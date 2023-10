ΥΠΕΞ Ιράν: Δεν επιθυμούμε επέκταση του πολέμου του Ισραήλ με τη Χαμάς

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Χοσεΐν Αμιραμπντολαχιάν δήλωσε σήμερα πως το Ιράν δεν θέλει ο πόλεμος να εξαπλωθεί μετά την εισβολή της τρομοκρατικής οργάνωσης Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου στο Ισραήλ, με αποτέλεσμα να δολοφονηθούν τουλάχιστον 1.400 άνθρωποι, κυρίως άμαχοι.

Από τότε το Ισραήλ βομβαρδίζει τη Λωρίδα της Γάζας με αεροπορικά πλήγματα και έχει ξεκινήσει χερσαίες επιχειρήσεις με σκοπό να καταστρέψει την υποστηριζόμενη από το Ιράν, Χαμάς, και να επιστρέψουν οι πάνω από 200 όμηροι που κρατούν οι τρομοκράτες στη Γάζα..

«Δεν θέλουμε αυτός ο πόλεμος να εξαπλωθεί», δήλωσε ο Αμιραμπντολαχιάν στο αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο CNN.

Σύμφωνα με τις ΗΠΑ, το Ιράν είναι πιθανόν να γνώριζε πως η Χαμάς σχεδίαζε επίθεση εναντίον του Ισραήλ, όμως οι αρχικές αναφορές των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών έδειξαν πως ορισμένοι Ιρανοί ηγέτες αιφνιδιάστηκαν από την επίθεση, που είναι η πιο φονική στην ιστορία του Ισραήλ.

Ο Αμιραμπντολαχιάν απέρριψε τους ισχυρισμούς που συνδέουν απευθείας το Ιράν με τις επιθέσεις, αποκαλώντας τους «αβάσιμους». «Είχαμε πάντα πολιτική, μιντιακή και διεθνή υποστήριξη για την Παλαιστίνη. Ποτέ δεν το αρνηθήκαμε αυτό», ανέφερε.

«Αυτή είναι η αλήθεια, αλλά σε σχέση με αυτή την επιχείρηση που αποκαλείται Καταιγίδα Αλ Άκσα, δεν υπήρξε καμία σχέση σε αυτά τα δεδομένα ανάμεσα στο Ιράν και αυτή την επιχείρηση της Χαμάς, όχι η κυβέρνησή μου ή τμήμα της χώρας μου», υποστήριξε.

Σημειώνεται ότι Αμερικανοί στρατιώτες δέχθηκαν επιθέσεις τουλάχιστον 19 φορές στο Ιράκ και στη Συρία από υποστηριζόμενες από το Ιράν δυνάμεις την περασμένη εβδομάδα.

Ο Αμιραμπντολαχιάν είπε πως το να συνδέεται το Ιράν με οποιαδήποτε επίθεση στην περιοχή, όταν στοχοποιούνται συμφέροντα των ΗΠΑ, χωρίς να δίνονται αποδεικτικά στοιχεία, είναι «εντελώς λάθος».

«Οι άνθρωποι στην περιοχή είναι οργισμένοι, είπε, και δεν παίρνουν εντολές από εμάς. Ενεργούν ανάλογα με τα δικό τους συμφέρον. Επίσης, αυτό που συνέβη, αυτό που έγινε από τη Χαμάς, ήταν εντελώς παλαιστινιακό», είπε.

ΟΙρανός πρόεδρος Εμπραχίμ Ραϊσί ανέφερε ότι οι συνεχιζόμενες αεροπορικές επιδρομές και η χερσαία επιχείρηση του Ισραήλ στη Γάζα «ίσως να αναγκάσει τους πάντες να αναλάβουν δράση».

«Τα εγκλήματα του σιωνιστικού καθεστώτος έχουν ξεπεράσει τις κόκκινες γραμμές, οι οποίες μπορεί να αναγκάσουν όλους να αναλάβουν δράση», γράφει ο Ραϊσί στην πλατφόρμα X, πρώην Twitter.

Zionist regime’s crimes have crossed the red lines, which may force everyone to take action. Washington asks us to not do anything, but they keep giving widespread support to Israel. The US sent messages to the Axis of Resistance but received a clear response on the battlefield.