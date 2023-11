Το Ισραήλ κατέστρεψε μεγάλο αριθμό ρουκετών στη βόρεια Γάζα, βομβάρδισε στόχους της Χεζμπολάχ στον νότιο Λίβανο

Οι Ισραηλινές Δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι η ταξιαρχία Χαρέλ κατέλαβε την περιοχή Αλ Καράμεχ που πήρε το όνομά της από τοπικό νοσοκομείο, μεταξύ Μπέιτ Χανούν και Τζαμπαλίγια, στη βόρεια Λωρίδα της Γάζας.

Σύμφωνα με τις IDF, κατά τη διάρκεια των επιδρομών, τα στρατεύματα κατέστρεψαν την υποδομή της Χαμάς στην περιοχή, συμπεριλαμβανομένων εκτοξευτών πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς με στόχο το Ισραήλ, θέσεις εκτόξευσης αντιαρματικών πυραύλων, σήραγγες και θέσεις παρατήρησης.

Τα στρατεύματα της Ταξιαρχίας Χαρέλ σκότωσαν επίσης αρκετά στελέχη της Χαμάς κατά τη διάρκεια των μαχών.

Νωρίτερα, οι IDF ανήρτησαν στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter) ότι είναι σε πόλεμο με τη Χαμάς και όχι με τους κατοίκους της Γάζας. Η υπενθύμισε έγινε με αφορμή το άνοιγμα ανθρωπιστικών διαδρόμων στη Γάζα.

«Από τις 8 Νοεμβρίου, μεταξύ των ωρών 10:00-14:00, οι IDF έχουν θέσει σε εφαρμογή τοπικές τακτικές παύσεις για τους αμάχους της Γάζας να μετακινηθούν νότια του Wadi Gaza.

Συνεχίζουμε να επαναλαμβάνουμε σε όλους τους εμπλεκόμενους: είμαστε σε πόλεμο με τη Χαμάς, όχι με τους κατοίκους της Γάζας», αναφέρουν στην ανακοίνωσή τους οι IDF.

Since November 8, between the hours of 10:00-14:00, the IDF has put in place local tactical pauses for Gazan civilians to move south of Wadi Gaza.



We continue to reiterate to all those involved; we are at war with Hamas, not the people of Gaza. pic.twitter.com/W22mihMDMf