρα ότι ξέσπασε πυρκαγιά αφού ο τερματικός σταθμός δεξαμενών καυσίμων στη Μουσαφά έγινε στόχος ενός drone, χωρίς να επηρεαστούν οι λειτουργίες του.

Ο κρατικός πετρελαϊκός γίγαντας του Άμπου Ντάμπι ADNOC λειτουργεί μια εγκατάσταση στη Μουσαφά από την οποία μεταφέρονται καύσιμα με φορτηγά και μέσω ενός δικτύου αγωγών μήκους 1.600 χιλιομέτρων.