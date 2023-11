Νετανιάχου: Η Χαμάς αρνήθηκε ισραηλινή προσφορά καυσίμων για το νοσοκομείο Σίφα

Ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε την Κυριακή πως το Ισραήλ προσέφερε καύσιμα στο νοσοκομείο αλ Σίφα της Γάζας, το οποίο ανέστειλε τη λειτουργία του αφού εξαντλήθηκαν τα καύσιμά του, όμως οι τρομοκράτες αρνήθηκαν να τα παραλάβουν.

Ο Νετανιάχου απαντούσε σε ερώτηση του αμερικανικού δικτύου NBC News αν οι ισραηλινοί ισχυρισμοί πως η Χαμάς έχει θέση διοίκησης κάτω από το κύριο νοσοκομείο της Γάζας δικαιολογούν το να τίθενται σε κίνδυνο οι ζωές ασθενών και μωρών.

«Αντίθετα, στην πραγματικότητα προσφερθήκαμε, χθες βράδυ, να τους δώσουμε αρκετά καύσιμα για να λειτουργήσουν το νοσοκομείο, να λειτουργήσουν τις θερμοκοιτίδες και ούτω καθεξής, επειδή δεν έχουμε καμία απολύτως μάχη με τους ασθενείς ή τους αμάχους», είπε ο Νετανιάχου.

Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε πως είναι έτοιμος να απομακρύνει μωρά από το αλ Σίφα σήμερα, όμως Παλαιστίνιοι αξιωματούχοι δήλωσαν πως άνθρωποι εξακολουθούν να είναι εγκλωβισμένοι μέσα στο νοσοκομείο, με τρία νεογέννητα νεκρά και δεκάδες σε κίνδυνο λόγω της διακοπής του ηλεκτρικού ρεύματος. Οι συγκρούσεις μαίνονται σε κοντινή απόσταση.

Ο Νετανιάχου ρωτήθηκε αν το Ισραήλ έχει σχέδιο να στείλει καύσιμα στη Γάζα για να τροφοδοτήσουν τα νοσοκομεία. «Προσφέραμε ακριβώς στο νοσοκομείο Σίφα τα καύσιμα, τα αρνήθηκαν», είπε ο Νετανιάχου.

«Η Χαμάς (που) κρύβεται στα νοσοκομεία και τοποθετείται εκεί, δε θέλει τα καύσιμα για το νοσοκομείο... θέλουν να εξασφαλίσουν καύσιμα που θα πάρουν από τα νοσοκομεία στις σήραγγές τους, στις πολεμικές μηχανές τους».

Η Χαμάς αρνείται τους ισχυρισμούς ότι έχει θέσεις διοίκησης κάτω από το Σίφα και άλλα νοσοκομεία της Γάζας. Δεν είχε κάποιο άμεσο σχόλιο στις δηλώσεις του Νετανιάχου.

Από την πλευρά τους, οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις λένε ότι προμήθευσαν με 300 λίτρα καυσίμου για «ιατρικούς σκοπούς» στο νοσοκομείο Σίφα στην πόλη της Γάζας, αλλά η Χαμάς εμπόδισε το ιατρικό κέντρο να τα παραλάβει.

Νωρίς το πρωί της Κυριακής, τα στρατεύματα τοποθέτησαν τα μπιτόνια κοντά στο νοσοκομείο, όπως είχε συντονιστεί εκ των προτέρων με αξιωματούχους στη Σίφα.

Οι IDF έλαβαν στοιχεία ότι αξιωματούχοι της Χαμάς εμπόδισαν το νοσοκομείο να λάβει τα καύσιμα.

Ο στρατός δημοσιεύει μια κλήση μεταξύ ενός αξιωματικού του IDF και ενός ανώτερου υγειονομικού αξιωματούχου της Γάζας, ο οποίος λέει ότι ο Yousef Abu-Al Rish, ο αναπληρωτής υπουργός Υγείας στη Γάζα, απαγόρευσε στο νοσοκομείο να λάβει τα καύσιμα.

Το IDF δε λέει τι συνέβη με τα καύσιμα μετά από αυτό.

Ο στρατός κατηγόρησε τη Χαμάς ότι έχει την κύρια βάση των επιχειρήσεων της κάτω από το Νοσοκομείο Σίφα και κάλεσε τους Παλαιστίνιους αμάχους στην περιοχή, καθώς και σε ολόκληρη τη βόρεια Γάζα, να εκκενώσουν νότια.

