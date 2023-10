Οι Ισραηλινοί κλιμακώνουν την επιχείρηση στη Γάζα - Έκκληση στους αμάχους να μετακινηθούν νότια

Σφοδρές μάχες με τη Χαμάς διεξάγουν οι ισραηλινές δυνάμεις που έχουν εδραιωθεί στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας σε μια προσπάθεια να περικυκλώσουν την πόλη της Γάζας.

Ο ισραηλινός στρατός διαμήνυσε την Κυριακή ότι η έκκλησή του προς τους Παλαιστίνιους της Πόλης της Γάζας να εκκενώσουν την πόλη κατευθυνόμενοι προς τα νότια είναι πλέον «επείγουσα».

«Τις τελευταίες δύο εβδομάδες καλούμε τους κατοίκους της βόρειας Λωρίδας της Γάζας και της Πόλης της Γάζας να μετεγκατασταθούν προσωρινά στα νότια. Η μετακίνηση προς τα νότια γίνεται για την προσωπική τους ασφάλεια», ανέφερε ο εκπρόσωπος των ενόπλων δυνάμεων, υποναύαρχος Ντάνιελ Χαγκάρι.

«Σήμερα τονίζουμε ότι πρόκειται για επείγουσα έκκληση», πρόσθεσε, στη δήλωσή του που μεταδόθηκε από την τηλεόραση.

Ο Χαγκάρι ανέφερε εξάλλου ότι ο αριθμός των ανθρώπων που έχει επιβεβαιωθεί ότι πιάστηκαν όμηροι από τη Χαμάς στην επίθεσή της στις 7 Οκτωβρίου στο ισραηλινό έδαφος ανήλθε στους 239.

כוחות צה״ל ממשיכים בפעילות הגנה לצד היערכות לביצוע תכניות מבצעיות נוספות. pic.twitter.com/oHUxqOxHx6 — דובר צה״ל דניאל הגרי - Daniel Hagari (@IDFSpokesperson) October 29, 2023

Όπως τονίζει πάντως, η ισραηλινή πολιτική και στρατιωτική ηγεσία, ο πόλεμος, που έχει εισέλθει από την Παρασκευή στη δεύτερη φάση του, θα είναι δύσκολος και θα διαρκέσει μεγάλο χρονικό διάστημα.

הרמטכ"ל בשיחה עם לוחמות ולוחמי תותחנים: ״צה"ל ממוקד עכשיו רק בדבר אחד - ניצחון ופירוק חמאס״ pic.twitter.com/lHr8COysbb — דובר צה״ל דניאל הגרי - Daniel Hagari (@IDFSpokesperson) October 29, 2023

Η ένοπλη πτέρυγα της τρομοκρατικής οργάνωσης, οι Ταξιαρχίες Εζεντίν αλ Κάσαμ σε ανακοίνωσή της, ανέφερε πως οι τρομοκράτες δίνουν σφοδρή μάχη με αυτόματα και αντιαρματικά όπλα εναντίον των ισραηλινών δυνάμεων, ενώ νωρίτερα είχαν εκτοξεύσει βλήματα όλμων και ρουκέτες.

«Εμείς εντοπίσαμε έναν αριθμό τρομοκρατών που έβγαιναν από το φρεάτιο μιας σήραγγας στη Λωρίδα της Γάζας», λέει το IDF. «Μετά την ταυτοποίηση, οι στρατιώτες αντιμετώπισαν τους τρομοκράτες, σκοτώνοντας και τραυματίζοντας τους», συμπληρώνει.

Την ίδια ώρα, ο ισραηλινός στρατός έδωσε στη δημοσιότητα πλάνα που δείχνουν, όπως λέει, τα στρατεύματά του να πραγματοποιούν χερσαίες επιχειρήσεις εντός της Λωρίδας της Γάζας. Στα πλάνα φαίνονται στρατεύματα, που υποστηρίζονται από ισραηλινά τανκς, να κόβουν τους φράχτες των συνόρων και στη συνέχεια να προελαύνουν στη Λωρίδα της Γάζας.

כלי טיס של חיל האוויר שמוכוונים על ידי כוחות צה״ל תקפו מבנים צבאיים של ארגון הטרור חמאס, בחלקם שהו מחבלים של הארגון. בנוסף, הותקפו עמדות נ"ט, עמדות תצפית ותשתיות צבאיות.



הכוחות חיסלו מחבלים שירו לעבר הכוחות וכן מחבלים שזוהו בקו החוף במרחב זיקים בשטח רצועת עזה pic.twitter.com/OiDDl5xwmO — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) October 29, 2023

IDF releases photos showing ground forces operating in the Gaza Strip. pic.twitter.com/3hKt7hZ837 — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) October 29, 2023

As we continue to expand our ground operations in northern Gaza:



🔴IAF aircraft, guided by IDF troops, struck Hamas structures.

🔴Anti-tank missile launch posts & observation posts were struck.

🔴Multiple terrorists were eliminated. pic.twitter.com/XMwKPKGZ1R — Israel Defense Forces (@IDF) October 29, 2023

IDF says troops killed a number of Hamas terrorists who exited a tunnel in the northern Gaza Strip, close to the Erez Crossing. A number of other Palestinian gunmen were killed in separate battles nearby, the IDF adds. Also, a drone struck a Hamas staging ground, killing several… pic.twitter.com/nqj7GV8DyL — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) October 29, 2023

כוחות צה״ל תקפו לפני זמן קצר חוליית מחבלים שניסתה לשגר טילי נ"ט במרחב יקינטון.



בנוסף, כלי טיס מאוייש מרחוק תקף מחבל שזוהה מפעיל רחפן שנע לעבר שטח ישראל במרחב הגבול. כמו כן, חוסל מחבל שהתקרב למרחב הגבול בחניתה >> pic.twitter.com/s6QNlZw4qm — דובר צה״ל דניאל הגרי - Daniel Hagari (@IDFSpokesperson) October 29, 2023

Τις τελευταίες 24 ώρες μαχητικά αεροσκάφη των ισραηλινών δυνάμεων (IDF) έπληξαν περισσότερους από 450 στόχους της Χαμάς, όπως κέντρα διοίκησης, παρατηρητήρια και θέσεις από τις οποίες εκτοξεύονταν αντιαρματικές ρουκέτες, ανέφερε σήμερα ο στρατός. Πολλοί ένοπλοι βγήκαν από μια σήραγγα κοντά στα σύνορα με το Ισραήλ και σκοτώθηκαν ή τραυματίστηκαν σε συγκρούσεις με τους Ισραηλινούς στρατιώτες, πρόσθεσε.

«Διευρύνουμε σταδιακά τις χερσαίες επιχειρήσεις των δυνάμεών μας στη Λωρίδα της Γάζας», είπε ο εκπρόσωπος των IDF, υποναύαρχος Ντάνιελ Χαγκάρι.

Η ισραηλινή αεροπορία συνεχίζει να πλήττει υποδομές της Χαμάς στη Γάζα.

New IDF footage shows strikes against Hamas sites in northern Gaza. pic.twitter.com/UgMUqyzVzx — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) October 29, 2023

Παράλληλα, οι IDF εξακολουθούν να απαντούν σε επιθέσεις με αντιαρματικούς πυραύλους που εξαπολύει η Χεζμπολάχ στο βόρειο Ισραήλ, στα σύνορα με τον Λίβανο. Ενώ, αεροσκάφη έπληξαν υποδομή της τρομοκρατικής οργάνωσης στο νότιο Λίβανο. Το χτύπημα έλαβε χώρα στην περιοχή Χαρ Ντοβ και τα ισραηλινά αεροσκάφη κατέστρεψαν όπλα που θα μπορούσαν να είχαν χρησιμοποιηθεί για βομβαρδισμούς, ανέφεραν οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις μέσω Telegram.

IDF says it struck a cell in southern Lebanon preparing to carry out an anti-tank guided missile attack near the northern community of Avivim. pic.twitter.com/Hanb5ob8Ri — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) October 29, 2023

CNN: Ο ισραηλινός στρατός έχει εισχωρήσει πάνω από 2 μίλια στο έδαφος της Γάζας

Σε απόσταση μεγαλύτερη των δύο μιλίων (περίπου 3,2 χιλιομέτρων) φαίνεται να έχει εισχωρήσει στο έδαφος της Γάζας ο ισραηλινός στρατός, σύμφωνα με ανάλυση του CNN, από τα στοιχεία που έχουν συγκεντρώσει οι απεσταλμένοι του αμερικανικού δικτύου και από τα βίντεο του IDF.

Οι στρατιώτες στο βίντεο, που τραβήχτηκε το Σάββατο, φαίνονται να τοποθετούν μια ισραηλινή σημαία στην οροφή ενός ξενοδοχείου στη Γάζα. Το CNN εντόπισε γεωγραφικά το βίντεο σε μια περιοχή λίγο πάνω από δύο μίλια από τα σύνορα Γάζας-Ισραήλ.

«Στρατιώτες του 52ου τάγματος της 401 Ταξιαρχίας κυματίζουν την ισραηλινή σημαία στην καρδιά της Γάζας, δίπλα στην παραλία», ακούγεται να λέει ένας στρατιώτης στο βίντεο, που τραβήχτηκε αρκετά μίλια βόρεια της πόλης της Γάζας.

Το μπλακ άουτ επικοινωνιών στη Γάζα έχει εμποδίσει σημαντικά τη ροή πληροφοριών από αυτήν, αν και οι πάροχοι δήλωσαν ότι η υπηρεσία αποκαθίσταται σταδιακά την Κυριακή.

Το βίντεο δημοσιεύτηκε από την ισραηλινή εφημερίδα «Israel Hayom». Το CNN ζήτησε από τις αμυντικές δυνάμεις του Ισραήλ να σχολιάσουν το βίντεο και γιατί οι στρατιώτες τοποθετούν μια ισραηλινή σημαία στην οροφή του ξενοδοχείου.

Ομάδα του CNN στην ισραηλινή πόλη Σντερότ, κοντά στην περίμετρο της Λωρίδας της Γάζας, άκουσε πυροβολισμούς από πολυβόλα σε τακτά χρονικά διαστήματα την Κυριακή.

Οι πυροβολισμοί ακούστηκαν από το βόρειο τμήμα του θύλακα, κοντά στα σύνορα, ενώ οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις συνέχισαν να εκτοξεύουν βλήματα πυροβολικού και όλμους έξω από τα σύνορα πιο νότια.

Νωρίτερα την Κυριακή, άρματα μάχης και τεθωρακισμένα οχήματα προσωπικού του Ισραήλ εθεάθησαν να πλησιάζουν τα σύνορα ενώ ελικόπτερα, μη επανδρωμένα αεροσκάφη και μαχητικά αεροσκάφη πετούσαν από πάνω.

Μια μεγάλη στήλη οχημάτων φάνηκε βόρεια της λωρίδας. Πιο μακριά από τα σύνορα που ήταν γεμάτα τανκς και τεθωρακισμένα οχήματα μόλις πριν από λίγες μέρες. Πλέον είναι σχεδόν άδεια, υποδηλώνοντας ότι τα στρατεύματα έχουν πλησιάσει πιο κοντά στην περίμετρο.