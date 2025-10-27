Σφοδρές μάχες στο Ποκρόφσκ

Η Ουκρανία έσπευσε να ενισχύσει τις θέσεις της στη στρατηγικής σημασίας ανατολική πόλη Ποκρόφσκ, καθώς ξεχωριστές ομάδες Ρώσων στρατιωτών κατάφεραν να διεισδύσουν στην πολιορκημένη πόλη, ανακοίνωσε τη Δευτέρα ο ουκρανικός στρατός.

Στο φόντο της αποτυχημένης προσπάθειας του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, να εξασφαλίσει εκεχειρία στην Ουκρανία, οι ρωσικές δυνάμεις ανανέωσαν τις επιθέσεις τους για την κατάληψη του βασικού αυτού κόμβου ανεφοδιασμού, σύμφωνα με Ουκρανούς αξιωματούχους.

Η 7η Μονάδα Ταχείας Αντίδρασης των ουκρανικών αερομεταφερόμενων δυνάμεων ανέφερε ότι οι θέσεις στην πόλη έχουν ενισχυθεί τις τελευταίες ημέρες, ενώ συνεχίζονται οι μάχες σώμα με σώμα στους δρόμους.



Η Ρωσία επιχειρεί να μπλοκάρει τους διαδρόμους ανεφοδιασμού

«Οι κατακτητές που έχουν εισέλθει στην πόλη δεν επιχειρούν να εδραιωθούν, αλλά σκοπεύουν να προελάσουν βορειότερα», ανέφερε η μονάδα σε ανάρτηση στο Facebook. «Με αυτόν τον τρόπο, ο εχθρός επιδιώκει να αποδυναμώσει τις αμυντικές μας δυνάμεις και να μπλοκάρει τους χερσαίους διαδρόμους ανεφοδιασμού».

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε την Κυριακή ότι η Ρωσία έχει συγκεντρώσει τη βασική της δύναμη κρούσης γύρω από το Ποκρόφσκ.

«Διεξάγονται σφοδρές μάχες μέσα και γύρω από την πόλη... Οι γραμμές ανεφοδιασμού είναι δύσκολες, αλλά πρέπει να συνεχίσουμε να εξουδετερώνουμε τους κατακτητές», είπε.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι οι επιθετικές ομάδες του προσπαθούν να προωθηθούν κοντά στον σιδηροδρομικό σταθμό της πόλης.



Κρίσιμη πόλη για την άμυνα του Ντονέτσκ

Η Ρωσία προσπαθεί να καταλάβει το Ποκρόφσκ εδώ και μήνες, θεωρώντας το κρίσιμο σημείο για την πλήρη κατάληψη της περιοχής του Ντονέτσκ - ενός εκ των δύο επαρχιών που συναποτελούν το Ντονμπάς.

Ο Ζελένσκι, επικαλούμενος πληροφορίες των ουκρανικών μυστικών υπηρεσιών, δήλωσε στο αμερικανικό μέσο Axios ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν έχει ισχυριστεί κατ’ ιδίαν πως η Μόσχα θα καταλάβει ολόκληρο το Ντονμπάς - δηλαδή το Ντονέτσκ και το Λουχάνσκ - έως τις 15 Οκτωβρίου. Το πρακτορείο Reuters ανέφερε πως δεν μπορεί να επιβεβαιώσει ανεξάρτητα τον ισχυρισμό.

Την περασμένη εβδομάδα, το ουκρανικό έργο ανοιχτών χαρτών Deep State διεύρυνε την «γκρίζα ζώνη» νοτιοδυτικά του Ποκρόφσκ, καταγράφοντας περίπου το ένα πέμπτο του δυτικού και νότιου τμήματος της πόλης ως περιοχή υπό αμφισβήτηση.

Η Ρωσία ελέγχει σήμερα περίπου το 75% της περιοχής του Ντονέτσκ, ενώ περίπου 6.600 τετραγωνικά χιλιόμετρα παραμένουν υπό ουκρανικό έλεγχο.