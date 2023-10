Ισραήλ: Προωθείται ο στρατός μέσα στη Γάζα, συνεχίζονται οι βομβαρδισμοί στόχων της Χαμάς (pics&vids)

Οι Ισραηλινές Δυνάμεις Άμυνας (IDF) ανακοίνωσαν πως ο στρατός συνεχίζει να επιχειρεί στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, σκοτώνοντας τρομοκράτες και καταστρέφοντας υποδομές της τρομοκρατικής οργάνωσης.

Οι IDF ανακοίνωσαν ότι σκότωσαν αρκετούς τρομοκράτες της Χαμάς που άνοιξαν πυρ κατά στρατιωτών στη Λωρίδα της Γάζας και άλλους που βρίσκονταν στην παραλιακή ζώνη της Γάζας, κοντά στον οικισμό Ζικίμ στο νότιο Ισραήλ.

Σύμφωνα με τις IDF, οι χερσαίες δυνάμεις με άρματα μάχης έπληξαν θέσεις αντιαρματικών πυραύλων, παρατηρητήρια και άλλες υποδομές της Χαμάς.

Επίσης, η Ισραηλινή Αεροπορία βομβάρδισε κτίρια της τρομοκρατικής οργάνωσης.

Οι IDF δημοσίευσε βίντεο που δείχνει Ισραηλινούς στρατιώτες και τανκς στη Γάζα σήμερα, καθώς και τις πρόσφατες αεροπορικές επιδρομές.

IDF says that during the ground operation in the Gaza Strip, forces killed a number of Hamas operatives who opened fire at troops, and others identified on the coast, near Zikim. Troops also struck anti-tank guided missile positions, observation posts, and other Hamas… pic.twitter.com/kiFGdbMmdW