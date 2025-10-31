Οι «σταθερές σχέσεις» μεταξύ Κίνας και Ιαπωνίας στην πρώτη συνάντηση Σι - Τακαΐτσι

Μήνυμα για σταθερές σχέσεις μεταξύ της Κίνας και της Ιαπωνίας έστειλαν την Παρασκευή ο Σι Τζίνπινγκ και η Σαναέ Τακαΐτσι, μετά από την πρώτη συνάντηση που είχαν οι δύο ηγέτες των ασιατικών χωρών.

Μετά από τη συνάντηση που είχαν στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού (APEC) στη Νότια Κορέα, η Τακαΐτσι δήλωσε πως «η Ιαπωνία και η Κίνα μοιράζονται την ευθύνη για την ειρήνη και την ευημερία της περιοχής».

«Παρότι υπάρχουν διάφορα εκκρεμή ζητήματα και προκλήσεις μεταξύ των χωρών μας, ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να τα μειώσουμε και να ενισχύσουμε τον διάλογο και τη συνεργασία», πρόσθεσε.

Ο Σι δήλωσε ότι είναι έτοιμος να διατηρήσει την επικοινωνία με την Τακαϊτσι, προκειμένου να προωθήσουν από κοινού τις σχέσεις Κίνας-Ιαπωνίας στον σωστό δρόμο, σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης της Κίνας.

Το Reuters μετέδωσε πως η Τακαΐτσι, μια σκληροπυρηνική συντηρητική, έγινε την περασμένη εβδομάδα η πρώτη γυναίκα πρωθυπουργός της Ιαπωνίας, προκαλώντας ανησυχίες ότι οι σχέσεις του Τόκιο με το Πεκίνο θα μπορούσαν να επιδεινωθούν.

Επιταχύνει την μεγαλύτερη ενίσχυση της άμυνας της Ιαπωνίας από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, προκειμένου να αποτρέψει την Κίνα από το να χρησιμοποιήσει βία για να επιδιώξει τις εδαφικές της φιλοδοξίες στην Ανατολική Ασία.

Πριν γίνει πρωθυπουργός, η Τακαΐτσι επισκεπτόταν τακτικά το πολεμικό μνημείο Γιασουκούνι στο Τόκιο, το οποίο η Κίνα θεωρεί σύμβολο του παρελθόντος μιλιταρισμού της Ιαπωνίας.

Έχει επίσης προτείνει ότι η Ιαπωνία θα μπορούσε να σχηματίσει μια «ημι-ασφαλιστική συμμαχία» με την Ταϊβάν, το δημοκρατικά κυβερνούμενο νησί που διεκδικεί η Κίνα, και δήλωσε ότι οποιαδήποτε έκτακτη ανάγκη εκεί θα αποτελούσε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για την Ιαπωνία και τον σύμμαχό της, τις ΗΠΑ.

Η Κίνα, η οποία θεωρεί την δεκαετή συμμαχία ΗΠΑ-Ιαπωνίας επιζήμια για τα περιφερειακά της συμφέροντα, έχει παροτρύνει την Τακαϊτσι να εργαστεί για τη βελτίωση των σχέσεων μεταξύ των δύο ασιατικών γειτόνων.