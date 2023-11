IDF: Βρήκαμε όπλα και πυρομαχικά σε νηπιαγωγεία στη βόρεια Γάζα

Όπλα, πυρομαχικά και εκρηκτικούς μηχανισμούς βρήκαν μέσα σε νηπιαγωγείο της Γάζας τα στρατεύματα των Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων ενώ επιχειρούσαν στη βόρεια Γάζα, όπως αναφέρουν με ανάρτησή τους στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter) οι IDF

«Τα στρατεύματα των IDF βρήκαν όπλα, πυρομαχικά και εκρηκτικούς μηχανισμούς μέσα σε νηπιαγωγείο της Γάζας, ενώ επιχειρούσαν στη βόρεια Γάζα. Εκρηκτικά. Μέσα σε ένα νηπιαγωγείο.

Η 551η Ταξιαρχία αποκάλυψε και κατέστρεψε οπλισμό που βρέθηκε σε περιοχές αμάχων τις τελευταίες δύο εβδομάδες, καθώς και δεκάδες ανοίγματα τούνελ», είναι η ανάρτηση των IDF στην πλατφόρμα Χ.

