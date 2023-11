Συνεχίζονται οι μάχες στη Γάζα - Οι IDF πλησιάζουν το κύριο αρχηγείο της Χαμάς

Συνεχίζονται μέσα και γύρω από την πόλη της Γάζας σφοδρές μάχες ανάμεσα στα στρατεύματα των Ισραηλινών Δυνάμεων Άμυνας και τρομοκρατών της Χαμάς καθώς οι IDF πλησιάζουν στο νοσοκομείο Shifa, όπου σύμφωνα με το Ισραήλ βρίσκεται το κύριο αρχηγείο της Χαμάς.

Σύμφωνα με τους Times of Israel, αυτόπτες μάρτυρες αναφέρουν ότι οι αεροπορικές επιδρομές συνεχίστηκαν στην περιοχή κατά τη διάρκεια της νύχτας. Αξιωματούχοι υγείας λένε ότι χιλιάδες γιατροί, ασθενείς και εκτοπισμένοι άνθρωποι έχουν παγιδευτεί στην περιοχή γύρω από το νοσοκομείο Shifa, χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα και με μειωμένες προμήθειες. Από την πλευρά τους, οι IDF δήλωσαν ότι θα βοηθήσουν στην εκκένωση των μωρών από το νοσοκομείο τις επόμενες ώρες.

Υπενθυμίζεται ότι το Ισραήλ παρουσίασε τις τελευταίες εβδομάδες στοιχεία ότι το κύριο κέντρο διοίκησης της Χαμάς βρίσκεται κάτω από το Shifa και κατηγόρησε την τρομοκρατική ομάδα ότι χρησιμοποιεί το νοσοκομείο και τους ενοίκους του –με 1.500 κρεβάτια και περίπου 4.000 άτομα προσωπικό– ως ανθρώπινες ασπίδες για τα περίτεχνα καταφύγια και τις σήραγγες που βρίσκονται κάτω από αυτό.

Επιπλέον, το Ισραήλ λέει ότι η Χαμάς έχει αποθέματα καυσίμων και προμηθειών που κρατάει μακριά από έναν όλο και πιο απελπισμένο άμαχο πληθυσμό.

Θα συνεχιστούν και σήμερα, Κυριακή, οι ανθρωπιστικές παύσεις στη βόρεια Λωρίδα της Γάζας ώστε να μπορέσουν οι Παλαιστίνιοι να εκκενώσουν το νότιο τμήμα.

Ο αραβόφωνος εκπρόσωπος των IDF, αντισυνταγματάρχης Avichay Adraee, αναφέρει στην πλατφόρμα X (πρώην Twitter) ότι ο δρόμος Salah a-Din θα είναι ανοιχτός για την κίνηση προς τα νότια για συνολικά επτά ώρες σήμερα, μεταξύ 09:00 και 16:00.

Επιπλέον, λέει ότι οι IDF θα κάνουν «τακτικές παύσεις στις στρατιωτικές δραστηριότητες» στην πόλη Jabaliya και στη γειτονική γειτονιά Izbat Malien σήμερα μεταξύ 10:00 και 14:00., ώστε οι Παλαιστίνιοι να μπορούν να φτάσουν στους ανθρωπιστικούς διαδρόμους για να απομακρυνθούν νότια.

Θα υπάρχει επίσης μια ασφαλής διαδρομή από το νοσοκομείο Shifa, μέσω της οδού Al-Wehda, για να φτάσουν στον δρόμο Salah a-Din, για να φτάσουν οι Παλαιστίνιοι στη νότια Γάζα, λέει.

Ένας «σημαντικός» αριθμός στρατευμάτων συνεχίζει να μάχεται στον καταυλισμό al-Shati της πόλης της Γάζας. Σε ένα περιστατικό, στρατιώτες της Ταξιαρχίας Γκιβάτι εντόπισαν πολίτες σε ένα κτίριο και τους επέτρεψαν να εκκενώσουν το κτίριο.

Αλλά κατά τη διάρκεια της εκκένωσης, η Χαμάς άνοιξε πυρ εναντίον των στρατιωτών. Οι στρατιώτες ανταπέδωσαν τα πυρά και τα τανκς βομβάρδισαν τους ενόπλους, σκοτώνοντάς τους, λέει ο IDF.

Σε ένα άλλο περιστατικό, οι IDF λένε ότι οι στρατιώτες εντόπισαν μια ομάδα πρακτόρων της Χαμάς που είχαν κρυφτεί σε ένα κτίριο στο al-Shati, και κατεύθυναν ένα αεροσκάφος να τους χτυπήσει.

