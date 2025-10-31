Ολλανδία: Νικητής των εκλογών το κεντρώο D66 - Τα επόμενα βήματα

Το κεντρώο κόμμα D66 της Ολλανδίας έλαβε τελικά τις περισσότερες ψήφους στις γενικές εκλογές της Τετάρτης, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων ANP την Παρασκευή, βάζοντας τον 38χρονο ηγέτη του, Ρομπ Γιέτεν, σε τροχιά για να γίνει ο νεότερος πρωθυπουργός στην ιστορία της Ολλανδίας.

Με σχεδόν όλες τις ψήφους καταμετρημένες, το D66 δεν μπορεί πλέον να ξεπεραστεί από το ακροδεξιό Κόμμα της Ελευθερίας (PVV) του Γκερτ Βίλντερς, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων, το οποίο συλλέγει τα αποτελέσματα από όλους τους δήμους της Ολλανδίας.

Το D66 αναμένεται τώρα να αναλάβει την ηγεσία στον πρώτο γύρο των συνομιλιών για τη συγκρότηση μιας κυβέρνησης συνασπισμού, μια διαδικασία που συνήθως διαρκεί μήνες.

Με περίπου 18% των ψήφων, το κόμμα θα χρειαστεί τουλάχιστον τρεις εταίρους συνασπισμού για να επιτύχει απλή πλειοψηφία στην Κάτω Βουλή του Κοινοβουλίου, η οποία αριθμεί 150 έδρες.

Το φιλοευρωπαϊκό, φιλελεύθερο D66 τριπλασίασε τον αριθμό των εδρών του με μια αισιόδοξη καμπάνια και μια αύξηση των διαφημιστικών δαπανών, ενώ ο Βίλντερς έχασε μεγάλο μέρος της υποστήριξης που τον είχε οδηγήσει σε μια συγκλονιστική νίκη στις προηγούμενες εκλογές του 2023.

Ωστόσο, οι εκλογές εξελίχθηκαν σε μια αγωνιώδη αναμέτρηση, καθώς τα προκαταρκτικά αποτελέσματα έδειχναν μια μικρή νίκη για το D66, ενώ το PVV προηγήθηκε για λίγο προς το τέλος της καταμέτρησης.

Αν και όλα τα mainstream κόμματα είχαν ήδη αποκλείσει τη συνεργασία μαζί του, ο Βίλντερς είχε δηλώσει ότι θα ζητούσε να έχει την πρώτη ευκαιρία να σχηματίσει συνασπισμό, εάν το κόμμα του επιβεβαιωνόταν ότι είχε τις περισσότερες ψήφους.

Η επιβεβαίωση του αποτελέσματος θα γίνει τη Δευτέρα, όταν θα καταμετρηθούν οι ψήφοι που έστειλαν ταχυδρομικά οι Ολλανδοί πολίτες που ζουν στο εξωτερικό.

Οι ηγέτες των κομμάτων θα συζητήσουν τα επόμενα βήματα την Τρίτη.